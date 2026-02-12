Zee Rajasthan
Add Zee News as a Preferred SourceGoogle Preferred
mobile app

अलवर में बजट के खिलाफ कर्मचारियों का उग्र प्रदर्शन, प्रतियां जलाकर जताया आक्रोश

Alwar News:  राजस्थान के अलवर जिला मुख्यालय स्थित मिनी सचिवालय के मुख्य द्वार पर राज्य सरकार के बजट को लेकर अखिल राजस्थान राज्य कर्मचारी संयुक्त महासंघ ने प्रदर्शन किया. 
 

Sneha Aggarwal
Edited By Sneha Aggarwal
Reported By Jugal Kishore
Published: Feb 12, 2026, 05:49 PM IST | Updated: Feb 12, 2026, 05:49 PM IST

Trending Photos

चांदी ने फिर भरी उड़ान तो सोना मुंह के बल गिरा! जानें क्या हैं आज के लेटेस्ट रेट
6 Photos
Jaipur gold silver rate today

चांदी ने फिर भरी उड़ान तो सोना मुंह के बल गिरा! जानें क्या हैं आज के लेटेस्ट रेट

राजस्थान में फिर मौसम लेगा करवट, इस दिन फिर से छा सकते हैं घने बादल
7 Photos
Rajasthan Weather Update

राजस्थान में फिर मौसम लेगा करवट, इस दिन फिर से छा सकते हैं घने बादल

राजस्थान के किसानों को तोहफा, सीएम सम्मान निधि में बढ़ोतरी, अब मिलेंगे ज्यादा रुपये!
7 Photos
CM Kisan Samman Nidhi Yojana

राजस्थान के किसानों को तोहफा, सीएम सम्मान निधि में बढ़ोतरी, अब मिलेंगे ज्यादा रुपये!

Photos: एशिया का अनोखा शिवधाम, भरतपुर के 14 महादेव मंदिर में जहां एक साथ विराजे हैं 12 ज्योतिर्लिंग
7 Photos
Rajasthan Temple

Photos: एशिया का अनोखा शिवधाम, भरतपुर के 14 महादेव मंदिर में जहां एक साथ विराजे हैं 12 ज्योतिर्लिंग

अलवर में बजट के खिलाफ कर्मचारियों का उग्र प्रदर्शन, प्रतियां जलाकर जताया आक्रोश

Alwar News: राजस्थान के अलवर जिला मुख्यालय स्थित मिनी सचिवालय के मुख्य द्वार पर राज्य सरकार के बजट के विरोध में अखिल राजस्थान राज्य कर्मचारी संयुक्त महासंघ के बैनर तले कर्मचारियों ने जोरदार प्रदर्शन किया. आक्रोशित कर्मचारियों ने बजट की प्रतियां जलाकर सरकार के खिलाफ नाराजगी जताई.

महासंघ के पदाधिकारियों ने आरोप लगाया कि राज्य सरकार का यह बजट कर्मचारियों, संविदा कार्मिकों, मानदेय कर्मियों और पेंशनरों के लिए बेहद निराशाजनक है. उनका कहना था कि बजट भाषण के दौरान कर्मचारियों से जुड़े मुद्दों पर महज तीन मिनट चर्चा की गई और न तो सत्ता पक्ष और न ही विपक्ष के किसी सदस्य ने मेज थपथपाकर समर्थन दिया, जो सरकार की असंवेदनशीलता को दर्शाता है.

कर्मचारियों को भ्रमित किया

Add Zee News as a Preferred Source

Trending Now

नेताओं ने कहा कि पिछले बजट में पदोन्नति विसंगतियों को दूर करने के लिए कैडर पुनर्गठन की घोषणा की गई थी, लेकिन इस बार न तो पदोन्नति और वेतन विसंगतियों पर कोई ठोस निर्णय लिया गया और न ही आठवें वेतन आयोग को लेकर स्पष्ट घोषणा की गई. केवल समिति गठन की बात कहकर कर्मचारियों को भ्रमित किया जा रहा है. साल 2027 में प्रस्तावित आठवें वेतन आयोग से पहले समिति गठन को उन्होंने 'छलावा' करार दिया.

कर्मचारियों में भारी रोष

महासंघ के अनुसार, कैडर संबंधी विसंगतियों को सुलझाने के लिए पहले ही मुख्य सचिव की अध्यक्षता में समिति गठित की जा चुकी है, ऐसे में नई समिति बनाने की घोषणा महज समय टालने की रणनीति है. प्रदेश में करीब 8.50 लाख नियमित कर्मचारी, 5 लाख संविदा कर्मी और 2.5 लाख से अधिक मानदेय कर्मी कार्यरत हैं, लेकिन बजट में इनके लिए कोई ठोस प्रावधान नहीं किया गया, जिससे कर्मचारियों में भारी रोष है.

आंदोलन को पूरी ताकत से सफल बनाया जाएगा

महासंघ ने याद दिलाया कि 12 जनवरी 2026 को जयपुर में 50 हजार से अधिक कर्मचारियों ने चेतावनी महारैली निकालकर सरकार को अपनी मांगों से अवगत कराया था. अब बजट के बाद सरकार के रुख से नाराज महासंघ ने आंदोलन तेज करने की घोषणा की है. उन्होंने बताया कि 12 फरवरी 2026 को प्रदेश के लाखों कर्मचारी राष्ट्रव्यापी हड़ताल पर रहेंगे और आंदोलन को पूरी ताकत से सफल बनाया जाएगा. प्रदर्शन के दौरान प्रदेश अध्यक्ष महावीर शर्मा, प्रदेश पदाधिकारी महावीर सिहाग सहित बड़ी संख्या में कर्मचारी मौजूद रहे.

राजस्थान की ताज़ा ख़बरों के लिए ज़ी न्यूज़ से जुड़े रहें! यहां पढ़ें Rajasthan Newsऔर पाएं Alwar Newsहर पल की जानकारी. राजस्थान की हर खबर सबसे पहले आपके पास, क्योंकि हम रखते हैं आपको हर पल के लिए तैयार. जुड़े रहें हमारे साथ और बने रहें अपडेटेड!

ये भी पढ़ें-

Tags

Trending news