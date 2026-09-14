/अलवर के शालीमार में दर्दनाक घटना: फ्लैट में पिता-बेटे की मौत, बेटी गंभीर

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Rajasthan Crime: राजस्थान के अलवर सदर थाना क्षेत्र के शालीमार स्थित एक फ्लैट में दिल दहला देने वाली घटना सामने आई है. यहां मोहित नामक व्यक्ति ने कथित तौर पर अपने दोनों बच्चों को जहर देने के बाद खुद भी जहर खा लिया.
पिता और बेटे की मौत, बेटी की हालत नाजुक
घटना में मोहित और उसके 6 वर्षीय बेटे विवान की मौत हो गई, जबकि साढ़े तीन वर्षीय बेटी कृषा की हालत गंभीर बनी हुई है. कृषा का गीतांजलि अस्पताल में उपचार जारी है.
'मैं जा रहा हूं' मैसेज देखने के बाद फ्लैट पहुंचा साला
मृतक के साले राहुल के अनुसार, घटना से पहले मोहित का उसके पास मैसेज आया था, जिसमें लिखा था- 'मैं जा रहा हूं.' राहुल ने जब पूछा कि 'कहां जा रहे हो?' तो मोहित ने जवाब दिया- 'ऊपर.' मैसेज को गंभीरता से लेते हुए राहुल तुरंत शालीमार स्थित मोहित के फ्लैट पर पहुंचा. वहां मोहित और उसके दोनों बच्चे अचेत अवस्था में पड़े मिले.
पिता-बेटे को किया मृत घोषित
राहुल ने बताया कि तीनों को देर रात अस्पताल पहुंचाया गया, जहां चिकित्सकों ने मोहित और उसके बेटे विवान को मृत घोषित कर दिया. वहीं, साढ़े तीन वर्षीय कृषा की हालत गंभीर होने के कारण उसका उपचार जारी है.
पत्नी की मौत के बाद डिप्रेशन में था मोहित
प्रारंभिक जानकारी के अनुसार, मोहित की पत्नी का करीब दो साल पहले निधन हो गया था. बताया जा रहा है कि इसके बाद से वह डिप्रेशन में रहता था. हालांकि बच्चों को जहर देने और खुद यह कदम उठाने के पीछे वास्तविक वजह क्या रही, इसका अभी स्पष्ट खुलासा नहीं हो पाया है.
पुलिस ने शुरू की जांच
घटना की सूचना के बाद सदर थाना पुलिस मौके पर पहुंची और मामले की जांच शुरू कर दी. पुलिस घटना के सभी पहलुओं की जांच कर रही है और यह पता लगाने की कोशिश की जा रही है कि मोहित ने यह कदम किन परिस्थितियों में उठाया.
Disclaimer: जीवन अनमोल है. जी भरकर जिएं. इसका पूरी तरह सम्मान करें. हर पल का आनंद लें. किसी बात-विषय-घटना के कारण व्यथित हों तो जीवन से हार मारने की कोई जरूरत नहीं. अच्छे और बुरे दौर आते-जाते रहते हैं. लेकिन कभी जब किसी कारण गहन हताशा, निराशा, डिप्रेशन महसूस करें तो सरकार द्वारा प्रदत्त हेल्पलाइन नंबर 9152987821 पर संपर्क करें.
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