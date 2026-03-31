Alwar News:'शादी के जाल' में फंसे पति ने लगाए पत्नी पर गंभीर आरोप, विवाद पहुंचा कोर्ट

Alwar News: पति-पत्नी का रिश्ता विश्वास, समर्पण और जीवनभर साथ निभाने की भावना पर टिका होता है. यह वह पवित्र बंधन है, जिसमें दो लोग सुख-दुख के हर मोड़ पर एक-दूसरे का सहारा बनते हैं लेकिन आज के दौर में कुछ लोग इसी रिश्ते की आड़ में अपराध का जाल बुन रहे हैं. राजस्थान के अलवर से सामने आया यह सनसनीखेज मामला इसी गिरती नैतिकता और भरोसे के टूटते धागों की दर्दनाक कहानी बयान करता है.

पड़ोस से शुरू हुआ 'शादी का खेल'

अलवर के दिल्ली रोड स्थित जनता कॉलोनी निवासी विक्रमजीत ने इस्तगासे के जरिए अरावली विहार थाने में मामला दर्ज कराया है, जिसमें उसने आरोप लगाया पड़ोस में रहने वाली एक महिला और उसकी बहन ने धोखे से मेरी शादी एक ऐसी लड़की से करवा दी, जो पहले से ही शादी शुदा थी और बाद में वह लड़की घर से सोने-चांदी के आभूषण और नघदी लेकर फरार हो गई. इस मामले में विक्रम जीत सिंह ने बबली कौर , पिंकी कौर और रेखा के खिलाफ मामला दर्ज कराया है.

विक्रमजीत ने रिपोर्ट में बताया जिस लड़की से उसकी शादी करवाई गई वह शादी शुदा थी, जिसका कोर्ट में तलाक का मामला चल रहा था लेकिन मुझे बताया गया उसका तलाक हो चुका है. इसके बाद कोर्ट में कागज तैयार करवाकर हम लिव-इन में रहने लगे. बाद में गुरुद्वारे में फेरे लिए लेकिन कुछ समय बाद वह घर में झगड़ने लगी और उसकी मां को जहर देकर मारने की कोशिश की. फिर एक दिन घर से आभूषण और नकदी लेकर फरार हो गई.

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लिव-इन रिलेशनशिप का एग्रीमेंट

9 मई 2025 को कोर्ट में लिव-इन रिलेशनशिप का एग्रीमेंट कराया गया. इसके बाद 26 मई को 60 फीट रोड स्थित गुरुद्वारे में दोनों की शादी करवा दी गई. विक्रमजीत सिंह ने अरावली विहार थाने और पुलिस अधीक्षक को शिकायत दी लेकिन कार्रवाई नहीं होने पर उसने एसीजेएम कोर्ट नंबर-3 में परिवाद पेश किया.

कोर्ट के आदेश पर मामला दर्ज होने के बाद पुलिस अब पूरे घटनाक्रम की गंभीरता से जांच कर रही है लेकिन इस संदर्भ में जब विक्रमजीत सिंह की पत्नी के परिजनों से बात की तो उन्होंने विक्रम जीत पर गम्भीर आरोप लगाए. सिरसा निवासी पिंकी ने बताया कि विक्रम ने उस लड़की की जिंदगी खराब कर दी, पिछला रिश्ता भी उसकी वजह से टूटा, अब भी वह दूसरी शादी कर चुका है इसलिए उसका पत्नी से झगड़ा होता था, उसने गलत आरोप लगाए हैं.

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