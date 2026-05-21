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अलवर में नौतपा में धधकती अग्नि के बीच 9 दिन की कठिन तपस्या कर रहे गिरी महाराज, देखने उमड़े श्रद्धालु

Alwar News: राजस्थान के अलवर के गोविंदगढ़ इलाके में नौतपा की भीषण गर्मी के बीच संत राजेंद्र गिरी महाराज की अग्नि तपस्या कर रहे हैं. 47 डिग्री तापमान में संत सात दिशाओं में जलती आग के बीच बैठकर कठिन साधना कर रहे हैं, जो लगातार 9 दिनों तक चलेगी. 
 

Edited bySneha AggarwalReported byJugal Kishore
Published: May 21, 2026, 05:06 PM|Updated: May 21, 2026, 05:06 PM
अलवर में नौतपा में धधकती अग्नि के बीच 9 दिन की कठिन तपस्या कर रहे गिरी महाराज, देखने उमड़े श्रद्धालु
Image Credit: Alwar News

Alwar News: राजस्थान के अलवर जिले के गोविंदगढ़ क्षेत्र में नौतपा की भीषण गर्मी के बीच एक संत की कठोर तपस्या लोगों के आकर्षण का केंद्र बनी हुई है, जहां एक ओर 47 डिग्री तापमान के चलते लोग दोपहर में घरों से बाहर निकलने से बच रहे हैं.

आग की प्रचंड लपटों के बीच कठिन साधना

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वहीं, संत राजेंद्र गिरी महाराज आग की प्रचंड लपटों के बीच कठिन साधना में लीन हैं. गोविंदगढ़ के न्याना गांव से करीब 2 किलोमीटर दूर कैमासा रोड स्थित राजपूत मंदिर परिसर में यह विशेष अग्नि साधना की जा रही है. संत सात दिशाओं में प्रज्वलित अग्नि के बीच बैठकर तप कर रहे हैं. तपस्या के दौरान उन्होंने करीब तीन घंटे तक पानी की एक बूंद तक ग्रहण नहीं की.

धधकती आग के बीच बैठे संत

तपस्या शुरू करने से पहले संत ने विधि-विधान से पूजा-अर्चना की, स्नान किया और शरीर पर भस्म लगाकर साधना प्रारंभ की. चारों ओर धधकती आग के बीच बैठे संत को देखकर श्रद्धालु भी आश्चर्यचकित नजर आए. आग की तीव्र तपिश के कारण लोग दूर से ही परिक्रमा कर रहे हैं, लेकिन संत पूरी एकाग्रता और धैर्य के साथ साधना में लीन हैं.

संत राजेंद्र गिरी दास के अनुसार, यह तपस्या धर्म के प्रचार-प्रसार, क्षेत्र की सुख-समृद्धि और जनकल्याण की भावना से की जा रही है. उन्होंने बताया कि यह साधना उनके गुरु के आशीर्वाद से हो रही है और लगातार 9 दिनों तक चलेगी. इस अनूठी तपस्या को देखने और संत के दर्शन करने के लिए बड़ी संख्या में श्रद्धालु मंदिर परिसर में पहुंच रहे हैं.

41 दिनों की 11 धूनी अग्नि तपस्या

इधर, सिरोही जिले के जावाल में कृष्णावती नदी के तट पर हट योगी रामगिरि महाराज भी विश्व कल्याण के लिए 41 दिनों की 11 धूनी अग्नि तपस्या कर रहे हैं. महाराज रोज दोपहर 12 बजे से 3 बजे तक अग्नि साधना कर रहे हैं. इस तपस्या के दौरान महाराज दोनों हाथ लगातार ऊपर रखने का संकल्प लेकर साधना में लीन हैं. हट योगी रामगिरि महाराज ने यहां 11 धूनी अग्नि तपस्या शुरू की और चारों ओर धूनियां प्रज्वलित हैं और बीच में महाराज अडिग भाव से साधना में बैठे हैं.

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Sneha Aggarwal

Sneha Aggarwal

मैं स्नेहा अग्रवाल जी राजस्थान न्यूज में सब एडिटर के रूप में कार्यरत हूं और राजस्थान से जुड़ी हर बड़ी से बड़ी और छोटी से छोटी न्यूज़ पर पकड़ रखती हूं. क्राइम और कल्चर की खबरों में दिलचस्पी है. मुझे डिजिटल मीडिया का करीब 4 साल का साल का अनुभव है. इससे पहले मैं ZeeBihar में अपनी सेवाएं दे चुकी हूं. 4 साल के जर्नलिज्म करियर में लोकल, क्राइम, हेल्थ, एंटरटेनमेंट, वायरल और लाइफस्टाइल बीट पर काम किया है. मैंने यहां पर राजस्थान विधानसभा चुनाव, पंचायत चुनाव, ऑपेरशन सिंदूर समेत कई बड़े ईवेंट्स कवर किए हैं.

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