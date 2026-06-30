/अलवर के बाजार में घुसा विशाल गोहरा, दुकानों में मची भगदड़

Alwar News: राजस्थान के अलवर जिले शहर के पुराना स्टेशन रोड स्थित सामान्य अस्पताल के पास उस समय हड़कंप मच गया, जब एक विशालकाय मॉनिटर लिजार्ड (गोहरा) अचानक दुकानों में घुस गया. गोहरे को देखते ही बाजार में अफरा-तफरी का माहौल बन गया और मौके पर भारी भीड़ जमा हो गई.

जानकारी के अनुसार, गोहरा पहले पास की एक दुकान में घुसा, लेकिन वहां भीड़ बढ़ने से घबराकर वह बाहर निकला और सीधे खंडेलवाल स्टोर में जा घुसा. दुकान के अंदर गोहरे को देखते ही मौजूद लोग डर के मारे बाहर भाग गए.

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वाइल्डलाइफ रेस्क्यू रिसर्च सेंटर की टीम

खंडेलवाल स्टोर के संचालक राजेंद्र कुमार ने तुरंत इसकी सूचना वन्यजीव रेस्क्यूअर विवेक जसाईवाल को दी. सूचना मिलते ही वाइल्डलाइफ रेस्क्यू रिसर्च सेंटर (WRRC) की टीम के सदस्य गोविंद मौके पर पहुंचे. उन्होंने कड़ी मशक्कत के बाद गोहरे को सुरक्षित रेस्क्यू कर लिया.

नहीं है जहरीला जानवर

रेस्क्यू टीम के अनुसार, गोहरे को सुरक्षित उसके प्राकृतिक आवास यानी जंगल में छोड़ा जाएगा. टीम के सदस्य गोविंद ने बताया कि स्थानीय भाषा में इसे 'पाटागोह' या 'गोहरा' कहा जाता है, जो कि एक मॉनिटर लिजार्ड है. आम लोगों में इसे लेकर यह भ्रम है कि यह अत्यंत जहरीला होता है, जबकि वास्तविकता में इसमें कोई जहर नहीं होता.

उन्होंने अपील की कि यदि इस प्रकार का जीव आबादी वाले क्षेत्र में दिखाई दे, तो घबराएं नहीं और न ही उसे नुकसान पहुंचाएं, बल्कि तुरंत रेस्क्यू टीम को सूचना दें.

छिपकली प्रजाति का एक बड़ा जीव

बता दें कि गोहरा एक छिपकली प्रजाति का एक बड़ा और मजबूत सरीसृप जीव है, जो बिल्कुल भी जहरीला नहीं होता है, लेकिन डर और अंधविश्वास की वजह से अक्सर लोग इसे बेहद खतरनाक मान लेते हैं.

गोहरा स्वभाव से काफी शर्मीला होता है और इंसानों को देखते ही भागने की कोशिश करता है. इसके काटने से जहर नहीं फैलता, लेकिन इसके जबड़े काफी मजबूत होते हैं और नाखून काफी तीखे होते हैं, इसलिए खरोंच या घाव गहरा हो सकता है. गोहरा एक प्राकृतिक शिकारी है जो चूहों, गिलहरियों और कीड़े-मकोड़ों को खाकर पारिस्थितिकी तंत्र का संतुलन बनाए रखता है.