/Alwar: स्वास्थ्य मंत्री गजेंद्र सिंह खींवसर का औचक निरीक्षण, PHC में स्टाफ की कमी पर जताई नाराजगी

Alwar News: राजस्थान के चिकित्सा मंत्री गजेंद्र सिंह खींवसर गुरुवार को अलवर दौरे पर पहुंचे. दिल्ली-मुंबई एक्सप्रेस-वे से आते हुए उन्होंने रास्ते में बगड़ तिराहा स्थित प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र (PHC) का औचक निरीक्षण किया. निरीक्षण के दौरान वहां की व्यवस्थाएं संतोषजनक नहीं मिलीं.

पांच में से चार स्टाफकर्मी छुट्टी पर थे और तैनात डॉक्टर भी पीजी करने के लिए जा चुका था. इस स्थिति पर मंत्री ने नाराजगी जताते हुए तत्काल नए डॉक्टर की नियुक्ति के निर्देश दिए और लापरवाही बरतने वाले कर्मचारियों के खिलाफ कार्रवाई की बात कही.

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मंत्री का सरप्राइज विजिट

इसके बाद मंत्री सीधे अलवर जिला अस्पताल पहुंचे और वहां की व्यवस्थाओं का जायजा लिया. हालांकि मंत्री इसे सरप्राइज विजिट बताते रहे, लेकिन अस्पताल प्रशासन और अधिकांश स्टाफ को उनके आगमन की पहले से ही जानकारी थी, जिससे व्यवस्थाएं पहले ही दुरुस्त कर ली गई थीं.

इस दौरान प्रदेश में प्रसूताओं की मौत को लेकर विपक्ष, खासकर कांग्रेस के हमलों पर पलटवार करते हुए मंत्री खींवसर ने कहा कि राजस्थान में स्वास्थ्य सेवाओं में पहले की तुलना में काफी सुधार हुआ है.

उन्होंने आंकड़ों का हवाला देते हुए बताया कि वर्तमान में राज्य में प्रति एक लाख प्रसव पर करीब 48 प्रसूताओं की मृत्यु होती है, जो राष्ट्रीय मानकों से बेहतर है. उन्होंने यह भी कहा कि कोटा और बीकानेर में हाल ही में हुई घटनाओं का आपस में कोई संबंध नहीं है और सरकार लगातार स्वास्थ्य व्यवस्थाओं को सुधारने के लिए काम कर रही है.

नए डॉक्टर की नियुक्ति के निर्देश

बगड़ तिराहा पीएचसी में स्टाफ की कमी के सवाल पर मंत्री ने कहा कि औचक निरीक्षण का उद्देश्य ही जमीनी हकीकत को सामने लाना है. डॉक्टर के पीजी के लिए जाने की जानकारी मिलने पर वहां तुरंत नए डॉक्टर की नियुक्ति के निर्देश दिए गए हैं.

मंत्री ने जिला अस्पताल, महिला अस्पताल और मेडिकल कॉलेज का भी निरीक्षण किया. हालांकि उनके पहुंचने से पहले ही सीएमएचओ, पीएमओ और मेडिकल कॉलेज प्रिंसिपल को आवश्यक दिशा-निर्देश जारी कर दिए गए थे.

जनाना अस्पताल में निरीक्षण के दौरान एक व्यक्ति ने ऊंची आवाज में अपनी समस्या बताने की कोशिश की, लेकिन मंत्री बिना सुने आगे बढ़ गए. बाद में उस व्यक्ति ने बताया कि इमरजेंसी में आने वाले मरीजों को काफी परेशानियों का सामना करना पड़ता है और समय पर सुनवाई नहीं होती.