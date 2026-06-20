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अलवर में प्रेम- कहानी का हुआ दर्दनाक अंत, बेटी को खोने के बाद कपल ने दी जान

Alwar News: अलवर के नौगांवा थाना क्षेत्र के चंडीगढ़ गांव निवासी दंपती शेर सिंह और निकिता ने कथित रूप से सेलफॉस खा लिया. दोनों ने प्रेम विवाह किया था और कुछ समय पहले उनकी ढाई माह की बेटी की बीमारी से मौत हो गई थी.  
 

Edited bySneha AggarwalReported byJugal Kishore
Published: Jun 20, 2026, 05:00 PM|Updated: Jun 20, 2026, 05:04 PM
अलवर में प्रेम- कहानी का हुआ दर्दनाक अंत, बेटी को खोने के बाद कपल ने दी जान
Image Credit: Alwar News

Alwar News: राजस्थान के अलवर जिले के नौगांवा थाना क्षेत्र के चंडीगढ़ गांव निवासी एक दंपती द्वारा जहरीला पदार्थ सेवन करने का मामला सामने आया है. घटना अलवर जंक्शन की है, जहां पति-पत्नी ने कथित रूप से सेलफॉस की गोलियां खा लीं.

इस घटना में पत्नी की उपचार के दौरान मौत हो गई, जबकि पति की हालत गंभीर बनी हुई है और उसका इलाज राजीव गांधी सामान्य चिकित्सालय के आईसीयू में जारी है.

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ढाई माह की बेटी की हो गई थी मौत
जानकारी के अनुसार, चंडीगढ़ गांव निवासी 27 वर्षीय शेर सिंह ने करीब डेढ़ वर्ष पहले भरतपुर जिले के रूपवास की रहने वाली 25 वर्षीय निकिता से प्रेम विवाह किया था. शादी के लगभग एक वर्ष बाद उनके घर बेटी का जन्म हुआ, लेकिन बीमारी के चलते ढाई माह की उम्र में उसकी मौत हो गई थी.

बताया जा रहा है कि शेर सिंह जयपुर में आधार केंद्र पर काम करता था, जहां उसकी मुलाकात पढ़ाई कर रही निकिता से हुई थी. दोनों के बीच प्रेम संबंध बना और बाद में उन्होंने विवाह कर लिया.

परिजनों के अनुसार, शुक्रवार को शेर सिंह घर से कहीं जाने लगा तो निकिता ने उससे पूछा कि वह कहां जा रहा है. इस पर शेर सिंह ने कथित रूप से गुस्से में कहा कि वह मरने जा रहा है. निकिता ने भी साथ चलने की बात कही, जिसके बाद दोनों अलवर रेलवे स्टेशन पहुंच गए.

जहर खाने के बाद रिश्तेदार को दी जानकारी
वहां, शेर सिंह कथित रूप से सेलफॉस की दो गोलियां लेकर आया और एक निकिता को और दूसरी स्वयं खा ली. जहर खाने के बाद दोनों की तबीयत बिगड़ने लगी. शेर सिंह ने अपने रिश्तेदार शिवराम (मेहंदी बाग निवासी) को फोन कर घटना की जानकारी दी. शिवराम तुरंत दोनों को अस्पताल लेकर पहुंचे, जहां उनका उपचार शुरू किया गया.

उपचार के दौरान पत्नी की हुई मौत
शनिवार उपचार के दौरान निकिता की मौत हो गई, जबकि शेर सिंह का आईसीयू में इलाज जारी है. पुलिस ने शव को अस्पताल की मोर्चरी में रखवाया है. पोस्टमार्टम के बाद शव परिजनों को सौंपा जाएगा और मामले की जांच जारी है.

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Sneha Aggarwal

Sneha Aggarwal

मैं स्नेहा अग्रवाल जी राजस्थान न्यूज में सब एडिटर के रूप में कार्यरत हूं और राजस्थान से जुड़ी हर बड़ी से बड़ी और छोटी से छोटी न्यूज़ पर पकड़ रखती हूं. क्राइम और कल्चर की खबरों में दिलचस्पी है. मुझे डिजिटल मीडिया का करीब 4 साल का साल का अनुभव है. इससे पहले मैं ZeeBihar में अपनी सेवाएं दे चुकी हूं. 4 साल के जर्नलिज्म करियर में लोकल, क्राइम, हेल्थ, एंटरटेनमेंट, वायरल और लाइफस्टाइल बीट पर काम किया है. मैंने यहां पर राजस्थान विधानसभा चुनाव, पंचायत चुनाव, ऑपेरशन सिंदूर समेत कई बड़े ईवेंट्स कवर किए हैं.

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