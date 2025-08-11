Zee Rajasthan
सार्वजनिक पार्क की जमीन पर अतिक्रमण, दबंगों ने बनाया मकान

Alwar News: अलवर जिले के राम नगर कॉलोनी में 60 फुट रोड क्षेत्र के मोहल्लेवासी सोमवार को मिनी सचिवालय पहुंचकर जिला कलेक्टर को पार्क की जमीन से अतिक्रमण हटाने की मांग को लेकर ज्ञापन सौंपा.

Aman Singh
Edited By Aman Singh
Reported By Swadesh kapil
Published: Aug 11, 2025, 16:40 IST | Updated: Aug 11, 2025, 16:40 IST

सार्वजनिक पार्क की जमीन पर अतिक्रमण, दबंगों ने बनाया मकान

Alwar News: राजस्थान के अलवर जिले में राम नगर कॉलोनी में 60 फुट रोड क्षेत्र के मोहल्लेवासी सोमवार को मिनी सचिवालय पहुंचे और जिला कलेक्टर को पार्क की जमीन से अतिक्रमण हटाने की मांग को लेकर ज्ञापन सौंपा.

मोहल्लेवासियों के अनुसार, प्रभा स्कूल के सामने गली में स्थित पार्क की भूमि पर कुछ लोगों द्वारा अवैध निर्माण किया जा रहा है. जिसे रोकने के लिए कई बार शिकायतें करने के बावजूद कार्रवाई नहीं हुई. अवैध निर्माण करने वाले धमकियां देते हैं.

श्री राम नगर कॉलोनी, 60 फुट नगर, प्रभा स्कूल के सामने वाली गली में खसरा नंबर 128 न्यू दाउदपुर गांव में आता है. इसमें यूआईटी द्वारा घोषित नक्शा के अनुसार प्लॉट नंबर 20, 21, 22, 23, 24 और 25 जो 6 प्लॉट यूआईटी द्वारा लेआउट नक्शे में पार्क के रूप में पारित किया हुआ था.

वर्तमान में इस भूमि पर लोगों द्वारा नाजायज कब्जा कर अतिक्रमण किया हुआ है. अब मकान बनाया जा रहा है. जब इसका विरोध किया जाता है, तो मारने की धमकी दी जाती है. अभी हाल ही में शुक्रवार की रात से मकान बनाने का काम किया गया.

शिकायत करने पर शनिवार को यूआईटी से कोई कर्मचारी आया, लेकिन वो भी खाना पूर्ति करके चले गए. रविवार को काम चलता रहा. अब वो मकान पटाव पर है. मकान निर्माण करने वाला परिवार विरोध करने पर गंदी-गंदी गालियां देता है.

दो दिन की छुट्टी को देखते हुए इन्होंने निर्माण कार्य किया. मोहल्लेवासियों ने बताया कि इस संबंध में पहले भी कई बार प्रशासन को पत्र दिए गए, लेकिन कोई स्थायी समाधान नहीं निकला.

उनका आरोप है कि सप्ताहांत और छुट्टियों का फायदा उठाकर निर्माण कार्य जारी है. ज्ञापन सौंपने पहुंचे प्रतिनिधिमंडल में मनीष सहित मोहल्ले के कई लोग मौजूद रहे. उन्होंने प्रशासन से शीघ्र अतिक्रमण हटाने और जिम्मेदारों के खिलाफ कार्रवाई की मांग की.

