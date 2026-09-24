Add Zee Business As A Preferred Source
App
  • Home
  • /Alwar
  • /Alwar News: जज के घर दिनदहाड़े चोरी, सामान के साथ एडवोकेट का ID कार्ड भी ले गए चोर

Alwar News: जज के घर दिनदहाड़े चोरी, सामान के साथ एडवोकेट का ID कार्ड भी ले गए चोर

अलवर के आर्यनगर में राजस्थान हाईकोर्ट जयपुर के न्यायाधीश भुवन गोयल के आवास पर दिनदहाड़े चोरी का मामला सामने आया है. चोर जंगला, दरवाजे का कुंडा और छत का दरवाजा तोड़कर घर में घुसे और पीतल के बर्तन, नकदी समेत सामान ले गए. खास बात यह है कि चोर मकान की देखरेख करने वाले एडवोकेट जगदीश सैनी का आईडी कार्ड भी साथ ले गए.  
 

Sneha Aggarwal
Edited By Sneha Aggarwal
Reported By Jugal Kishore
Published:Sep 24, 2026, 03:27 PM IST | Updated:Sep 24, 2026, 03:27 PM IST
Alwar News: जज के घर दिनदहाड़े चोरी, सामान के साथ एडवोकेट का ID कार्ड भी ले गए चोर
Image Credit: Alwar News

Alwar News: राजस्थान हाईकोर्ट जयपुर के न्यायाधीश भुवन गोयल के अलवर वाले आवास पर हुई दिनदहाड़े चोरी ने शहर में सनसनी फैला दी है. आर्यनगर में इस मकान में चोरों ने जिस शातिर तरीके से जंगला,दरवाजे का कुंडा और छत का दरवाजा तोड़ा है, उससे ये तो साफ है कि वारदात को पूरी प्लानिंग के साथ अंजाम दिया गया.

चोर घर से पीतल के कीमती बर्तन,नकदी और अन्य सामान तो समेट कर ले ही गए,लेकिन इस घटना का सबसे दिलचस्प पहलू ये है कि चोर मकान की देखरेख करने वाले एडवोकेट जगदीश सैनी का आईडी कार्ड भी चोर अपने साथ ले गए.

Add Zee News as a Preferred Source

पहचान चुराने की कोशिश या कोई सोची-समझी साजिश?
आमतौर पर चोरों का मकसद सिर्फ कीमती ज्वैलरी,नकदी या महंगे इलेक्ट्रॉनिक सामान तक सीमित होता है. लेकिन इस वारदात में चोरों का एक लीगल प्रोफेशनल (एडवोकेट) का पहचान दस्तावेज चुरा ले जाना,ये कई गंभीर सवाल खड़े करता है. क्या चोरों का मकसद सिर्फ चोरी करना था, या इसके पीछे किसी और फर्जीवाड़े की साजिश छिपी है ? पुलिस अब इस अनूठे एंगल से भी जांच कर रही है कि आखिर किसी पहचान पत्र की चोरी का इस्तेमाल कहां किया जा सकता है.

ऐसे दिया गया वारदात को अंजाम
शिकायतकर्ता एडवोकेट जगदीश सैनी, जो साल 2009 से न्यायाधीश भुवन गोयल के परिवार के साथ जुड़े हैं,ने कोतवाली थाने में मामला दर्ज कराया है. उनके मुताबिक,वो रोजाना की तरह सुबह अपने कोर्ट स्थित कार्यालय गए थे. पीछे से चोर, घर के ताले-कुंडे तोड़कर अंदर घुस आए. शाम को जब वे लौटे तो घर का सारा सामान अस्त-व्यस्त मिला.

पुलिस की गिरफ्त में संदिग्ध, जल्द होगा खुलासा
घटना की सूचना मिलते ही कोतवाली थाना पुलिस मौके पर पहुंची और आसपास लगे सीसीटीवी कैमरों को खंगाला. पुलिस को एक संदिग्ध की स्पष्ट तस्वीर हाथ लगी है,जिसके आधार पर एक संदिग्ध को डिटेन कर पूछताछ की जा रही है. पुलिस ये पता लगाने में जुटी है कि इस वारदात में कितने लोग शामिल है और क्या वाकई पहचान पत्र चुराने के पीछे कोई बड़ी साजिश थी ?

राजस्थान की ताज़ा ख़बरों के लिए ज़ी न्यूज़ से जुड़े रहें! यहां पढ़ें Rajasthan News और पाएं Alwar News की हर पल की जानकारी. राजस्थान की हर खबर सबसे पहले आपके पास, क्योंकि हम रखते हैं आपको हर पल के लिए तैयार. जुड़े रहें हमारे साथ और बने रहें अपडेटेड!

संबंधित खबरें

Kishangarh Airport: 4 घंटे की इमरजेंसी के बाद ट्रेनी विमान की सुरक्षित लैंडिंग, टायर था डैमेज

Alwar News: तमंचा ताना, 1.60 लाख से भरा बैग छीना, थानागाजी में व्यापारी से लूट

प्रेमी-प्रेमिका का सिर मुंडन...गले में जूतों की माला! जोधपुर का VIDEO सोशल मीडिया पर वायरल

ट्रेंडिंग न्यूज़

खाकी पर घूस का संगीन आरोप! टोडारायसिंह थाने के पूर्व थानाधिकारी समेत 6 पुलिसकर्मियों पर केस दर्ज

बसों के हेंड ब्रेक लगाकर हड़ताल पर चले ऑपरेटर, आज रात 12 बजे से अनिश्चितकालीन Strike का ऐलान, ऑनलाइन बुकिंग भी बंद

केमिकल से भरे टैंकर में लगी भीषण आग, नजारा देख कांप जाएगी रूह! देखें Video

कौन हैं युवा IPS विशाल जांगिड़? जिनके आते ही प्रतापगढ़ के अपराधियों में मचा हड़कंप

हल्दी, मिर्च और धनिया के नाम पर क्या बिक रहा? शाहाबाद में बिना लेबल वाले मसालों से मचा हड़कंप

चित्तौड़गढ़ में अमित शाह और CM भजनलाल खोलेंगे सौगातों का पिटारा, 21 फीट की अष्टधातु अटल प्रतिमा का करेंगे भव्य अनावरण

पुलिस लाइन में ही खाकी को खुली चुनौती! कांस्टेबल के घर से 27 लाख पार, चोरों ने ऐसे दिया वारदात को अंजाम

बारां के घोघरा गांव की दर्दनाक तस्वीर, मुक्तिधाम नहीं मिला तो नदी किनारे करना पड़ा अंतिम संस्कार

जोधपुर में अचानक भरभराकर गिरा मंदिर का हिस्सा, नाले में समाई स्कॉर्पियो

अमित शाह 16 अगस्त को अलवर दौरे पर, 700 करोड़ की परियोजनाओं की देंगे सौगात

सोना फिर हुआ महंगा, चांदी के नहीं बदले दाम, जानें 8 अगस्त के ताजा रेट

5 लाख की रकम जमीन में छिपाई, लेकिन भूल गया ठिकाना… एक साल बाद निकाले तो मिला कागज का ढेर!

धौलपुर में AC-कूलर की ठंडी हवा के चक्कर में बड़ा खेल! खुलते ही सामने आया 35 लाख का मामला

निजी बस ऑपरेटरों का आंदोलन छठे दिन भी जारी, सोमवार तक समाधान नहीं तो पूरे चूरू में चक्का जाम

बेंगलुरु में गूंजा राजस्थान का नाम! CM भजनलाल का बड़ा ऐलान, प्रवासियों को दिया ‘पधारो म्हारे देस’ का न्योता

'शाम को तेरे घर आ जाता हूं...' बयान से गरमाई प्रतापगढ़ की राजनीति, राहुल गांधी पोस्ट विवाद ने पकड़ा तूल

राजस्थान में निकाय चुनाव की तैयारी तेज, 13-14 अगस्त को आरक्षण की लॉटरी से तय होंगे समीकरण

चरागाह पर कब्जा किया तो अब खैर नहीं! अखबार में नाम के साथ छपेगी फोटो, चार सौ बीसी करने वालों पर फिर होगी FIR

23 अगस्त को जंतर-मंतर पर सवर्ण शक्ति का महाजुटान! UGC रोलबैक को लेकर बड़ा ऐलान

एक ऑडियो ने खोल कर रख दिया हत्या की साजिश का राज! पति-पत्नी ने दी थी 50 हजार की सुपारी, 2.29 लाख के लेनदेन में मर्डर

राजस्थान में चारागाह भूमि पर कब्जाधारियों को 15 दिन का अल्टीमेटम, फिर होगी FIR... घुमंतू परिवारों को पुनर्वास तक नहीं हटाएगी सरकार

'कपड़े उतारो सभी...' शिक्षिका का आदेश सुनते ही सन्न रह गईं छात्राएं, वजह ने सबको चौंका दिया

सावधान! ऑनलाइन गेमिंग और 500 रुपये की ID के लालच में डूबे करोड़ों, जयपुर पुलिस ने भंडाफोड़ कर 5 को दबोचा!

Crocodile: नहीं थम रहा मगरमच्छों की मौत का सिलसिला, बीते 4 दिनों में 3 Crocodiles के मिले शव

सेफ्टी टैंक की खुदाई बनी मौत का गड्ढा! 20 फीट नीचे दबा मजदूर, 12 घंटे बाद निकला शव

शाम होते ही बदल जाएगा राजस्थान का मौसम, गरजेंगे बादल, चलेगी आंधी और जमकर बरसेगा पानी!

झालावाड़, बारां और प्रतापगढ़ समेत बारिश से भीगेंगे राजस्थान के ये जिले, IMD ने सुबह 4:26 पर जारी किया अलर्ट

सोने ने लगाई लंबी छलांग, चांदी भी हुई बेकाबू, मचा हड़कंप! जानें ताजा रेट

राजस्थान में फिर बदलेगा मौसम का मिजाज, 13 जिलों में येलो अलर्ट, आंधी-तूफान के साथ बारिश की चतावनी जारी

पानी जैसी दाल, सब्जियों के साथ आटे में लगे कीड़े, रामगंजमंडी की अन्नपूर्णा रसोई में हंगामा, 8 की जगह 10 रुपये वसूलने का आरोप

सड़क किनारे मिला उपसरपंच के पति का शव, सिर पर चोट के निशान से हत्या की आशंका

बूंदी जनाना अस्पताल में प्रसूता की मौत के बाद हंगामा, डेड बॉडी ले जाने पर परिजनों ने एंबुलेंस रोकी, इलाज में लापरवाही के लगाए आरोप

मंच पर जगह नहीं मिली तो भड़कीं भाजपा नेता, सम्मान नहीं मिलने से नाराज हुए नेता-कार्यकर्ता, खूब हुई नोकझोंक

डूंगरपुर के स्कूल में 19 साल के लड़के की लाश मिलने से हड़कंप, 9 दिन पहले खाने-कमाने गया था अहमदाबाद

नकली सोना, असली लाखों का लोन! गोल्ड लोन कंपनियों को चूना लगाने वाली गैंग के 7 गिरफ्तार

Pratapgarh Road Accident: प्रतापगढ़ में बड़ा सड़क हादसा, भुतयवर घाटी की खाई में जा गिरी रोडवेज बस, 20-25 यात्री थे सवार

जैसलमेर में 50 फीट ऊपर उछला पानी, सेल्फी लेने वालों की लगी भीड़

जोधपुर में ASI 40 हजार की रिश्वत लेते रंगे हाथ गिरफ्तार, ACB ने किया ट्रैप

ब्लैकमेल कर 3 साल तक मिटाई हवस, प्रेगनेंट हुई तो आरोपी ने दी जान से मारने की धमकी, पढ़ें चूरू का शर्मनाक मामला

TAGS:
Rajasthan crime
Alwar news

About the Author

Sneha Aggarwal

Sneha Aggarwal

मैं स्नेहा अग्रवाल जी राजस्थान न्यूज में सब एडिटर के रूप में कार्यरत हूं और राजस्थान से जुड़ी हर बड़ी से बड़ी और छोटी से छोटी न्यूज़ पर पकड़ रखती हूं. क्राइम और कल्चर की खबरों में दिलचस्पी है. मुझे डिजिटल मीडिया का करीब 4 साल का साल का अनुभव है. इससे पहले मैं ZeeBihar में अपनी सेवाएं दे चुकी हूं. 4 साल के जर्नलिज्म करियर में लोकल, क्राइम, हेल्थ, एंटरटेनमेंट, वायरल और लाइफस्टाइल बीट पर काम किया है. मैंने यहां पर राजस्थान विधानसभा चुनाव, पंचायत चुनाव, ऑपेरशन सिंदूर समेत कई बड़े ईवेंट्स कवर किए हैं.
Read More

ट्रेंडिंग

  • न्यूज़
  • फोटो
  • वीडियो
Alwar News: जज के घर दिनदहाड़े चोरी, सामान के साथ एडवोकेट का ID कार्ड भी ले गए चोर
2
3
4
5