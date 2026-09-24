/Alwar News: जज के घर दिनदहाड़े चोरी, सामान के साथ एडवोकेट का ID कार्ड भी ले गए चोर

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Alwar News: राजस्थान हाईकोर्ट जयपुर के न्यायाधीश भुवन गोयल के अलवर वाले आवास पर हुई दिनदहाड़े चोरी ने शहर में सनसनी फैला दी है. आर्यनगर में इस मकान में चोरों ने जिस शातिर तरीके से जंगला,दरवाजे का कुंडा और छत का दरवाजा तोड़ा है, उससे ये तो साफ है कि वारदात को पूरी प्लानिंग के साथ अंजाम दिया गया.
चोर घर से पीतल के कीमती बर्तन,नकदी और अन्य सामान तो समेट कर ले ही गए,लेकिन इस घटना का सबसे दिलचस्प पहलू ये है कि चोर मकान की देखरेख करने वाले एडवोकेट जगदीश सैनी का आईडी कार्ड भी चोर अपने साथ ले गए.
पहचान चुराने की कोशिश या कोई सोची-समझी साजिश?
आमतौर पर चोरों का मकसद सिर्फ कीमती ज्वैलरी,नकदी या महंगे इलेक्ट्रॉनिक सामान तक सीमित होता है. लेकिन इस वारदात में चोरों का एक लीगल प्रोफेशनल (एडवोकेट) का पहचान दस्तावेज चुरा ले जाना,ये कई गंभीर सवाल खड़े करता है. क्या चोरों का मकसद सिर्फ चोरी करना था, या इसके पीछे किसी और फर्जीवाड़े की साजिश छिपी है ? पुलिस अब इस अनूठे एंगल से भी जांच कर रही है कि आखिर किसी पहचान पत्र की चोरी का इस्तेमाल कहां किया जा सकता है.
ऐसे दिया गया वारदात को अंजाम
शिकायतकर्ता एडवोकेट जगदीश सैनी, जो साल 2009 से न्यायाधीश भुवन गोयल के परिवार के साथ जुड़े हैं,ने कोतवाली थाने में मामला दर्ज कराया है. उनके मुताबिक,वो रोजाना की तरह सुबह अपने कोर्ट स्थित कार्यालय गए थे. पीछे से चोर, घर के ताले-कुंडे तोड़कर अंदर घुस आए. शाम को जब वे लौटे तो घर का सारा सामान अस्त-व्यस्त मिला.
पुलिस की गिरफ्त में संदिग्ध, जल्द होगा खुलासा
घटना की सूचना मिलते ही कोतवाली थाना पुलिस मौके पर पहुंची और आसपास लगे सीसीटीवी कैमरों को खंगाला. पुलिस को एक संदिग्ध की स्पष्ट तस्वीर हाथ लगी है,जिसके आधार पर एक संदिग्ध को डिटेन कर पूछताछ की जा रही है. पुलिस ये पता लगाने में जुटी है कि इस वारदात में कितने लोग शामिल है और क्या वाकई पहचान पत्र चुराने के पीछे कोई बड़ी साजिश थी ?
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