Zee Rajasthan
mobile app

शहर में भूमाफियाओं का बोलबाला, सरकारी जमीन पर अवैध प्लाटिंग कर गांव का रास्ता किया अवरोध

Alwar News: अलवर जिले में रायसिस गांव के पास भूमाफियाओं द्वारा गाजूकी नदी के पास कब्जा कर लिया है. करीब 16 बीघा जमीन पर अवैध रूप से भूमाफियाओं प्लाटिंग कर रहे हैं.

Aman Singh
Edited By Aman Singh
Reported By Swadesh kapil
Published: Aug 22, 2025, 09:09 IST | Updated: Aug 22, 2025, 09:09 IST

Trending Photos

Pratapgarh News: परिवार ने डाला कमाई का प्रेशर तो नाराज शख्स ने सबको कुल्हाड़ी से काट डाला
7 Photos
pratapgarh crime

Pratapgarh News: परिवार ने डाला कमाई का प्रेशर तो नाराज शख्स ने सबको कुल्हाड़ी से काट डाला

Rajasthan Weather Update: राजस्थान में आज दिखेगा मानसून का रौद्र रूप! टोंक-बूंदी-कोटा समेत 25 जिलों में अलर्ट जारी
7 Photos
Rajasthan Weather Update

Rajasthan Weather Update: राजस्थान में आज दिखेगा मानसून का रौद्र रूप! टोंक-बूंदी-कोटा समेत 25 जिलों में अलर्ट जारी

प्रतापगढ़ का गांव बना रणभूमि! पुलिस की आंखों में मिर्ची डालकर किया हमला, मकानों में लगाई आग
6 Photos
pratapgarh crime

प्रतापगढ़ का गांव बना रणभूमि! पुलिस की आंखों में मिर्ची डालकर किया हमला, मकानों में लगाई आग

राजस्थान के इस जिले के लोग हैं सबसे ज्यादा पढ़े लिखे, ज्ञान में बीरबल को भी देते हैं टक्कर!
7 Photos
rajasthan quiz

राजस्थान के इस जिले के लोग हैं सबसे ज्यादा पढ़े लिखे, ज्ञान में बीरबल को भी देते हैं टक्कर!

शहर में भूमाफियाओं का बोलबाला, सरकारी जमीन पर अवैध प्लाटिंग कर गांव का रास्ता किया अवरोध

Alwar News: राजस्थान के अलवर जिले में रायसिस गांव के पास भूमाफियाओं द्वारा गाजूकी नदी के पास कब्जा कर लिया है. करीब 16 बीघा जमीन पर अवैध रूप से भूमाफियाओं प्लाटिंग कर रहे हैं. इसके अलावा सरकारी रास्ते को अवरोध कर दीवार खड़ी करने का प्रयास किया जा रहा है.

इस संबंध में उन्होंने जिला कलेक्टर को ज्ञापन भी दिया है. गांव के ही जाकिर खान ने बताया कि खसरा नंबर 507 और 508 के पास से जाटव बस्ती सिरमौली के लिए रास्ता जाता है और यह रास्ता विगत 60 साल से चल रहा है. अब इस मामले में लियाकत जमील, कबीर आदि ने रास्ता अवरुद्ध कर दिया.

Trending Now

जेसीबी चलाकर नदी के हिस्से में दीवार खड़ी कर रास्ता रोकने का प्रयास किया जा रहा है. सुबह से जेसीबी चलाकर काम किया जा रहा है. यह बस्ती करीब 300 परिवारों की है. अब इसके रास्ता बंद होने से बच्चों को और हमारे वाहनों को निकालने में परेशानी होगी.

यह प्रॉपर्टी डीलर यहां अवैध रूप से प्लाटिंग कर रहे हैं. ना 90 ए की कार्रवाई की गई है. करीब 16 बीघा में अवैध रूप से प्लाटिंग कर रहे हैं. सबसे बड़ी बात तो यह है कि सिर्फ नक्शे के आधार पर प्लाट का बेचान कर रहे हैं. ना इन्होंने सड़क बनाई और ना ही नक्शा पास है.

राजस्थान की ताज़ा ख़बरों के लिए ज़ी न्यूज़ से जुड़े रहें! यहां पढ़ें Rajasthan News और पाएंJaipur Newsहर पल की जानकारी. राजस्थान की हर खबर सबसे पहले आपके पास, क्योंकि हम रखते हैं आपको हर पल के लिए तैयार. जुड़े रहें हमारे साथ और बने रहें अपडेटेड!

Tags

Trending news