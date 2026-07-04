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Alwar: मालाखेड़ा में ADJ कोर्ट शुरू कराने की मांग तेज, वकीलों का धरना जारी

राजस्थान के अलवर जिले के मालाखेड़ा में स्वीकृत अतिरिक्त जिला एवं सत्र न्यायालय (ADJ कोर्ट), एसीजेएम कोर्ट और अधिवक्ताओं के लिए चैंबर निर्माण की मांग को लेकर अभिभाषक संघ का आंदोलन तेज हो गया है. 24 जून से वकील अनिश्चितकालीन धरने पर बैठे हैं.
 

Edited bySneha AggarwalReported byJugal Kishore
Published: Jul 04, 2026, 04:47 PM|Updated: Jul 04, 2026, 04:47 PM
Alwar: मालाखेड़ा में ADJ कोर्ट शुरू कराने की मांग तेज, वकीलों का धरना जारी
Image Credit: Alwar NewsSource: ज़ी न्यूज़ डेस्क

Alwar News: राजस्थान के अलवर जिले के मालाखेड़ा क्षेत्र में स्वीकृत अतिरिक्त जिला एवं सत्र न्यायालय (ADJ कोर्ट) को शुरू कराने, एसीजेएम कोर्ट खोलने और अधिवक्ताओं के लिए चैंबर निर्माण की मांग को लेकर अभिभाषक संघ मालाखेड़ा का आंदोलन लगातार तेज होता जा रहा है. इसी कड़ी में संघ ने मुख्यमंत्री के नाम ज्ञापन सौंपते हुए जल्द कार्रवाई की मांग की है.

नेता प्रतिपक्ष टीकाराम जूली ने कहा कि मालाखेड़ा में ADJ कोर्ट की स्वीकृति पूर्ववर्ती कांग्रेस सरकार के दौरान तत्कालीन मुख्यमंत्री अशोक गहलोत द्वारा फरवरी 2023 के बजट में दी गई थी. उन्होंने बताया कि बजट 2023-24 के पृष्ठ 96 पर मालाखेड़ा में अतिरिक्त जिला एवं सत्र न्यायालय खोलने का स्पष्ट उल्लेख है, साथ ही करीब 2 करोड़ रुपये के भवन निर्माण की प्रशासनिक स्वीकृति भी जारी की जा चुकी है.

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दो साल बाद भी नहीं हुआ संचालन
जूली ने वर्तमान सरकार पर निशाना साधते हुए कहा कि घोषणा को दो साल से अधिक समय बीत जाने के बावजूद कोर्ट का संचालन शुरू नहीं किया गया है. इसके चलते क्षेत्र के वादकारियों को करीब 35 किलोमीटर दूर अलवर जाना पड़ रहा है, जिससे उन्हें अनावश्यक परेशानी का सामना करना पड़ रहा है.

उन्होंने यह भी कहा कि इस मुद्दे को लेकर संसदीय कार्य मंत्री को पत्र लिखकर स्वीकृत ADJ कोर्ट को शीघ्र शुरू कराने का प्रयास किया जाएगा. अभिभाषक संघ के सदस्यों ने ज्ञापन सौंपते हुए नारेबाजी की. संघ के अनुसार, 24 जून से अनिश्चितकालीन धरना जारी है और जब तक मांगें पूरी नहीं होतीं, आंदोलन जारी रहेगा.

हजारों की संख्या में लोगों को मिल जाएंगे सुविधाएं

वकीलों ने कहा था कि मालाखेड़ा इलाके के निवासियों को न्यायिक कार्यों के लिए दूर के न्यायालयों में जाना पड़ता है, जिससे उनका समय बर्बाद होता है. अगर मालाखेड़ा में एडीजे कोर्ट स्थापित होती है और अकबरपुर थाना इलाके को इससे जोड़ा जाता है, तो हजारों की संख्या में लोगों को यही सुविधाएं मिल जाएंगी. वकीलों ने बताया था इसको लेकर लंबे समय से मांग की जा रही है लेकिन सरकार और संबंधित विभाग कोई ध्यान नहीं दे रहा है.

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Sneha Aggarwal

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मैं स्नेहा अग्रवाल जी राजस्थान न्यूज में सब एडिटर के रूप में कार्यरत हूं और राजस्थान से जुड़ी हर बड़ी से बड़ी और छोटी से छोटी न्यूज़ पर पकड़ रखती हूं. क्राइम और कल्चर की खबरों में दिलचस्पी है. मुझे डिजिटल मीडिया का करीब 4 साल का साल का अनुभव है. इससे पहले मैं ZeeBihar में अपनी सेवाएं दे चुकी हूं. 4 साल के जर्नलिज्म करियर में लोकल, क्राइम, हेल्थ, एंटरटेनमेंट, वायरल और लाइफस्टाइल बीट पर काम किया है. मैंने यहां पर राजस्थान विधानसभा चुनाव, पंचायत चुनाव, ऑपेरशन सिंदूर समेत कई बड़े ईवेंट्स कवर किए हैं.Read More

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