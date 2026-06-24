/Alwar News: परिवार पर जानलेवा हमला, एक महिला की काटी नाक

Alwar News: राजस्थान के अलवर जिले के प्रतापगढ़ थाना क्षेत्र में पुरानी रंजिश के चलते एक परिवार पर जानलेवा हमला किया गया. आरोप है कि एक पक्ष के करीब एक दर्जन महिला-पुरुष 19 जून को शाम करीब 7 बजे हथियारों के साथ घर में घुस आए और परिवार के लोगों पर हमला कर दिया.

इस हमले में कई महिलाएं और पुरुष गंभीर रूप से घायल हो गए. प्राथमिक उपचार के बाद सभी घायलों को जयपुर के एक निजी अस्पताल में भर्ती कराया गया है, जहां उनकी हालत गंभीर बताई जा रही है. पूरी घटना घर में लगे CCTV कैमरे में कैद हो गई है.

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पीड़ित पक्ष ने कहा-एक महिला की नाक काट दी

पीड़ित पक्ष की ओर से आशीष कुमार मीणा ने मामला दर्ज कराया है. उन्होंने बताया कि 19 जून को जब परिवार के कुछ सदस्य घर पर नहीं थे, तभी आरोपियों ने हमला किया. हमलावरों ने लाठी-डंडों, कुल्हाड़ी और अन्य हथियारों से महिलाओं और बुजुर्गों को निशाना बनाया. एक महिला की नाक काट दी गई और अन्य को भी गंभीर चोटें पहुंचाई गई.

हमले के दौरान आरोपियों ने घर में रखे सोने-चांदी के आभूषण भी लूट लिए और जान से मारने की धमकी देकर फरार हो गए. घायलों को पहले स्थानीय अस्पताल ले जाया गया, जहां से उन्हें जयपुर रेफर कर दिया गया.

पुलिस कर रही मामले की जांच

पुलिस ने विभिन्न धाराओं में मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है. इस मामले की जांच सीओ थानागाजी इंदु लोदी के नेतृत्व में की जा रही है. इस संदर्भ में सीओ थानागाजी इंदु लोदी से जानकारी लेने का कोशिश की, लेकिन उनका कॉल पिक नहीं हुआ.

राजगढ़ में परिवार के बीच हिंसक झड़प

वहीं, जिले के राजगढ़ थाना क्षेत्र के बुरेखुर्द गांव में साझी जमीन के विवाद को लेकर परिवार के भीतर ही हिंसक झड़प का मामला सामने आया है. आरोप है कि सगे भाइयों ने अपने ही परिवार के सदस्यों पर जानलेवा हमला कर दिया.

पीड़ित सुरेश यादव के अनुसार, मंगलवार को भगवान, जगदीश, रामचंद्र और भागचंद सहित करीब आधा दर्जन लोग जमीन के बंटवारे की बात कहकर उसे अपने साथ ले गए. वहां पहुंचने के बाद आरोपियों ने कथित तौर पर उसका गला दबाकर हत्या का प्रयास किया.



कुल्हाड़ी और लोहे की सरियों से हमला

सुरेश के शोर मचाने पर उसके पिता लक्ष्मण बीच-बचाव के लिए पहुंचे, लेकिन हमलावरों ने उन पर भी हमला कर दिया. आरोप है कि कुल्हाड़ी और लोहे की सरियों से किए गए हमले में सुरेश और उनके पिता गंभीर रूप से घायल हो गए.

दोनों घायलों को प्राथमिक उपचार के बाद गंभीर हालत में अलवर रेफर किया गया है. घटना के बाद पीड़ित परिवार ने राजगढ़ थाने में आरोपियों के खिलाफ मामला दर्ज कराया है. पुलिस ने मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है और पूरे घटनाक्रम की गहनता से पड़ताल की जा रही है. गांव में घटना के बाद तनाव की स्थिति बनी हुई है.

