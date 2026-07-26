/अलवर में भगवान जगन्नाथ-माता जानकी के विवाह में उमड़ा जनसैलाब, जयघोष से गूंज उठा पूरा शहर

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Alwar News: राजस्थान के अलवर को छोटी काशी के नाम से जाना जाता है. शनिवार यानी 25 जुलाई रात भक्ति और उल्लास के रंग में डूब गया, जब भगवान जगन्नाथ और माता जानकी का 171वां दिव्य विवाह महोत्सव वैदिक रीति-रिवाजों के साथ धूमधाम से संपन्न हुआ.
हजारों श्रद्धालुओं की मौजूदगी में हुए इस भव्य वरमाला समारोह ने पूरे शहर को आध्यात्मिक ऊर्जा से भर दिया. खास बात यह रही कि पहली बार केंद्रीय वन एवं पर्यावरण मंत्री भूपेंद्र यादव भी इस आयोजन में शामिल हुए.
पूरा परिसर 'जय जगन्नाथ' के जयघोष से गूंज उठा
रूपबास स्थित रूपहरि मंदिर परिसर में शाम से ही श्रद्धालुओं की भारी भीड़ उमड़ पड़ी. अलवर सहित आसपास के ग्रामीण क्षेत्रों से लोग इस दिव्य मिलन के साक्षी बनने पहुंचे. रात करीब 11:30 बजे माता जानकी सजे-धजे रथ में विवाह स्थल पहुंचीं तो पूरा परिसर 'जय जगन्नाथ' के जयघोष से गूंज उठा. श्रद्धालुओं ने पुष्पवर्षा कर उनका स्वागत किया, वहीं ढोल-नगाड़ों और शहनाई की धुनों के बीच पुलिस ने सलामी दी.
भगवान जगन्नाथ और माता जानकी वरमाला
वैदिक मंत्रोच्चार के बीच भगवान जगन्नाथ और माता जानकी ने एक-दूसरे को वरमाला पहनाई. इस दौरान मंदिर परिसर घंटियों की गूंज और भजन-कीर्तन से भक्तिमय हो उठा. इसके बाद महाआरती हुई और हजारों श्रद्धालुओं में प्रसाद वितरित किया गया. मंदिर के महंत राजेंद्र शर्मा के अनुसार, इस वर्ष देशभर से 15 विशेष वरमालाएं मंगवाई गईं, जिनमें छत्तीसगढ़, पुष्कर, वृंदावन और दिल्ली से आईं मालाएं भी शामिल रहीं. सभी वरमालाएं भगवान को अर्पित की गईं.
स्थानीय मान्यता के अनुसार, इस दिव्य विवाह के बाद क्षेत्र में मानसून सक्रिय हो जाता है और समृद्धि का आगमन होता है. अब 26 जुलाई को रूपबास में भरमिला (विदाई) समारोह होगा, जबकि 27 जुलाई को भगवान जगन्नाथ अपनी विवाहिता जानकी मैया के साथ भव्य रथ यात्रा में रवाना होंगे और 28 जुलाई तड़के पुराना कटला स्थित मंदिर पहुंचेंगे.
रूपहरि मंदिर परिसर में इस अवसर पर सात दिवसीय मेला भी आयोजित किया जाता है, जिसमें देशभर से श्रद्धालु, साधु-संत और व्यापारी शामिल होते हैं. भजन संध्या, झांकियां और सांस्कृतिक कार्यक्रमों से पूरा क्षेत्र देर रात तक गुलजार रहता है.
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