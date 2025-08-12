Zee Rajasthan
Alwar News: मुलजिम को लेकर दिल्ली से जयपुर जा रही पुलिस वैन जलकर राख, मचा हड़कंप

Alwar News: राजस्थान में अलवर जिले के राजगढ़ के लक्ष्मणगढ़ थाना क्षेत्र में दिल्ली-मुंबई एक्सप्रेस-वे पर चैनल नंबर 120-500 के पास रविवार रात एक भीषण सड़क हादसा हुआ. तेज रफ्तार वाहन ने पुलिस वैन को पीछे से टक्कर मार दी, जिससे वैन में सवार चार पुलिसकर्मियों सहित आठ लोग घायल हो गए. 
 

Sandhya Yadav
Edited By Sandhya Yadav
Reported By Swadesh kapil
Published: Aug 12, 2025, 11:04 IST | Updated: Aug 12, 2025, 11:04 IST

Alwar News: मुलजिम को लेकर दिल्ली से जयपुर जा रही पुलिस वैन जलकर राख, मचा हड़कंप

Alwar News: राजगढ़ के लक्ष्मणगढ़ थाना क्षेत्र में दिल्ली-मुंबई एक्सप्रेस-वे पर चैनल नंबर 120-500 के पास रविवार रात एक भीषण सड़क हादसा हुआ. तेज रफ्तार वाहन ने पुलिस वैन को पीछे से टक्कर मार दी, जिससे वैन में सवार चार पुलिसकर्मियों सहित आठ लोग घायल हो गए.

टक्कर इतनी जोरदार थी कि टक्कर मारने वाली गाड़ी में आग लग गई और वह पूरी तरह जलकर राख हो गई. सूचना मिलते ही दमकल मौके पर पहुंची और आग पर काबू पाया. सभी घायलों को तुरंत पिनान चिकित्सालय ले जाया गया. जहां प्राथमिक उपचार के बाद उन्हें अलवर जिला अस्पताल रेफर किया गया.

पुलिस वैन दिल्ली से जयपुर की ओर मुलजिम को ले जा रही थी. हादसे से क्षेत्र में हड़कंप मच गया. लक्ष्मणगढ़ थाना पुलिस ने मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है. हादसे की वजह और टक्कर मारने वाली गाड़ी की जानकारी जुटाई जा रही है.

हादसे में घायल
लक्ष्मण सिंह 40 वर्ष
विकाश जाट
दुलीचंद 35 वर्ष
लोकेश यादव 30 वर्ष
सरदार सिंह 50 वर्ष
जरींन ख़ान 30 वर्ष
अहिल खान 7 वर्ष
सहित एक महिला व तीन बच्चे हैं.

गंभीर अवस्था के चलते अलवर सामान्य चिकित्सालय से जयपुर हायर सेंटर एक पुलिसकर्मी को रेफर किया.

