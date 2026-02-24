Zee Rajasthan
अलवर में डोली आने से पहले घर से उठी अर्थी, मां की मौत के बाद छाया मातम

Alwar News: राजस्थान के अलवर जिले के हनुमान सर्किल के पास एक दर्दनाक सड़क हादसा हुआ, जिसमें 
तेज रफ्तार कार ने पैदल जा रही एक महिला को टक्कर मारी और उसकी मौत हो गई. 

अलवर में डोली आने से पहले घर से उठी अर्थी, मां की मौत के बाद छाया मातम

Alwar News: राजस्थान के अलवर जिले के हनुमान सर्किल से सामोला की ओर जाने वाले मार्ग पर सोमवार को तेज रफ्तार कार ने पैदल जा रही एक महिला को टक्कर मार दी. हादसा इतना भीषण था कि महिला की मौके पर ही मौत हो गई.

मृतका की पहचान देवखेड़ा निवासी सोना देवी के रूप में हुई है. प्रत्यक्षदर्शियों के अनुसार, तेज गति से आ रही कार ने सड़क किनारे पैदल जा रही महिला को जोरदार टक्कर मार दी. हादसे के बाद मौके पर अफरा-तफरी मच गई. परिजन और स्थानीय लोग तुरंत महिला को गंभीर हालत में जिला अस्पताल लेकर पहुंचे, जहां डॉक्टरों ने उसे मृत घोषित कर दिया.

27 मार्च को होने वाली थी छोटे बेटे की शादी

जानकारी के अनुसार, सोना देवी अगले महीने 27 मार्च को होने वाली अपने छोटे बेटे की शादी की तैयारियों के सिलसिले में हनुमान सर्किल स्थित बैंक में लोन के संबंध में बातचीत करने गई थीं. बैंक से लौटते समय जब वह हनुमान सर्किल से अपने गांव देवखेड़ा जा रही थीं तभी रास्ते में यह दर्दनाक हादसा हो गया.
परिजनों का रो-रोकर बुरा हाल
घटना के बाद परिजनों का रो-रोकर बुरा हाल है. मृतका का शव जिला अस्पताल की मोर्चरी में रखवाया गया है. सूचना पर पुलिस मौके पर पहुंची और हादसे की जांच शुरू कर दी है. कार चालक के फरार होने की बात सामने आ रही है. पुलिस उसकी तलाश में जुटी हुई है.
लूटपाट की सनसनीखेज वारदात
इधर, अलवर शहर में ई-रिक्शा चालक द्वारा लूटपाट की सनसनीखेज वारदात सामने आई है. शादी समारोह से घर लौट रहे एक युवक को ई-रिक्शा चालक ने सुनसान इलाके में ले जाकर उसके साथ मारपीट की और मोबाइल फोन, सोने की अंगूठी व करीब 5 हजार रुपये नकद लूट लिए.

पीड़ित को आरोपी ने मारपीट के बाद ई-रिक्शा से नीचे फेंक दिया और मौके से फरार हो गया. इसके बाद आरोपी ने पीड़ित के मोबाइल से उसके बैंक खाते से हजारों रुपये ट्रांसफर कर लिए.

होटल के बाहर खड़े एक ई-रिक्शा में सवारी ली

पीड़ित बिजेंद्र सिंह, निवासी सोना विहार, मयूर होटल में आयोजित शादी समारोह में शामिल होकर लौट रहे थे. घर जाने के लिए उन्होंने होटल के बाहर खड़े एक ई-रिक्शा में सवारी ली. रास्ते में ई-रिक्शा चालक उन्हें अंबेडकर नगर की ओर ले गया, जहां वारदात को अंजाम दिया गया. घटना की शिकायत पर अरावली विहार थाना पुलिस ने मामला दर्ज कर लिया है और आरोपी की तलाश में जांच शुरू कर दी है.
राजस्थान की ताज़ा ख़बरों के लिए ज़ी न्यूज़ से जुड़े रहें! यहां पढ़ें Rajasthan Newsऔर पाएं Alwar Newsहर पल की जानकारी. राजस्थान की हर खबर सबसे पहले आपके पास, क्योंकि हम रखते हैं आपको हर पल के लिए तैयार. जुड़े रहें हमारे साथ और बने रहें अपडेटेड!

