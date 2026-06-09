/अलवर में तेज आंधी-तूफान में हुई चार बच्चों की मां की मौत, मच उठी चीख-पुकार

Alwar News: राजस्थान के अलवर जिले के अकबरपुर थाना क्षेत्र के गांव उमरेंण में तेज आंधी-तूफान के दौरान एक दर्दनाक हादसा सामने आया.



निर्माणाधीन मकान के टावर की दीवार अचानक भरभराकर गिर गई, जिसकी चपेट में खेत में काम कर रही 37 वर्षीय लक्ष्मी, पत्नी मुकेश सैनी आ गईं. दीवार का भारी मलबा उनके ऊपर गिरने से वह गंभीर रूप से घायल हो गईं और मौके पर ही उनकी मौत हो गई.

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हादसे के बाद मची अफरा-तफरी

जानकारी के अनुसार, लक्ष्मी अपने खेत में कृषि कार्य कर रही थीं. उसी दौरान तेज हवा और आंधी के चलते पास में स्थित निर्माणाधीन मकान की दीवार गिर गई. हादसे के बाद मौके पर अफरा-तफरी मच गई और बड़ी संख्या में ग्रामीण एकत्र हो गए.

मृतका अपने पीछे चार छोटे बच्चों को छोड़ गई हैं . उनके पति मुकेश सैनी खेती-बाड़ी कर परिवार का पालन-पोषण करते हैं. इस अचानक हुए हादसे से पूरे परिवार पर दुखों का पहाड़ टूट पड़ा है और गांव में शोक का माहौल है.

सूचना मिलने पर अकबरपुर थाना पुलिस मौके पर पहुंची. पुलिस ने आवश्यक कार्रवाई करते हुए शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम करवाया और मामले की जांच शुरू कर दी है.

तेज हवाओं के साथ बारिश की अलर्ट

बता दें प्रदेश में बीते कुछ दिनों से तेज हवाओं के साथ बारिश दर्ज की जा रही है. ऐसे में आज भी मौसम विभाग ने

अगामी 3 घंटो के लिए हनुमानगढ़, चूरू, झुंझुनू, कोटपूतली बहरोड़, अलवर, भरतपुर, डींग, धौलपुर और खैरथल-तिजारा जिलों में कहीं-कहीं हल्के से मध्यम बादल गरजने के साथ अचानक तेज हवाओं 30-40 किमी/घंटा और हल्की से मध्यम बारिश को लेकर येलो अलर्ट जारी किया है.



अगर अलवर जिले में आज के मौसम की बात करें तो सुबह से ही भीषण गर्मी का असर बना हुआ है. मौसम विभाग के अनुसार, दिन का अधिकतम तापमान 40 से 45 डिग्री सेल्सियस के बीच रहा, जबकि न्यूनतम तापमान 29 से 33 डिग्री सेल्सियस के आसपास रहा. दिनभर तेज धूप और गर्म हवाएं चली. हालांकि कुछ इलाकों में हल्के बादल छाने और धूलभरी हवाएं चलने की संभावना जताई गई है.

