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Alwar News: स्विमिंग पूल में नेशनल स्विमर पर बेल्ट से हमला, पानी के अंदर लात-घूंसों से बुरी तरह पीटा

Alwar News: अलवर के रूपबास स्थित एक निजी स्विमिंग पूल में राष्ट्रीय स्तर के तैराक मन्थन चौधरी के साथ मारपीट का मामला सामने आया है. आरोप है कि युवकों ने पहले गाली-गलौज की, फिर एक युवक ने बेल्ट से हमला कर धक्का दिया. 
 

Edited bySneha AggarwalReported byJugal Kishore
Published: Jun 11, 2026, 04:34 PM|Updated: Jun 11, 2026, 04:34 PM
Alwar News: स्विमिंग पूल में नेशनल स्विमर पर बेल्ट से हमला, पानी के अंदर लात-घूंसों से बुरी तरह पीटा
Image Credit: Alwar News

Alwar News: राजस्थान के अलवर के रूपबास स्थित एक निजी स्विमिंग पूल में नेशनल स्तर के स्विमिंग खिलाड़ी मन्थन चौधरी (20) के साथ मारपीट का मामला सामने आया है.

घटना का सीसीटीवी फुटेज भी सामने आया है, जिसमें एक युवक मन्थन को बेल्ट से मारते और धक्का देते हुए नजर आ रहा है. पीड़ित के पिता की शिकायत पर सदर थाना पुलिस ने मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है.

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गाली-गलौज के बाद मारपीट

मन्थन के पिता ओमप्रकाश चौधरी, जो ट्रेजरी ऑफिस में सहायक प्रशासनिक अधिकारी हैं, ने बताया कि उनका बेटा बेंगलुरु में पढ़ाई के साथ प्रोफेशनल स्विमिंग की ट्रेनिंग ले रहा है और राष्ट्रीय स्तर का खिलाड़ी है. करीब 10 दिन पहले वह अलवर आया था, उसकी ट्रेनिंग जारी रखने के लिए रूपबास स्थित क्लब-57 के स्विमिंग पूल में अभ्यास की व्यवस्था की गई थी.

शिकायत के अनुसार, 9 जून की शाम करीब 5 बजे मन्थन पूल में अभ्यास कर रहा था. उसी दौरान वहां छह युवक मौजूद थे. मन्थन ने उनसे अभ्यास के लिए पूल के किनारे कुछ जगह खाली करने का अनुरोध किया. इस बात पर विवाद बढ़ गया और आरोपियों ने गाली-गलौज शुरू कर दी.

पीठ पर वार और फिर पानी के अंदर लात-घूंस से बुरी तरह पीटा

बताया गया कि जब मन्थन ने इस संबंध में पूल स्टाफ से शिकायत की तो युवक और आक्रामक हो गए. आरोप है कि एक युवक ने बेल्ट निकालकर उसकी पीठ पर वार किया और उसे धक्का दे दिया. इसी दौरान पूल की लाइट चली गई, जिससे सीसीटीवी कैमरे बंद हो गए. इसके बाद चार युवकों ने मन्थन को पानी के अंदर लात-घूंसों से बुरी तरह पीटा.

शिकायत में मुख्य आरोपी के रूप में जावेद का नाम सामने आया है. इसके अलावा जाहूल और राहुल सहित एक अन्य अज्ञात युवक के शामिल होने की बात कही गई है. पीड़ित पक्ष का आरोप है कि घटना के समय आरोपी नशे की हालत में थे. घटना के बाद सदर थाने में रिपोर्ट दर्ज कराई गई है. पुलिस ने मामला दर्ज कर आरोपियों की तलाश शुरू कर दी है और सीसीटीवी फुटेज सहित अन्य साक्ष्यों के आधार पर जांच की जा रही है. पुलिस का कहना है कि जांच पूरी होने के बाद आरोपियों के खिलाफ सख्त कानूनी कार्रवाई की जाएगी.

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Sneha Aggarwal

Sneha Aggarwal

मैं स्नेहा अग्रवाल जी राजस्थान न्यूज में सब एडिटर के रूप में कार्यरत हूं और राजस्थान से जुड़ी हर बड़ी से बड़ी और छोटी से छोटी न्यूज़ पर पकड़ रखती हूं. क्राइम और कल्चर की खबरों में दिलचस्पी है. मुझे डिजिटल मीडिया का करीब 4 साल का साल का अनुभव है. इससे पहले मैं ZeeBihar में अपनी सेवाएं दे चुकी हूं. 4 साल के जर्नलिज्म करियर में लोकल, क्राइम, हेल्थ, एंटरटेनमेंट, वायरल और लाइफस्टाइल बीट पर काम किया है. मैंने यहां पर राजस्थान विधानसभा चुनाव, पंचायत चुनाव, ऑपेरशन सिंदूर समेत कई बड़े ईवेंट्स कवर किए हैं.

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