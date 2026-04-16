/Alwar News: नया मोबाइल बना 'टाइम बम', युवक का सामान जलकर राख

Alwar News: राजस्थान के अलवर जिले के रामगढ़ कस्बे के बामणी खेड़ा गांव में नया मोबाइल फोन अचानक तेज धमाके के साथ फट गया, जिससे घरेलू सामान जलकर राख हो गया.
Alwar News: राजस्थान के अलवर जिले के रामगढ़ कस्बे के बामणी खेड़ा गांव में उस समय अफरा-तफरी मच गई, जब एक युवक का नया मोबाइल फोन अचानक तेज धमाके के साथ फट गया. धमाके के बाद फोन में आग लग गई, जिसने कुछ ही देर में आसपास रखे घरेलू सामान को अपनी चपेट में ले लिया.
जानकारी के अनुसार, गांव निवासी अमर सिंह पुत्र ज्ञानचंद ने करीब 15 दिन पहले रामगढ़ स्थित खालसा टेलीकॉम (यस बैंक के पास) से लगभग 20 हजार रुपये में सैमसंग कंपनी का मोबाइल खरीदा था लेकिन किसी को अंदाजा नहीं था कि नया फोन इतनी जल्दी खतरा बन जाएगा.
पीड़ित अमर सिंह ने बताया कि देर शाम अचानक मोबाइल में जोरदार ब्लास्ट हुआ और उसमें आग लग गई. इस आगजनी में उसकी पढ़ाई की किताबें, जरूरी दस्तावेज और पर्स जलकर राख हो गए. परिजनों ने कड़ी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया, लेकिन तब तक काफी नुकसान हो चुका था.
घटना के बाद अमर सिंह ने खालसा टेलीकॉम रामगढ़ और सैमसंग कस्टमर केयर, अलवर में शिकायत दर्ज कराई लेकिन अब तक न तो कंपनी का कोई प्रतिनिधि मौके पर पहुंचा और न ही कोई संतोषजनक जवाब मिला है.
अमर सिंह का कहना है कि वह एक गरीब किसान परिवार से है और बड़ी मुश्किल से पढ़ाई के लिए यह फोन खरीदा गया था, जो अब हादसे का कारण बन गया. इस घटना के बाद क्षेत्र में भय का माहौल है. लोग सवाल उठा रहे हैं कि अगर नया मोबाइल ही इस तरह फटने लगे, तो आम उपभोक्ता किस पर भरोसा करें.
वहीं, अलवर शहर की एनईबी कॉलोनी में सोमवार दोपहर अचानक आग लगने से इलाके में अफरा-तफरी मच गई. यह घटना करीब 12 बजे कृषि उपज मंडी के पीछे स्थित मकान नंबर 2/81 में हुई, जहां राजेश सोनी के मकान में नीचे बने किराएदार के पोर्शन में आग भड़क उठी.
आग इतनी तेजी से फैली कि घर में रखा सारा सामान जलकर राख हो गया. घटना के समय किराएदार अपने काम पर बाहर गया हुआ था, जबकि घर में तीन छोटे-छोटे बच्चे मौजूद थे. गनीमत रही कि पड़ोसियों और मकान मालिक ने तत्परता दिखाते हुए तीनों बच्चों को सुरक्षित बाहर निकाल लिया, जिससे बड़ा हादसा टल गया. प्रारंभिक जांच में आग लगने का कारण शॉर्ट सर्किट माना जा रहा है. सूचना मिलते ही फायर ब्रिगेड मौके पर पहुंची और काफी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया गया.
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