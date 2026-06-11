/अलवर में नवविवाहिता ने किया सुसाइड, 6 महीने पहले ही हुई थी शादी

Alwar News: राजस्थान के अलवर शहर की श्रीराम कॉलोनी में एक नवविवाहिता द्वारा फांसी लगाकर आत्महत्या करने का मामला सामने आया है.

मृतका की पहचान गीतांजलि उर्फ अंजली मीणा (पत्नी देवेंद्र मीणा) के रूप में हुई है. घटना के बाद दोनों परिवारों में शोक का माहौल है. अभी अंजली मीणा और देवेंद्र मीणा की शादी को 6 महीने ही हुए थे.

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30 नवंबर 2025 में हुई थी शादी

परिजनों के अनुसार, अंजली की शादी पिछले साल 30 नवंबर को देवेंद्र मीणा के साथ हुई थी, जो वर्तमान में गुजरात के वडोदरा में 'बैंक ऑफ बड़ौदा' में कैशियर के पद पर कार्यरत हैं.

देवेंद्र का मूल निवास रैणी क्षेत्र के जामडोली गांव में है, जबकि उनका परिवार फिलहाल बांदीकुई में रह रहा है. अंजली का पीहर अलवर की श्रीराम कॉलोनी में है.

अंजली आई हुई थी पीहर

बताया जा रहा है कि अंजली कुछ दिन पहले ही अपने पीहर आई हुई थी और आगामी रविवार को उसे ससुराल लौटना था, लेकिन उससे पहले ही बुधवार को उसने घर के कमरे में फांसी लगाकर आत्महत्या कर ली. घटना का पता चलते ही परिजन उसे तुरंत अस्पताल लेकर पहुंचे, जहां डॉक्टरों ने उसे मृत घोषित कर दिया.

मृतका के चचेरे भाई धर्मेंद्र मीणा ने बताया कि शादी के बाद से दोनों परिवारों के बीच संबंध सामान्य और अच्छे थे. अंजली का व्यवहार भी सभी के प्रति सम्मानजनक था और किसी प्रकार की शिकायत सामने नहीं आई थी. फिलहाल अरावली विहार थाना पुलिस ने परिजनों की रिपोर्ट के आधार पर मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है. आत्महत्या के कारणों का अभी तक खुलासा नहीं हो पाया है.

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