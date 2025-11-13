Zee Rajasthan
Add Zee News as a Preferred SourceGoogle Preferred
mobile app

Alwar: पहले घर में घुसकर कट्टे की नोक पर नाबालिग से रेप, फिर कॉलेज जाते हुए बस में...

Alwar News: राजस्थान के अलवर के पॉक्सो कोर्ट ने नाबालिग से कट्टे की नोक पर बार-बार दुष्कर्म करने वाले आरोपी को आजीवन कारावास की सजा सुनाते हुए जुर्माना लगाया. 

Zee Rajasthan Web Team
Edited By Zee Rajasthan Web Team
Reported By Zee Rajasthan Web Team
Published: Nov 13, 2025, 07:25 PM IST | Updated: Nov 13, 2025, 07:25 PM IST

Trending Photos

राजस्थान की 7 ऐसी बातें, जिन्हें जानकर सारी कन्फ्यूजन हो जाएगी दूरी!
8 Photos
Truth about Rajasthan

राजस्थान की 7 ऐसी बातें, जिन्हें जानकर सारी कन्फ्यूजन हो जाएगी दूरी!

राजस्थानी मूंग दाल हलवा खाया क्या ? एक बार खाए तो कभी नहीं भूलेंगे स्वाद
7 Photos
Moong dal halwa

राजस्थानी मूंग दाल हलवा खाया क्या ? एक बार खाए तो कभी नहीं भूलेंगे स्वाद

क्या आपने कभी सुना है ऐसा स्टेशन जहां टिकट लेने वाला और देने वाला दो राज्यों में हों?
8 Photos
do you know

क्या आपने कभी सुना है ऐसा स्टेशन जहां टिकट लेने वाला और देने वाला दो राज्यों में हों?

राजस्थान की वो कुप्रथा, जिसमें सुहागरात पर महिलाओं का होता है ये टेस्ट!
7 Photos
Rajasthan Rituals

राजस्थान की वो कुप्रथा, जिसमें सुहागरात पर महिलाओं का होता है ये टेस्ट!

Alwar: पहले घर में घुसकर कट्टे की नोक पर नाबालिग से रेप, फिर कॉलेज जाते हुए बस में...

Alwar News: राजस्थान के अलवर के पॉक्सो कोर्ट अधिनियम संख्या-4 की जज हिमाकनी गौड़ की अदालत ने नाबालिग से कट्टे की नोक पर बार-बार दुष्कर्म करने वाले आरोपी को आजीवन कारावास और 62,500 रुपये के जुर्माने की सजा सुनाई है.

सरकारी वकील प्रशांत यादव ने बताया कि पीड़िता ने 27 सितंबर 2023 को कोटकासिम थाने में रिपोर्ट दर्ज कराई थी. शिकायत के अनुसार, गांव का ही एक व्यक्ति 28 अक्टूबर 2022 की रात उसके घर में घुस आया और देशी कट्टे से धमकाकर दुष्कर्म किया.

यही नहीं, आरोपी ने बाद में कई बार कॉलेज जाते समय उसे बस से उतारकर होटल में ले जाकर भी दुष्कर्म किया और उसके अश्लील फोटो और वीडियो बना लिए.

Add Zee News as a Preferred Source

Trending Now

पुलिस जांच में यह तथ्य सामने आया कि आरोपी के खिलाफ पहले से ही छह अन्य गंभीर आपराधिक मामले दर्ज हैं. जांच अधिकारी नंदलाल ने मामले की गहन जांच के बाद अदालत में आरोप-पत्र पेश किया. अभियोजन पक्ष ने 20 गवाहों और 32 दस्तावेजों के आधार पर अपराध को सिद्ध किया.

सजा सुनाते समय न्यायालय ने टिप्पणी की कि आरोपी की आपराधिक प्रवृत्ति, अपराध की घोर अमानवीय प्रकृति, पीड़िता की कोमल आयु और समाज पर पड़ने वाले नकारात्मक प्रभाव को देखते हुए किसी भी प्रकार की नरमी नहीं बरती जा सकती.

अदालत ने कहा कि बालिकाओं की सुरक्षा और न्याय के उद्देश्य की पूर्ति के लिए आरोपी को आजीवन कारावास की सजा देना ही न्यायसंगत है. इसके साथ ही, न्यायालय ने पीड़िता को 2 लाख रुपये प्रतिकर के रूप में दिलवाने की अनुशंसा भी की है.

बता दें कि पॉक्सो एक्ट में संशोधन के बाद यह फैसला लिया गया कि अगर कोई 12 साल से कम उम्र की लड़कियों के साथ दुष्कर्म का दोषी पाया जाता है तो दोषी व्यक्ति को मौत की सजा दी जा सकती है. यदि किसी व्यक्ति पर नाबालिग बच्चे के साथ यौन शोषण जैसे अपराध करने के तहत मुकदमा दर्ज किया जाता है तो उसे किसी भी प्रकार से जमानत नहीं दी जा सकती.

राजस्थान की ताज़ा ख़बरों के लिए ज़ी न्यूज़ से जुड़े रहें! यहां पढ़ें Rajasthan News और पाएं Alwar News हर पल की जानकारी. राजस्थान की हर खबर सबसे पहले आपके पास, क्योंकि हम रखते हैं आपको हर पल के लिए तैयार. जुड़े रहें हमारे साथ और बने रहें अपडेटेड!

ये भी पढ़ें-

Tags

Trending news