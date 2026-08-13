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अमित शाह के अलवर दौरे से पहले बड़ा सियासी विवाद! 329 नियुक्तियों पर मचा घमासान

केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह के 16 अगस्त के प्रस्तावित अलवर दौरे से पहले 329 चयनित सफाई कर्मचारियों की नियुक्ति को लेकर बड़ा राजनीतिक विवाद खड़ा हो गया. वन मंत्री संजय शर्मा नगर निगम परिसर में करीब चार घंटे धरने पर बैठे और तुरंत नियुक्ति पत्र देने की मांग की. 
 

Sneha Aggarwal
Edited By Sneha Aggarwal
Reported By Jugal Kishore
Published:Aug 13, 2026, 06:39 PM IST | Updated:Aug 13, 2026, 06:39 PM IST
अमित शाह के अलवर दौरे से पहले बड़ा सियासी विवाद! 329 नियुक्तियों पर मचा घमासान
Image Credit: Alwar News

Alwar News: केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह के 16 अगस्त के प्रस्तावित अलवर दौरे से ठीक पहले 329 चयनित सफाई कर्मचारियों की नियुक्ति को लेकर सियासत चरम पर पहुंच गई है. नियुक्ति पत्रों के वितरण को लेकर बुधवार को नगर निगम परिसर में ऐसा राजनीतिक घटनाक्रम देखने को मिला, जिसने भाजपा और कांग्रेस दोनों को आमने-सामने ला खड़ा किया.

दरअसल, 2012 में चयनित 329 सफाई कर्मचारियों को अब तक नियुक्ति नहीं मिल पाई थी. बुधवार को वन मंत्री संजय शर्मा नगर निगम परिसर में धरने पर बैठ गए और चयनित अभ्यर्थियों को तुरंत नियुक्ति पत्र देने की मांग करने लगे. करीब चार घंटे तक चले इस हाई-वोल्टेज ड्रामे के बाद निगम प्रशासन ने 69 पात्र अभ्यर्थियों में से पांच को नियुक्ति पत्र सौंप दिए, जिसके बाद मंत्री ने धरना समाप्त कर दिया.

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16 अगस्त को आयोजित होने वाला था कार्यक्रम

हालांकि, धरना खत्म होने के साथ ही एक नई बहस ने जन्म ले लिया. राजनीतिक गलियारों में चर्चा है कि इन नियुक्तियों के पत्र 16 अगस्त को आयोजित होने वाले राज्य स्तरीय रोजगार मेले में वितरित किए जाने थे. इस कार्यक्रम में केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह, मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा और केंद्रीय मंत्री भूपेंद्र यादव शामिल होने वाले हैं.

ऐसे में सवाल उठने लगे हैं कि क्या वन मंत्री संजय शर्मा ने नियुक्तियों का श्रेय अपने खाते में दर्ज कराने के लिए यह पूरा घटनाक्रम खड़ा किया? वहीं, कांग्रेस से जुड़े नेताओं ने इसे पूरी तरह से 'स्क्रिप्टेड ड्रामा' करार दिया है.

वन मंत्री पर साधा निशाना

कांग्रेस नेता रमन सैनी और दीनबंधु शर्मा ने वन मंत्री पर निशाना साधते हुए कहा कि यदि मंत्री को जिला प्रशासन भ्रष्ट नजर आता है तो इसकी जांच करानी चाहिए. उन्होंने सवाल उठाया कि यदि मंत्री पिछले छह महीने से अधिकारियों को निर्देश दे रहे थे और फिर भी काम नहीं हुआ, तो आखिर अब तक इंतजार क्यों किया गया?

कांग्रेस नेताओं ने कहा कि यदि एक मंत्री अपनी ही सरकार के अधिकारियों से काम नहीं करा पा रहा है, तो उसे धरने पर बैठने के बजाय अपने पद से इस्तीफा दे देना चाहिए. इस पूरे मामले ने भाजपा सरकार को भी असहज स्थिति में ला खड़ा किया है. विपक्ष का आरोप है कि जब सरकार के मंत्री को ही अपनी मांगों के लिए धरने पर बैठना पड़े, तो यह प्रशासनिक व्यवस्था पर बड़ा सवाल खड़ा करता है. नेता प्रतिपक्ष टीकाराम जूली ने भी इस मुद्दे को लेकर सरकार पर हमला बोला और इसे भाजपा सरकार की विफलता बताया.

पांच अभ्यर्थियों को मिल चुके हैं नियुक्ति पत्र

फिलहाल, पांच अभ्यर्थियों को नियुक्ति पत्र मिल चुके हैं, जबकि शेष पात्र अभ्यर्थियों को 16 अगस्त को नियुक्ति पत्र दिए जाने की बात कही जा रही है, लेकिन इस पूरे घटनाक्रम ने एक बड़ा सवाल जरूर खड़ा कर दिया है कि क्या यह नियुक्ति प्रक्रिया थी या फिर श्रेय लेने की सियासी जंग?

अब देखना यह होगा कि अमित शाह के अलवर दौरे से पहले शुरू हुआ यह सियासी बवंडर भाजपा के लिए उपलब्धि साबित होता है या फिर यह श्रेय की लड़ाई मंत्री संजय शर्मा पर ही भारी पड़ जाती है.

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Sneha Aggarwal

मैं स्नेहा अग्रवाल जी राजस्थान न्यूज में सब एडिटर के रूप में कार्यरत हूं और राजस्थान से जुड़ी हर बड़ी से बड़ी और छोटी से छोटी न्यूज़ पर पकड़ रखती हूं. क्राइम और कल्चर की खबरों में दिलचस्पी है. मुझे डिजिटल मीडिया का करीब 4 साल का साल का अनुभव है. इससे पहले मैं ZeeBihar में अपनी सेवाएं दे चुकी हूं. 4 साल के जर्नलिज्म करियर में लोकल, क्राइम, हेल्थ, एंटरटेनमेंट, वायरल और लाइफस्टाइल बीट पर काम किया है. मैंने यहां पर राजस्थान विधानसभा चुनाव, पंचायत चुनाव, ऑपेरशन सिंदूर समेत कई बड़े ईवेंट्स कवर किए हैं.
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