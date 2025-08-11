Zee Rajasthan
इंदिरा गांधी स्टेडियम में स्वतंत्रता दिवस परेड की तैयारियां जारी, 750 स्कूली बच्चे कर रहे रोज अभ्यास

Alwar News: राजस्थान में शहर के इंदिरा गांधी स्टेडियम में आगामी 15 अगस्त को मनाए जाने वाले स्वतंत्रता दिवस समारोह की तैयारियां जोर-शोर से चल रही हैं. इस अवसर पर आयोजित होने वाली परेड में शहर के विभिन्न विद्यालयों के करीब 750 स्कूली बच्चे भाग ले रहे हैं, जो प्रतिदिन पीटी (शारीरिक व्यायाम) का अभ्यास कर रहे हैं. 

Sandhya Yadav
Edited By Sandhya Yadav
Reported By Swadesh kapil
Published: Aug 11, 2025, 14:40 IST | Updated: Aug 11, 2025, 14:40 IST

Alwar News: शहर के इंदिरा गांधी स्टेडियम में आगामी 15 अगस्त को मनाए जाने वाले स्वतंत्रता दिवस समारोह की तैयारियाँ जोर-शोर से चल रही हैं. इस अवसर पर आयोजित होने वाली परेड में शहर के विभिन्न विद्यालयों के करीब 750 स्कूली बच्चे भाग ले रहे हैं, जो प्रतिदिन पीटी (शारीरिक व्यायाम) का अभ्यास कर रहे हैं. इन बच्चों द्वारा तैयार की जा रही प्रस्तुति इस बार हरियालो अलवर की थीम पर आधारित होगी.

कार्यक्रम के दौरान बच्चे हरियालो अलवर की कतार बनाकर खड़े होंगे, जो आमजन को स्वच्छता और हरित वातावरण के प्रति जागरूक करने का संदेश देगा. इस आयोजन में मुख्य अतिथि के रूप में वन एवं पर्यावरण मंत्री संजय शर्मा उपस्थित रहेंगे.

शारीरिक शिक्षक मदन मोहन शर्मा ने जानकारी देते हुए बताया कि प्रतिदिन सुबह बड़ी संख्या में बच्चे अभ्यास के लिए आ रहे हैं. हालांकि अभ्यास के दौरान बच्चों के लिए अल्पाहार की कोई व्यवस्था प्रशासन द्वारा नहीं की गई है. बच्चे अपने घर से ही टिफिन लाकर अभ्यास में भाग ले रहे हैं. प्रशासन द्वारा केवल पानी और प्राथमिक चिकित्सा की व्यवस्था की गई है.

बच्चों में इस आयोजन को लेकर खासा उत्साह है. और वे पूरे समर्पण के साथ अभ्यास में जुटे हुए हैं. आयोजन के दिन इंदिरा गांधी स्टेडियम में प्रस्तुत किया जाने वाला यह विशेष पीटी प्रदर्शन दर्शकों के लिए आकर्षण का केंद्र रहेगा.

राजस्थान की ताज़ा ख़बरों के लिए ज़ी न्यूज़ से जुड़े रहें! यहां पढ़ें Rajasthan Newsऔर पाएं Alwar Newsकी हर पल की जानकारी. राजस्थान की हर खबर सबसे पहले आपके पास, क्योंकि हम रखते हैं आपको हर पल के लिए तैयार. जुड़े रहें हमारे साथ और बने रहें अपडेटेड!

