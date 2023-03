अलवर में Right to health Bill का निजी अस्पतालों ने किया विरोध, कैंडल मार्च निकालकर जताया रोष

Right to health Bill: अलवर में Right to health Bill को लेकर प्राइवेट अस्पतालों के संचालक और चिकित्सकों ने विरोध में निकाला कैण्डल मार्च निकाला. साथ ही जिले के सभी निजी अस्पतालों को पूर्णतया बंद रखा .