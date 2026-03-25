Alwar News: भिवाड़ी में मृत व्यक्ति हो गया जिंदा, मेडिकल हुआ जारी!

Alwar News: राजस्थान के अलवर जिले के भिवाड़ी में परिवहन विभाग के पास इन दिनों एक बड़ा फर्जीवाड़ा फल-फूल रहा है, जहां हैवी ड्राइविंग लाइसेंस के लिए बनने वाले मेडिकल सर्टिफिकेट में खुलेआम धांधली की जा रही है. इस पूरे खेल में दलालों की भूमिका सबसे अहम नजर आ रही है.

ज़ी मीडिया की टीम ने जब इस पूरे मामले का स्टिंग ऑपरेशन किया तो जो तस्वीर सामने आई उसने सिस्टम की पोल खोल कर रख दी. परिवहन विभाग के नजदीक ही एक छोटी सी दुकान में MBBS डॉक्टर के नाम पर फर्जी मेडिकल सर्टिफिकेट बनाए जा रहे थे.

स्टैंप लगाई और फर्जी सिग्नेचर किए

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स्टिंग के दौरान जब रिपोर्टर ने मेडिकल बनवाने के लिए फर्जी दस्तावेज दिए तो मौके पर मौजूद एक युवक ने बिना किसी जांच के डॉक्टर सुरेश कुमार गुप्ता की स्टैंप लगाई और उनके फर्जी सिग्नेचर तक कर दिए.

सबसे चौंकाने वाली बात ये रही कि जिस व्यक्ति के नाम पर मेडिकल बनाया गया वो इस दुनिया में जिंदा ही नहीं है, करीब 20 दिन पहले चौपानकी थाना अंतर्गत उसकी हत्या हो चुकी थी लेकिन महज 300 रुपये के लालच में दलाल ने एक मृत व्यक्ति को कागजों में जिंदा कर दिया.

नियमों की उड़ी धज्जियां

नियम साफ कहते हैं कि मेडिकल सर्टिफिकेट जारी करते समय MBBS डॉक्टर का मौके पर मौजूद होना जरूरी है. साथ ही आवेदक की आंखों और स्वास्थ्य की पूरी जांच के बाद ही फिटनेस सर्टिफिकेट दिया जाता है लेकिन यहां नियमों को पूरी तरह ताक पर रख दिया गया.

आधार कार्ड किसी और का, पता कहीं और का और फोटो मृत व्यक्ति की लगाई गई थी. इस पूरे मामले पर परिवहन अधिकारी राजीव चौधरी का कहना है कि मामला गंभीर है, ज़ी मीडिया के माध्यम से यह उनके संज्ञान में आया है. पूरे प्रकरण की जांच कराई जाएगी. साथ ही अब तक जारी किए गए सभी मेडिकल सर्टिफिकेट की भी जांच होगी.

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