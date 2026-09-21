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रामगढ़ चेयरमैन चुनाव: BJP की बड़ी जीत, कांग्रेस को 11 वोटों से दी मात

अलवर के रामगढ़ नगरपालिका चेयरमैन चुनाव में भाजपा के प्रेम मेघवाल ने कांग्रेस के गुरबक्स जाटव को 11 वोटों से हराकर जीत दर्ज की. प्रेम मेघवाल को 23, जबकि गुरबक्स जाटव को 12 वोट मिले. 35 पार्षदों ने मतदान किया. भाजपा के 13 पार्षदों के अलावा निर्दलीय पार्षदों के समर्थन से पार्टी ने बहुमत हासिल किया. 
 

Sneha Aggarwal
Edited By Sneha Aggarwal
Reported By Jugal Kishore
Published:Sep 21, 2026, 05:01 PM IST | Updated:Sep 21, 2026, 05:01 PM IST
रामगढ़ चेयरमैन चुनाव: BJP की बड़ी जीत, कांग्रेस को 11 वोटों से दी मात
Image Credit: Ramgarh Municipal Council Chairman Chunav

Ramgarh Municipal Council Chairman Chunav: अलवर के रामगढ़ नगरपालिका चेयरमैन पद के चुनाव में भाजपा ने स्पष्ट बहुमत के साथ जीत दर्ज की है. भाजपा प्रत्याशी प्रेम मेघवाल ने कांग्रेस के गुरबक्स जाटव को 11 मतों के अंतर से हराकर चेयरमैन पद पर कब्जा किया. प्रेम मेघवाल को कुल 23 वोट मिले, जबकि कांग्रेस प्रत्याशी गुरबक्स जाटव के खाते में 12 वोट आए. नगरपालिका के सभी 35 पार्षदों ने मतदान में हिस्सा लिया.

मतदान से मतगणना तक, BJP खेमे में जश्न
सोमवार को सुबह 10 बजे से एसडीएम कार्यालय में मतदान प्रक्रिया शुरू हुई, जो दोपहर 1 बजे तक चली. मतदान के बाद मतगणना की गई और परिणाम घोषित होते ही भाजपा खेमे में खुशी की लहर दौड़ गई. भाजपा कार्यकर्ताओं ने आतिशबाजी कर जीत का जश्न मनाया और एक-दूसरे को मिठाई खिलाकर बधाई दी.

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विधायक सुखवंत सिंह ने दी जीत की बधाई
मतगणना के दौरान रामगढ़ विधायक सुखवंत सिंह भी एसडीएम कार्यालय पहुंचे. परिणाम घोषित होने के बाद भाजपा कार्यकर्ताओं ने विधायक को जीत की बधाई दी. विधायक सुखवंत सिंह ने कहा कि पार्षदों ने भाजपा के पक्ष में मतदान कर पार्टी को मजबूती दी है. उन्होंने कहा कि अब रामगढ़ नगरपालिका क्षेत्र में विकास कार्यों को गति देने का प्रयास किया जाएगा.

14 निर्दलीयों पर टिकी थीं सबकी निगाहें
दरअसल, हाल ही में हुए नगरपालिका चुनाव में भाजपा के 13, कांग्रेस के 8 और 14 निर्दलीय पार्षद निर्वाचित हुए थे. चेयरमैन चुनाव में बहुमत के लिए 18 पार्षदों के समर्थन की जरूरत थी. ऐसे में 14 निर्दलीय पार्षदों की भूमिका महत्वपूर्ण मानी जा रही थी. चुनाव परिणाम में भाजपा प्रत्याशी प्रेम मेघवाल को 23 वोट मिलने से स्पष्ट है कि भाजपा को अपने 13 पार्षदों के अलावा निर्दलीय पार्षदों का भी समर्थन मिला.

सुरक्षा के बीच मतदान, जीत के बाद नारेबाजी
मतदान के दौरान भाजपा पार्षदों के साथ कुछ निर्दलीय पार्षद भी बसों से एसडीएम कार्यालय पहुंचे. चुनाव को लेकर प्रशासन की ओर से सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम किए गए थे. एसडीएम कार्यालय के बाहर भारी पुलिस बल तैनात रहा, वहीं दोनों दलों के समर्थकों की भी भीड़ मौजूद रही. प्रेम मेघवाल की जीत की घोषणा होते ही भाजपा समर्थकों ने जमकर नारेबाजी की और आतिशबाजी के साथ जीत का जश्न मनाया.

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Sneha Aggarwal

Sneha Aggarwal

मैं स्नेहा अग्रवाल जी राजस्थान न्यूज में सब एडिटर के रूप में कार्यरत हूं और राजस्थान से जुड़ी हर बड़ी से बड़ी और छोटी से छोटी न्यूज़ पर पकड़ रखती हूं. क्राइम और कल्चर की खबरों में दिलचस्पी है. मुझे डिजिटल मीडिया का करीब 4 साल का साल का अनुभव है. इससे पहले मैं ZeeBihar में अपनी सेवाएं दे चुकी हूं. 4 साल के जर्नलिज्म करियर में लोकल, क्राइम, हेल्थ, एंटरटेनमेंट, वायरल और लाइफस्टाइल बीट पर काम किया है. मैंने यहां पर राजस्थान विधानसभा चुनाव, पंचायत चुनाव, ऑपेरशन सिंदूर समेत कई बड़े ईवेंट्स कवर किए हैं.
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