/अलवर में रिटायर्ड महिला टीचर के घर लाखों की चोरी, परिवार को कमरों में किया बंद

Alwar News: राजस्थान के अलवर जिले के जवाहर नगर इलाके में सोमवार रात नकाबपोश बदमाशों ने एक रिटायर्ड महिला टीचर के घर चोरी की बड़ी वारदात को अंजाम दिया. बदमाश घर के जंगले का शीशा काटकर अंदर घुसे और बड़ी ही सुनियोजित तरीके से परिवार के सदस्यों को उनके कमरों में बाहर से बंद कर दिया.

पीड़ित महिला अनीता कुमारी ने बताया कि बदमाशों ने उनके बेटे और बहुओं के कमरों को बाहर से लॉक कर दिया, जिसके बाद तीसरे कमरे में रखी अलमारी का ताला तोड़कर सोने-चांदी के आभूषण और करीब 70 हजार 500 रुपये नकद चोरी कर लिए.

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कमरा बाहर से था बंद

वारदात के दौरान दूसरे कमरे से आवाज सुनाई देने पर जब उन्होंने बाहर निकलने की कोशिश की, तो पाया कि कमरा बाहर से बंद था. इसके बाद उन्होंने बेटे को फोन किया, लेकिन उसका कमरा भी बंद मिला. आखिरकार पड़ोस में रहने वाली एक महिला को सूचना दी गई, जो अपने परिवार के साथ मौके पर पहुंची और दरवाजे खोलकर सभी को बाहर निकाला तब तक बदमाश फरार हो चुके थे.

घर के बाहर लगे सीसीटीवी कैमरों में चारों आरोपी साफ दिखाई दे रहे हैं. फुटेज के अनुसार, बदमाश पहले घर के बाहर खड़े रहे, फिर दीवार फांदकर अंदर घुसे और शीशा काटकर मुख्य हॉल में प्रवेश किया.

तीन घरों को बनाया निशाना

घटना की सूचना मिलते ही एनईबी थाना पुलिस मौके पर पहुंची और मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है. पड़ोसी महेश ने बताया कि उसी रात चोरों ने कॉलोनी के तीन घरों को निशाना बनाया. दो घरों में लोगों के जाग जाने से वे भाग निकले, जबकि इस घर में चोरी करने में सफल रहे.

स्थानीय लोगों ने बस स्टैंड ग्राउंड में रात के समय जमा होने वाले संदिग्ध युवकों की जांच कराने और सीसीटीवी फुटेज के आधार पर जल्द आरोपियों की गिरफ्तारी की मांग की है.

