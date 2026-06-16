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अलवर में रिटायर्ड महिला टीचर के घर लाखों की चोरी, परिवार को कमरों में किया बंद

अलवर जिले के जवाहर नगर इलाके में नकाबपोश बदमाशों ने एक रिटायर्ड महिला शिक्षक के घर में चोरी की वारदात को अंजाम दिया. बदमाश जंगले का शीशा काटकर घर में घुसे और परिवार के सदस्यों के कमरों को बाहर से बंद किया. इसके बाद सोने-चांदी के आभूषण और नकद चोरी कर फरार हो गए. 
 

Edited bySneha AggarwalReported byJugal Kishore
Published: Jun 16, 2026, 02:28 PM|Updated: Jun 16, 2026, 02:28 PM
अलवर में रिटायर्ड महिला टीचर के घर लाखों की चोरी, परिवार को कमरों में किया बंद
Image Credit: Alwar News

Alwar News: राजस्थान के अलवर जिले के जवाहर नगर इलाके में सोमवार रात नकाबपोश बदमाशों ने एक रिटायर्ड महिला टीचर के घर चोरी की बड़ी वारदात को अंजाम दिया. बदमाश घर के जंगले का शीशा काटकर अंदर घुसे और बड़ी ही सुनियोजित तरीके से परिवार के सदस्यों को उनके कमरों में बाहर से बंद कर दिया.

पीड़ित महिला अनीता कुमारी ने बताया कि बदमाशों ने उनके बेटे और बहुओं के कमरों को बाहर से लॉक कर दिया, जिसके बाद तीसरे कमरे में रखी अलमारी का ताला तोड़कर सोने-चांदी के आभूषण और करीब 70 हजार 500 रुपये नकद चोरी कर लिए.

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कमरा बाहर से था बंद

वारदात के दौरान दूसरे कमरे से आवाज सुनाई देने पर जब उन्होंने बाहर निकलने की कोशिश की, तो पाया कि कमरा बाहर से बंद था. इसके बाद उन्होंने बेटे को फोन किया, लेकिन उसका कमरा भी बंद मिला. आखिरकार पड़ोस में रहने वाली एक महिला को सूचना दी गई, जो अपने परिवार के साथ मौके पर पहुंची और दरवाजे खोलकर सभी को बाहर निकाला तब तक बदमाश फरार हो चुके थे.

घर के बाहर लगे सीसीटीवी कैमरों में चारों आरोपी साफ दिखाई दे रहे हैं. फुटेज के अनुसार, बदमाश पहले घर के बाहर खड़े रहे, फिर दीवार फांदकर अंदर घुसे और शीशा काटकर मुख्य हॉल में प्रवेश किया.

तीन घरों को बनाया निशाना

घटना की सूचना मिलते ही एनईबी थाना पुलिस मौके पर पहुंची और मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है. पड़ोसी महेश ने बताया कि उसी रात चोरों ने कॉलोनी के तीन घरों को निशाना बनाया. दो घरों में लोगों के जाग जाने से वे भाग निकले, जबकि इस घर में चोरी करने में सफल रहे.

स्थानीय लोगों ने बस स्टैंड ग्राउंड में रात के समय जमा होने वाले संदिग्ध युवकों की जांच कराने और सीसीटीवी फुटेज के आधार पर जल्द आरोपियों की गिरफ्तारी की मांग की है.

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Sneha Aggarwal

Sneha Aggarwal

मैं स्नेहा अग्रवाल जी राजस्थान न्यूज में सब एडिटर के रूप में कार्यरत हूं और राजस्थान से जुड़ी हर बड़ी से बड़ी और छोटी से छोटी न्यूज़ पर पकड़ रखती हूं. क्राइम और कल्चर की खबरों में दिलचस्पी है. मुझे डिजिटल मीडिया का करीब 4 साल का साल का अनुभव है. इससे पहले मैं ZeeBihar में अपनी सेवाएं दे चुकी हूं. 4 साल के जर्नलिज्म करियर में लोकल, क्राइम, हेल्थ, एंटरटेनमेंट, वायरल और लाइफस्टाइल बीट पर काम किया है. मैंने यहां पर राजस्थान विधानसभा चुनाव, पंचायत चुनाव, ऑपेरशन सिंदूर समेत कई बड़े ईवेंट्स कवर किए हैं.

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