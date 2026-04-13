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अलवर में नो-पार्किंग के खिलाफ सख्ती, 25 बाइक और 5 कार जब्त

Alwar News: राजस्थान के अलवर शहर में यातायात व्यवस्था को सुचारू रखने के लिए पुलिस ने नो-पार्किंग को लेकर सख्ती दिया और 25 बाइक और 5 कारों को जब्त किया. वहीं, दूसरी ओर जिले के विजय मंदिर थाना क्षेत्र में आपसी कहासुनी ने हिंसक रूप ले लिया. 
 

Sneha Aggarwal
Edited BySneha Aggarwal
Reported ByJugal Kishore
Published:Apr 13, 2026, 08:41 PM IST | Updated:Apr 13, 2026, 08:41 PM IST

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अलवर में नो-पार्किंग के खिलाफ सख्ती, 25 बाइक और 5 कार जब्त

Alwar News: राजस्थान के अलवर शहर में यातायात व्यवस्था को सुचारू बनाए रखने के लिए पुलिस ने नो-पार्किंग के खिलाफ सख्त कार्रवाई की है. शहर के विभिन्न बाजारों में सड़क किनारे और दुकानों के आगे खड़े 25 बाइक और 5 कारों को यातायात पुलिस ने जब्त कर लिया.

नो-पार्किंग में वाहनों के खड़े होने से बाजारों में आए दिन जाम की स्थिति बन जाती है, जिससे आमजन को निकलने में भारी परेशानी का सामना करना पड़ता है. कई बार इमरजेंसी हालात में भी लोगों को दिक्कत उठानी पड़ती है.

यातायात प्रभारी संजय शर्मा ने बताया कि शहर में लगातार नो-पार्किंग में वाहन खड़े किए जा रहे थे, जिसके कारण मुख्य सड़कों पर आवागमन बाधित हो रहा था. खासकर छोटे बाजारों में सड़क पर खड़ी बाइक और कारों के चलते पैदल चलने तक की जगह नहीं बचती और जाम लग जाता है.

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यह कार्रवाई रोड नंबर 2, होप सर्कस, घंटाघर, चर्च रोड और आसपास के बाजारों में की गई. जब्त किए गए वाहनों को जुर्माना भरने के बाद ही छोड़ा जाएगा, ताकि भविष्य में लोग नो-पार्किंग नियमों का पालन करें.

मोटर व्हीकल एक्ट की धारा 177 के तहत चालान किया जाएगा. इसके अलावा टोइंग चार्ज भी वसूला जाएगा, जिसमें बाइक के लिए 200 रुपये और कार के लिए 300 रुपये अलग से निर्धारित किए गए हैं.

पढ़िए अलवर की एक और खबर
अलवर जिले के विजय मंदिर थाना क्षेत्र में आपसी कहासुनी ने हिंसक रूप ले लिया, जहां दो पक्षों के बीच लाठी, चाकू और धारदार हथियारों से हमला कर दिया गया. घटना में एक पक्ष के पिता-पुत्र समेत तीन लोग गंभीर रूप से घायल हो गए, जिन्हें उपचार के लिए अलवर जिला अस्पताल में भर्ती कराया गया है.

जानकारी के अनुसार, रात करीब 10 बजे पीड़ित पक्ष की पुत्रवधू गांव में शौच के लिए बाहर गई थी. इसी दौरान पड़ोसियों के साथ उसका विवाद हो गया और मारपीट की गई. जब परिजनों को इसकी जानकारी मिली और उन्होंने विरोध किया, तो आरोपियों ने लाठी और कुल्हाड़ी से हमला कर दिया.

हमले में तीन लोगों के सिर पर गंभीर चोटें आई हैं. घटना के बाद आरोपी मौके से फरार हो गए, जिनकी तलाश पुलिस द्वारा की जा रही है. पीड़ित पक्ष का आरोप है कि करीब दो साल पहले भी इसी तरह का विवाद हुआ था, जिसमें महिला के साथ छेड़छाड़ की घटना सामने आई थी. उसी पुरानी रंजिश के चलते आरोपियों ने दोबारा हमला किया है. फिलहाल पुलिस ने मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है और घायलों का अस्पताल में उपचार जारी है.

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