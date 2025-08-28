Zee Rajasthan
ओवरलोड डंपरों को लेकर छात्र-छात्राओं का प्रदर्शन, कलेक्टर और SP को सौंपा ज्ञापन

Alwar News: अलवर जिले में नौगांवा तहसील के ग्राम नाहरपुर खुर्द से नौगांवा तक जाने वाला ग्रामीण मार्ग ओवरलोड डंपरों की आवाजाही से पूरी तरह क्षतिग्रस्त हो गया है.

Aman Singh
Edited By Aman Singh
Reported By Swadesh kapil
Published: Aug 28, 2025, 15:52 IST | Updated: Aug 28, 2025, 15:52 IST

ओवरलोड डंपरों को लेकर छात्र-छात्राओं का प्रदर्शन, कलेक्टर और SP को सौंपा ज्ञापन

Alwar News: राजस्थान के अलवर जिले में नौगांवा तहसील के ग्राम नाहरपुर खुर्द से नौगांवा तक जाने वाला ग्रामीण मार्ग ओवरलोड डंपरों की आवाजाही से पूरी तरह क्षतिग्रस्त हो गया है. करीब 2.5 किलोमीटर लंबे इस रास्ते को ग्रामीणों ने अपने खेतों में से निकालकर आवागमन योग्य बनाया था.

लेकिन अब भारी-भरकम डंपरों की लगातार आवाजाही से सड़क पर गहरे गड्ढे हो गए हैं. हालात यह है कि आए दिन दुर्घटना का खतरा बना रहता है. ग्रामवासियों का कहना है कि इसी रास्ते से बच्चे प्रतिदिन राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय नौगांवा आते-जाते हैं. सड़क खराब होने के कारण कई बार बच्चे गिरकर चोटिल हो चुके हैं.

वहीं बारिश के मौसम में गड्ढों से निकलना और भी कठिन हो जाता है. ग्रामीणों ने आरोप लगाया कि डंपर संचालक इकबाल सिंह और सुरेंद्र सिंह न केवल लीज चलाते हैं. बल्कि शिकायत करने पर ग्रामीणों को धमकाते भी हैं.

आज ग्रामीण अशोक कुमार के नेतृत्व में स्कूली बच्चों संग मिनी सचिवालय पहुंचे और जिला कलेक्टर व पुलिस अधीक्षक को ज्ञापन सौंपकर डंपरों की आवाजाही रोकने की मांग की. ग्रामीणों ने चेतावनी दी कि शीघ्र कार्रवाई न होने पर वे उग्र आंदोलन करेंगे.

