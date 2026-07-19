/Alwar: उत्तराखंड के जंगल में मिला कपल का शव, 6 महीने पहले हुई थी शादी और पत्नी थी गर्भवती

Alwar News: राजस्थान के अलवर जिले के रामगढ़ क्षेत्र के नौगांवा थाना अंतर्गत गांव प्यारी बास शेखपुर में उस समय शोक की लहर दौड़ गई, जब उत्तराखंड के जंगल में संदिग्ध परिस्थितियों में मृत मिले नवविवाहित दंपत्ति के शव शनिवार को गांव पहुंचे.

करीब छह महीने पहले विवाह बंधन में बंधे सतविंदर सिंह और उनकी पत्नी अमनदीप कौर के शव उत्तराखंड में पेड़ से लटके मिले. मृतका गर्भवती थी, जिससे घटना ने और भी गंभीर रूप ले लिया है.

Add Zee News as a Preferred Source

6 महीने पहले हुई थी शादी

जानकारी के अनुसार, सतविंदर सिंह की शादी इसी साल जनवरी में उत्तराखंड के प्रेमनगर निवासी अमनदीप कौर से हुई थी. कुछ दिन पहले अमनदीप अपने मायके गई हुई थी. 15 जुलाई को सतविंदर पत्नी को लेने उत्तराखंड पहुंचा. अगले दिन 16 जुलाई को दोनों मोबाइल ठीक कराने के लिए कोटद्वार जाने की बात कहकर बाइक से निकले थे. इसी दौरान युवक ने अपने पिता मगर सिंह से पेटीएम के जरिए 3000 रुपये भी डलवाए थे, क्योंकि उसका मोबाइल खराब था.

17 जुलाई को मिले जंगल में शव

देर शाम तक दोनों के घर नहीं लौटने पर परिजनों ने संपर्क करने की कोशिश की, लेकिन दोनों के फोन बंद मिले. इसके बाद पुलिस में गुमशुदगी दर्ज कराई गई. 17 जुलाई को प्रेमनगर क्षेत्र में सड़क किनारे एक बाइक संदिग्ध हालत में मिली, जिसमें चाबी लगी थी और महिला का बैग टंगा हुआ था. सूचना पर पुलिस ने आसपास के जंगल में तलाशी अभियान चलाया, जहां देर रात करीब एक बजे एक पेड़ से दोनों के शव लटके हुए मिले. युवक का शव पत्नी के दुपट्टे से और युवती का शव युवक की पगड़ी से लटका मिला. मौके पर दोनों के मोबाइल भी टूटे हुए पाए गए.

दोनों का साथ में हुआ अंतिम संस्कार

शनिवार को दोनों शव नौगांवा सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र लाए गए, जहां पोस्टमार्टम के दौरान परिजनों ने घटना को संदिग्ध बताते हुए दोबारा पोस्टमार्टम और निष्पक्ष जांच की मांग की. मौके पर पहुंचे थाना प्रभारी हरदयाल सिंह यादव ने परिजनों को उचित कार्रवाई का आश्वासन दिया. बाद में दोनों शव गांव ले जाकर अंतिम संस्कार कर दिया गया.

मृतक सतविंदर स्नातक की पढ़ाई कर रहा था और परिवार को उससे काफी उम्मीदें थीं. वहीं अमनदीप के गर्भवती होने से परिवार में खुशियों का माहौल था, जो इस दर्दनाक घटना से मातम में बदल गया. परिजनों ने मामले की गहन जांच कर सच्चाई सामने लाने की मांग की है.