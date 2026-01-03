Alwar: जमीन विवाद पर दो समुदायों में तनाव, कब्रिस्तान और दलित समाज स्वामित्व के दावे के बीच पुलिस अलर्ट

Alwar News: राजस्थान के अलवर जिले के देसूला गांव में विवादित जमीन को लेकर दो समुदायों के बीच तनाव की स्थिति बन गई है. शुक्रवार को दोनों पक्षों में आमने-सामने होने से माहौल बिगड़ने की संभावना से उद्योग नगर थाना एसएचओ जाप्ते के साथ मौके पर पहुंचे और स्थिति को संभाला दरअसल मेव समुदाय इस जमीन को कब्रिस्तान की भूमि बताते हुए अपना हक जता रहा है.

वहीं, अनुसूचित जाति (दलित) समाज के लोग इसे अपनी पुरानी पैतृक कब्जे की जमीन बताकर दावा कर रहे हैं. दोनों पक्षों के बीच बढ़ते विवाद के बाद पुलिस ने डेरा डाला हुआ है. मौके पर पहुंची पुलिस ने दोनों पक्षों को समझाइश का प्रयास किया, हालांकि स्थिति पूरी तरह सामान्य नहीं हुई है.

जानकारी के अनुसार, बीती रात मेव समुदाय के लोगों ने जेसीबी की मदद से विवादित हिस्से पर काम शुरू किया, जिस पर दलित समाज के लोगों ने वहां पहुंचकर आपत्ति जताई. इसके बाद मौके पर तनाव बढ़ गया. वहीं, विश्व हिंदू परिषद के कुछ कार्यकर्ता भी दलित पक्ष के समर्थन में पहुंचकर जमीन उनके नाम दर्ज करने की मांग करने लगे.

देसूला निवासी उमरदीन ने दावा किया कि जमीन कब्रिस्तान की है और नगर विकास न्यास (यूआईटी) द्वारा कराई गई पैमाइश व दस्तावेजों में यह भूमि कब्रिस्तान के रूप में दर्ज है. मुस्लिम महासभा के अध्यक्ष राहुल खान ने भी कहा कि रिकॉर्ड में यह जमीन कब्रिस्तान के नाम पर है, बावजूद इसके कुछ लोग गलत तरीके से कब्जे का प्रयास कर रहे हैं, जिससे आपसी भाईचारे को नुकसान पहुंच सकता है.

उधर दलित समाज के धारा जाटव और जगदीश जाटव ने जमीन पर अपने पुराने कब्जे का दावा करते हुए कहा कि यह भूमि उनके समुदाय की है और यहां कभी कब्र नहीं बनी और करीब सौ साल से उनके समाज का कब्जा है. उनका कहना है कि सेटलमेंट के दौरान इस जमीन को वक्फ बोर्ड के नाम कब्रिस्तान में दर्ज कर दिया गया, जबकि जमीन पर वर्षों से उनका उपयोग रहा है.

उद्योग नगर थाना प्रभारी भूपेंद्र सिंह ने बताया कि इलाके में कानून-व्यवस्था पूरी तरह नियंत्रण में है. यूआईटी अधिकारियों द्वारा पैमाइश करवाई गई है और रिकॉर्ड में भूमि कब्रिस्तान के रूप में दर्ज पाई गई है. पुलिस ने दोनों पक्षों से शांति बनाए रखने की अपील की है.

