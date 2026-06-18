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अलवर में चोरों का डबल धमाका, ATM उखाड़ ले गए, दूसरी जगह तिजोरी साफ

Alwar News: अलवर में गुरुवार को बड़ी चोरियों की वारदातों को अंजाम दिया. एक जगह बदमाश  एटीएम को निशाना बनाते हुए उसे उखाड़ ले गए. वहीं, दूसरी जगह चोरों ने दुकान से तिजोरी साफ कर दी. 
 

Edited bySneha AggarwalReported byJugal Kishore
Published: Jun 18, 2026, 03:44 PM|Updated: Jun 18, 2026, 03:44 PM
अलवर में चोरों का डबल धमाका, ATM उखाड़ ले गए, दूसरी जगह तिजोरी साफ
Image Credit: Alwar News

Alwar News: राजस्थान के अलवर के एमआईए थाना क्षेत्र स्थित इंडस्ट्रियल एरिया के राठी बाजार में गुरुवार तड़के बदमाशों ने एक प्राइवेट कंपनी (हिटाची) के एटीएम को निशाना बनाते हुए बड़ी वारदात को अंजाम दिया. बदमाश एटीएम मशीन को उखाड़कर उसके नकदी वाले हिस्से को लेकर फरार हो गए. एटीएम में करीब 3 से 5 लाख रुपये होने का अनुमान लगाया जा रहा है.

जानकारी के अनुसार, बदमाशों ने वारदात को बेहद सुनियोजित तरीके से अंजाम दिया. सबसे पहले उन्होंने एटीएम बूथ के बाहर लगे सीसीटीवी कैमरों पर स्प्रे कर उन्हें निष्क्रिय कर दिया, ताकि उनकी पहचान न हो सके. इसके बाद एटीएम वाली दुकान का शटर बंद कर अंदर ही अंदर मशीन को काटा गया.

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करीब 30 मिनट के भीतर बदमाश एटीएम के नोट रखने वाले हिस्से को निकालकर फरार हो गए, जबकि मशीन का बाकी हिस्सा मौके पर ही पड़ा मिला. घटना के बाद इलाके में हड़कंप मच गया.

गुरुवार सुबह जब स्थानीय लोगों को घटना की जानकारी मिली तो उन्होंने पुलिस को सूचना दी. सूचना मिलते ही एमआईए थाना प्रभारी भूपेंद्र कुमार अपनी टीम के साथ मौके पर पहुंचे और जांच शुरू की. पुलिस आसपास के सीसीटीवी फुटेज खंगाल रही है, लेकिन अभी तक बदमाशों का कोई सुराग नहीं लग पाया है.

अलवर के एएसपी दीपक कुमार ने बताया कि एटीएम रात के समय बंद था और वहां कोई सुरक्षा गार्ड मौजूद नहीं था, जिसका फायदा उठाकर बदमाशों ने वारदात को अंजाम दिया. राठी बाजार थाना क्षेत्र से करीब 2 से ढाई किलोमीटर की दूरी पर स्थित है. फिलहाल पुलिस मामले की गंभीरता से जांच कर रही है और बदमाशों की तलाश जारी है.

वहीं, अलवर शहर के कोतवाली थाना क्षेत्र में चोरों ने एक दुकान को निशाना बनाते हुए बड़ी चोरी की वारदात को अंजाम दिया. चोर दुकान का शटर तोड़कर तिजोरी सहित नकदी और महत्वपूर्ण दस्तावेज लेकर फरार हो गए. पुलिस ने मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है.

पुलिस के अनुसार, स्कीम नंबर-10 यूआईटी कॉम्प्लेक्स स्थित जैन मंदिर के पास दुकान नंबर-4 संचालित करने वाले इंदर सैनी (52) पुत्र पन्नालाल सैनी ने रिपोर्ट दर्ज कराई है. इंदर सैनी पुरानी मोटरसाइकिलों की खरीद-फरोख्त का व्यवसाय करते हैं.

पीड़ित ने बताया कि 17 जून की रात करीब 9 बजे वह रोजाना की तरह दुकान बंद कर घर चले गए थे. अगले दिन सुबह जब वह दुकान पर पहुंचे तो शटर की कुंडी टूटी हुई मिली। अंदर जाकर देखा तो तिजोरी गायब थी. तिजोरी में करीब 90 हजार रुपये नकद, दो एटीएम कार्ड, तीन चेक बुक और कई महत्वपूर्ण दस्तावेज रखे हुए थे, जिन्हें चोर अपने साथ ले गए.

घटना की सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची और रिपोर्ट के आधार पर मामला दर्ज कर लिया. पुलिस आसपास लगे सीसीटीवी कैमरों की फुटेज खंगाल रही है और संदिग्धों की तलाश में जुटी हुई है. मामले की जांच एएसआई विजेंद्र सिंह को सौंपी गई है. पुलिस ने बीएनएस की संबंधित धाराओं में मुकदमा दर्ज कर आगे की कार्रवाई शुरू कर दी है.

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Sneha Aggarwal

मैं स्नेहा अग्रवाल जी राजस्थान न्यूज में सब एडिटर के रूप में कार्यरत हूं और राजस्थान से जुड़ी हर बड़ी से बड़ी और छोटी से छोटी न्यूज़ पर पकड़ रखती हूं. क्राइम और कल्चर की खबरों में दिलचस्पी है. मुझे डिजिटल मीडिया का करीब 4 साल का साल का अनुभव है. इससे पहले मैं ZeeBihar में अपनी सेवाएं दे चुकी हूं. 4 साल के जर्नलिज्म करियर में लोकल, क्राइम, हेल्थ, एंटरटेनमेंट, वायरल और लाइफस्टाइल बीट पर काम किया है. मैंने यहां पर राजस्थान विधानसभा चुनाव, पंचायत चुनाव, ऑपेरशन सिंदूर समेत कई बड़े ईवेंट्स कवर किए हैं.

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