/अलवर में चोरों का डबल धमाका, ATM उखाड़ ले गए, दूसरी जगह तिजोरी साफ

राज्य चुनें
Alwar News: राजस्थान के अलवर के एमआईए थाना क्षेत्र स्थित इंडस्ट्रियल एरिया के राठी बाजार में गुरुवार तड़के बदमाशों ने एक प्राइवेट कंपनी (हिटाची) के एटीएम को निशाना बनाते हुए बड़ी वारदात को अंजाम दिया. बदमाश एटीएम मशीन को उखाड़कर उसके नकदी वाले हिस्से को लेकर फरार हो गए. एटीएम में करीब 3 से 5 लाख रुपये होने का अनुमान लगाया जा रहा है.
जानकारी के अनुसार, बदमाशों ने वारदात को बेहद सुनियोजित तरीके से अंजाम दिया. सबसे पहले उन्होंने एटीएम बूथ के बाहर लगे सीसीटीवी कैमरों पर स्प्रे कर उन्हें निष्क्रिय कर दिया, ताकि उनकी पहचान न हो सके. इसके बाद एटीएम वाली दुकान का शटर बंद कर अंदर ही अंदर मशीन को काटा गया.
करीब 30 मिनट के भीतर बदमाश एटीएम के नोट रखने वाले हिस्से को निकालकर फरार हो गए, जबकि मशीन का बाकी हिस्सा मौके पर ही पड़ा मिला. घटना के बाद इलाके में हड़कंप मच गया.
गुरुवार सुबह जब स्थानीय लोगों को घटना की जानकारी मिली तो उन्होंने पुलिस को सूचना दी. सूचना मिलते ही एमआईए थाना प्रभारी भूपेंद्र कुमार अपनी टीम के साथ मौके पर पहुंचे और जांच शुरू की. पुलिस आसपास के सीसीटीवी फुटेज खंगाल रही है, लेकिन अभी तक बदमाशों का कोई सुराग नहीं लग पाया है.
अलवर के एएसपी दीपक कुमार ने बताया कि एटीएम रात के समय बंद था और वहां कोई सुरक्षा गार्ड मौजूद नहीं था, जिसका फायदा उठाकर बदमाशों ने वारदात को अंजाम दिया. राठी बाजार थाना क्षेत्र से करीब 2 से ढाई किलोमीटर की दूरी पर स्थित है. फिलहाल पुलिस मामले की गंभीरता से जांच कर रही है और बदमाशों की तलाश जारी है.
वहीं, अलवर शहर के कोतवाली थाना क्षेत्र में चोरों ने एक दुकान को निशाना बनाते हुए बड़ी चोरी की वारदात को अंजाम दिया. चोर दुकान का शटर तोड़कर तिजोरी सहित नकदी और महत्वपूर्ण दस्तावेज लेकर फरार हो गए. पुलिस ने मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है.
पुलिस के अनुसार, स्कीम नंबर-10 यूआईटी कॉम्प्लेक्स स्थित जैन मंदिर के पास दुकान नंबर-4 संचालित करने वाले इंदर सैनी (52) पुत्र पन्नालाल सैनी ने रिपोर्ट दर्ज कराई है. इंदर सैनी पुरानी मोटरसाइकिलों की खरीद-फरोख्त का व्यवसाय करते हैं.
पीड़ित ने बताया कि 17 जून की रात करीब 9 बजे वह रोजाना की तरह दुकान बंद कर घर चले गए थे. अगले दिन सुबह जब वह दुकान पर पहुंचे तो शटर की कुंडी टूटी हुई मिली। अंदर जाकर देखा तो तिजोरी गायब थी. तिजोरी में करीब 90 हजार रुपये नकद, दो एटीएम कार्ड, तीन चेक बुक और कई महत्वपूर्ण दस्तावेज रखे हुए थे, जिन्हें चोर अपने साथ ले गए.
घटना की सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची और रिपोर्ट के आधार पर मामला दर्ज कर लिया. पुलिस आसपास लगे सीसीटीवी कैमरों की फुटेज खंगाल रही है और संदिग्धों की तलाश में जुटी हुई है. मामले की जांच एएसआई विजेंद्र सिंह को सौंपी गई है. पुलिस ने बीएनएस की संबंधित धाराओं में मुकदमा दर्ज कर आगे की कार्रवाई शुरू कर दी है.
राजस्थान की ताज़ा ख़बरों के लिए ज़ी न्यूज़ से जुड़े रहें! यहां पढ़ें Rajasthan News और पाएं Alwar News की हर पल की जानकारी. राजस्थान की हर खबर सबसे पहले आपके पास, क्योंकि हम रखते हैं आपको हर पल के लिए तैयार. जुड़े रहें हमारे साथ और बने रहें अपडेटेड!