राजस्थान में रहस्यमयी मौत! 24 वर्षीय स्टूडेंट की ड्रिंक में जहर मिलाकर हत्या की आशंका

Alwar News: अलवर जिले के थानागाजी थाना क्षेत्र के मेजोड़ गांव में प्रतियोगी परीक्षा की तैयारी कर रहे एक 24 वर्षीय युवक की संदिग्ध परिस्थितियों में मौत का मामला सामने आया है. मृतक के परिजनों ने गंभीर आरोप लगाते हुए आशंका जताई है कि कुछ अज्ञात लोगों ने उसे ड्रिंक में जहरीला पदार्थ मिलाकर पिला दिया, जिससे उसकी जान चली गई.

मृतक की पहचान

आखिरी कॉल और बिगड़ी तबीयत मृतक की पहचान प्रतापगढ़ थाना क्षेत्र के धोली घाटी निवासी राजकुमार मीणा पुत्र रामजीलाल मीणा के रूप में हुई है. राजकुमार पिछले 15 दिनों से सीजीएल और पृथ्वी विज्ञान परीक्षा की तैयारी के लिए अपनी मौसी के घर मेजोड़ गांव में रहकर पढ़ाई कर रहा था. शनिवार शाम राजकुमार ने परिजनों को फोन पर बताया कि किसी ने उसे ड्रिंक में जहरीली दवा पिला दी है, जिसके बाद उसकी तबीयत अचानक बिगड़ गई. परिजनों ने तुरंत उसकी मौसी को सूचना दी. राजकुमार को पहले थानागाजी अस्पताल ले जाया गया, जहां हालत नाजुक होने पर उसे राजीव गांधी अस्पताल, अलवर रैफर किया गया. हालांकि, देर रात इलाज के दौरान राजकुमार की मौत हो गई.

पुलिस ने मामला दर्ज कर शुरू की जांच

मृतक के परिजनों का स्पष्ट आरोप है कि चार अज्ञात लोगों ने मिलकर राजकुमार को जहर देकर उसकी हत्या की है. पुलिस ने परिजनों की रिपोर्ट के आधार पर मामला दर्ज कर लिया है और गहराई से जांच में जुट गई है. पुलिस अब मृतक के मोबाइल कॉल डिटेल्स और आसपास के सीसीटीवी फुटेज के आधार पर आरोपियों की तलाश कर रही है.इस दुर्भाग्यपूर्ण घटना के बाद से मृतक के गांव और परिवार में गहरा शोक और मातम का माहौल है.

