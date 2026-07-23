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अलवर में स्कूल से 3 छात्र लापता, 24 घंटे बाद भी नहीं मिला सुराग

अलवर के एनईबी थाना क्षेत्र स्थित हरदेव दास उच्च माध्यमिक विद्यालय से कक्षा 7 के तीन छात्र लंच ब्रेक के बाद रहस्यमय तरीके से लापता हो गए. लापता छात्रों में 13 वर्षीय योगेश प्रजापत, उमेश और अक्षय मीणा शामिल हैं. घटना के 24 घंटे से अधिक समय बीत जाने के बाद भी उनका कोई सुराग नहीं मिला है.
 

Edited bySneha Aggarwal
Published: Jul 23, 2026, 05:36 PM|Updated: Jul 23, 2026, 05:36 PM
अलवर में स्कूल से 3 छात्र लापता, 24 घंटे बाद भी नहीं मिला सुराग
Image Credit: Alwar News

Alwar News: राजस्थान के अलवर के एनईबी थाना क्षेत्र में स्थित एक निजी स्कूल से कक्षा 7 के तीन छात्र लंच ब्रेक के बाद लापता हो गए. यह घटना 22 जुलाई की है. स्कूल प्रशासन द्वारा सूचना मिलने के बाद परिजनों ने थाने में शिकायत दर्ज कराई, जिसके बाद पुलिस बच्चों की तलाश में जुटी हुई है. हालांकि 24 घंटे से अधिक समय बीत जाने के बाद भी उनका कोई पता नहीं चल सका है.

लापता छात्रों में 13 वर्षीय योगेश प्रजापत (निवासी ढाढोली), उसके सहपाठी उमेश और अक्षय मीणा शामिल हैं. तीनों नेहरू नगर स्थित हरदेव दास उच्च माध्यमिक विद्यालय में पढ़ते हैं. इनमें से दो छात्र स्कूल के पास ही रहते हैं, जबकि योगेश करीब 12 किलोमीटर दूर से बस के जरिए स्कूल आता था.

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लंच ब्रेक के बाद तीनों नहीं लौटे वापस

परिजनों के अनुसार, बुधवार सुबह करीब 10:30 से 11 बजे के बीच लंच ब्रेक के बाद तीनों छात्र कक्षा में वापस नहीं लौटे. परिजनों ने अपने स्तर पर काफी तलाश की, लेकिन सफलता नहीं मिलने पर पुलिस में रिपोर्ट दर्ज कराई. परिजनों ने स्कूल प्रशासन पर लापरवाही का आरोप लगाया है. उनका कहना है कि बच्चों को बिना निगरानी के परिसर से बाहर जाने दिया गया और समय पर सही जानकारी भी नहीं दी गई.

वहीं, स्कूल निदेशक अनिल शर्मा ने बताया कि दो छात्र रोज की तरह लंच के समय घर जाते थे और संभावना है कि तीसरा छात्र भी उनके साथ चला गया. उन्होंने बताया कि सीसीटीवी फुटेज में तीनों छात्र स्कूल के पीछे के गेट से बाहर जाते हुए दिखाई दे रहे हैं. स्कूल प्रशासन पुलिस जांच में सहयोग कर रहा है.

जांच में जुटी पुलिस

जानकारी के अनुसार, अन्य छात्रों ने बताया कि तीनों खाटूश्यामजी जाने की बात कर रहे थे. पुलिस इस एंगल से भी जांच कर रही है, हालांकि अभी इसकी पुष्टि नहीं हुई है. एनईबी थाना प्रभारी ने बताया कि मामला दर्ज कर लिया गया है और आसपास के सीसीटीवी फुटेज खंगाले जा रहे हैं. बच्चों की तलाश के लिए लगातार प्रयास जारी हैं.

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Sneha Aggarwal

Sneha Aggarwal

मैं स्नेहा अग्रवाल जी राजस्थान न्यूज में सब एडिटर के रूप में कार्यरत हूं और राजस्थान से जुड़ी हर बड़ी से बड़ी और छोटी से छोटी न्यूज़ पर पकड़ रखती हूं. क्राइम और कल्चर की खबरों में दिलचस्पी है. मुझे डिजिटल मीडिया का करीब 4 साल का साल का अनुभव है. इससे पहले मैं ZeeBihar में अपनी सेवाएं दे चुकी हूं. 4 साल के जर्नलिज्म करियर में लोकल, क्राइम, हेल्थ, एंटरटेनमेंट, वायरल और लाइफस्टाइल बीट पर काम किया है. मैंने यहां पर राजस्थान विधानसभा चुनाव, पंचायत चुनाव, ऑपेरशन सिंदूर समेत कई बड़े ईवेंट्स कवर किए हैं.
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