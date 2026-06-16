/Alwar News: दिल्ली-मुंबई एक्सप्रेसवे पर हरिद्वार से लौट रहे श्रद्धालुओं की ट्रैवलर का एक्सीडेंट, 18 लोग घायल

Alwar News: दिल्ली-मुंबई एक्सप्रेसवे पर मंगलवार यानी आज 16 जून सुबह एक दर्दनाक सड़क हादसा हुआ, जिसमें हरिद्वार से दर्शन कर जयपुर लौट रहे 18 श्रद्धालु गंभीर रूप से घायल हो गए.

ये दर्दनाक हादसा अलवर जिले के बडोदामेव इलाके में हुआ, जहां तेज रफ्तार से जा रही एक ट्रैवलर वाहन आगे चल रहे ट्रक से टकरा गई. टक्कर इतनी भयानक थी कि ट्रैवलर का अगला हिस्सा पूरी तरह तहस-नहस हो गया. हादसे के दौरान बस में सवार यात्रियों में अफरा-तफरी मच गई.

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ट्रक का अचानक फटा टायर

मिली जानकारी के अनुसार, ट्रैवलर में सवार सभी यात्री हरिद्वार से जयपुर वापस आ रहे थे. इसी दौरान दिल्ली-मुंबई सुपर एक्सप्रेसवे पर बडोदामेव के पास आगे चल रहे ट्रक का अचानक टायर फट गया. जिससे ट्रक अनियंत्रित हो गया और ट्रक सड़क पर लहराने लगा. वहीं, पीछे से आ रही ट्रैवलर सीधे ट्रक के पिछले हिस्से से जा भिड़ी.

वहीं, एक्सीडेंट के बाद एक्सप्रेसवे पर चीख-पुकार मच गई. जोरदार टक्कर की वजह से कई यात्री ट्रैवलर के अंदर ही फंस गए. वहीं, हादसे की आवाज सुनकर आसपास मौजूद लोग और अन्य वाहन चालक तुरंत मौके पर पहुंचे .

8 महिलाएं और 10 पुरुष हुए घायल

स्थानीय लोगों ने पुलिस और एम्बुलेंस को सूचना दी, जिसके बाद पुलिस टीम तत्काल घटनास्थल पर पहुंची. पुलिस ने कड़ी मशक्कत के बाद घायलों को वाहन से बाहर निकाला.

हादसे में कुल 18 यात्री घायल हुए, जिसमें 8 महिलाएं और 10 पुरुष हैं. पुलिस ने सभी घायलों को नजदीकी स्वास्थ्य केंद्र पहुंचाया और प्राथमिक उपचार के बाद गंभीर घायल यात्रियों को इलाज के लिए अलवर जिला अस्पताल रेफर कर दिया गया.

एक्सप्रेसवे पर यातायात हुआ प्रभावित

इस हादसे की वजह से एक्सप्रेसवे पर यातायात भी प्रभावित रहा. पुलिस ने दुर्घटनाग्रस्त ट्रैवलर और ट्रक को सड़क से हटवाया और यातायात को सुचारू कराया. फिलहाल सभी घायलों को इलाज जारी है. साथ ही पुलिस घटना की जांच कर रही है.