Alwar News: खेत पर दो पक्षों में चले लाठी-डंडे, 12 लोग हुए घायल

Alwar News: राजस्थान के अलवर जिले के खेत में मेड को लेकर दो पक्षों में जमकर लाठी-डंडे चले, जिसमें 12 लोग घायल हो गए, जिनका इलाज राजीव गांधी सामान्य चिकित्सालय के ट्रॉमा वार्ड में जारी है. 

Zee Rajasthan Web Team
Edited By Zee Rajasthan Web Team
Reported By Swadesh kapil
Published: Oct 05, 2025, 05:19 PM IST | Updated: Oct 05, 2025, 05:19 PM IST

Alwar News: खेत पर दो पक्षों में चले लाठी-डंडे, 12 लोग हुए घायल

Alwar News: राजस्थान के अलवर जिले के बगड़ तिराहा थाना क्षेत्र के स्थानीय गांव बेरेबास में रविवार सुबह खेत के डोल विवाद में लाठी डंडे और जमकर पत्थरबाजी हुई. एक पक्ष के लोग खेत में बंदूक भी लेकर पहुंच गए, जिसका वीडियो भी सामने आया है.

दोनो पक्षों के करीब 12 लोगों को अलवर जिला अस्पताल में भर्ती कराया गया है, जहां दोनों पक्ष आमने-सामने फिर से झगड़ने लग गए. बाद मे गांव के लोगों ने बीच-बचाव किया है. दोनों पक्षों की तरफ से बगड़ तिराया थाने में शिकायत दे दी है.

एक पक्ष के जाकरदीन ने बताया की सुबह हमारी डोल पर रहम दीन के परिवार के लोग हल चला रहे थे, जिसके बाद हमने रोका तो उन लोगों ने हमला कर दिया. इसके बाद वो लोग लाठी डंडे ले कर आ गए और हमला कर दिया, जिसमें बेरे बास गांव निवासी आमीन, शौकत अली, साहब खान, नूरजहां, अंसार और जफ्फी के चोट आई हैं.

वहीं, दूसरे पक्ष के फहिद खान ने बताया की खेत की डोल (पाल)साजे की है. ये लोग कब्जा करना चाहते है. इस हमले में फहिद पक्ष के रहम दीन, इलियास, रोबिन और आसीब समेत 6 लोगो के चोट आई है. सूचना मिलते ही बगड़ तिराहा थाना पुलिस भी घटना के बाद में मौके पर पहुंची और हालात पर काबू पाया.

झगड़े के बाद अस्पताल में भी दोनों पक्षों के लोग आपस में भिड़ गए, जिससे स्थिति फिर तनावपूर्ण बन गई. पुलिस ने दोनों पक्षों के खिलाफ मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है. गांव में फिलहाल पुलिस जाब्ता तैनात किया गया है .ताकि किसी तरह की दोबारा झड़प न हो.
इधर, अलवर के गोविंदगढ़ थाना क्षेत्र के गांव डोंगडी में विवाहिता की गला दबाकर हत्या करने का मामला सामने आया है, जिसको लेकर पीहर पक्ष के द्वारा थाने में मामला दर्ज करवाया है.

पीड़ित के भाई ने आरोप लगाया कि 11 महापूर्व उसकी बहन तस्लीमा की शादी साहिल पुत्र रज्जाक निवासी डोंगडी के साथ हुई थी. दहेज की मांग को लेकर आए दिन यह लोग मारपीट करते थे. 25 दिन पूर्व भी विवाहिता को घर से बाहर निकाल दिया था.

जब विवाहिता के परिजनों में थाने में मामला दर्ज कराया तो पुलिस ने राजीनामा करा दिया. शनिवार दिन रात को विवाहिता की मौत हो गई .विवाहिता के पीहर पक्ष को ग्रामीणों के द्वारा सूचना दी गई थी. जब वह घर पहुंचे तो उसके गले पर दबाने के निशान थे.

पुलिस के द्वारा शव को कब्जे में लेकर सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र की मोर्चरी में रखवाया गया है. परिजनों के द्वारा मेडिकल बोर्ड से पोस्टमार्टम करने की मांग की गई है. पीहर पक्ष के द्वारा पति सास ससुर जेठ जेठ जेठानी और उसके पुत्र के खिलाफ मामला दर्ज करवाया है.

