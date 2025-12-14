Zee Rajasthan
Add Zee News as a Preferred SourceGoogle Preferred
mobile app

Alwar: राजस्थान हाईकोर्ट के आदेश पर UIT ने होटल देसी ठाठ को फिर किया सील, स्टाफ ने किया विरोध

Alwar News: राजस्थान हाईकोर्ट के आदेश के बाद यूआईटी ने होटल देसी ठाठ को सील किया, जहां स्टाफ ने उसका कड़ा विरोध किया. इस दौरान स्टाफ ने मेन गेट बंद कर नारेबाजी की.  

Zee Rajasthan Web Team
Edited By Zee Rajasthan Web Team
Reported By Jugal Kishore
Published: Dec 14, 2025, 02:05 PM IST | Updated: Dec 14, 2025, 02:05 PM IST

Trending Photos

राजस्थान के इस किले में हैं सिरसा और भटिंडा तक की सुरंग! क्या आप जानते हैं इसका नाम?
8 Photos
bhatner fort

राजस्थान के इस किले में हैं सिरसा और भटिंडा तक की सुरंग! क्या आप जानते हैं इसका नाम?

जैसलमेर से 40 किमी दूर स्थित है खूबसूरत जगह, थार डेजर्ट का ये अजूबा मोह लेगा आपका मन
6 Photos
rajasthan place to visit

जैसलमेर से 40 किमी दूर स्थित है खूबसूरत जगह, थार डेजर्ट का ये अजूबा मोह लेगा आपका मन

राजस्थान में पश्चिमी विक्षोभ का असर, इन इलाकों में तेज शीतलहर के साथ छाए बादल
6 Photos
Rajasthan Weather Update

राजस्थान में पश्चिमी विक्षोभ का असर, इन इलाकों में तेज शीतलहर के साथ छाए बादल

उदयपुर से मात्र 1 घंटे की दूरी में कांच के पुल पर चलने का रोमांचक अनुभव, नजारे देख आप हो जाएंगे हैरान!
7 Photos
Nathdwara Skywalk

उदयपुर से मात्र 1 घंटे की दूरी में कांच के पुल पर चलने का रोमांचक अनुभव, नजारे देख आप हो जाएंगे हैरान!

Alwar: राजस्थान हाईकोर्ट के आदेश पर UIT ने होटल देसी ठाठ को फिर किया सील, स्टाफ ने किया विरोध

Alwar News: राजस्थान हाईकोर्ट के आदेश के बाद यूआईटी ने शनिवार को एक बार फिर होटल देसी ठाठ को सील कर दिया. हाईकोर्ट ने 10 दिसंबर को एडीजे कोर्ट के होटल की सील खोलने के फैसले को रद्द करते हुए दोबारा सील करने का रास्ता साफ किया था. इसके तहत शनिवार दोपहर बाद यूआईटी की टीम होटल सील करने पहुंची, जहां उसे कड़े विरोध का सामना भी करना पड़ा.

होटल स्टाफ ने मेन गेट बंद कर नारेबाजी शुरू कर दी. कर्मचारियों ने रोजगार छिनने और पिछले डेढ़ माह से वेतन नहीं मिलने का मुद्दा उठाया. आसपास के ग्रामीण भी रोजगार प्रभावित होने की आशंका को लेकर स्टाफ के समर्थन में आ गए. विरोध के चलते करीब एक घंटे तक सीलिंग की कार्रवाई नहीं हो सकी और यूआईटी टीम को अस्थायी रूप से पीछे हटना पड़ा.

यूआईटी अधिकारियों ने मौके पर मौजूद लोगों को बताया कि यह कार्रवाई कोर्ट के आदेश के तहत अवैध रूप से संचालित होटलों के खिलाफ की जा रही है. उन्होंने होटल संचालक को अपना पक्ष रखने के लिए मौके पर बुलाया लेकिन आधे घंटे तक इंतजार के बावजूद कोई नहीं पहुंचा. अधिकारियों ने राजकार्य में बाधा डालने का मामला दर्ज कराने और अतिरिक्त पुलिस बल बुलाने की चेतावनी भी दी.

Add Zee News as a Preferred Source

Trending Now

इसके बाद होटल मैनेजर विकास ने स्टाफ को समझा-बुझाकर मेन गेट से हटवाया, जिसके बाद यूआईटी ने होटल को सील कर दिया. कार्रवाई के दौरान भूमि अवाप्ति अधिकारी जितेंद्र सिंह नरूका, ईआरओ मानवेंद्र सिंह जायसवाल, एक्सईएन कुमार संभव अवस्थी, पटवारी अमित नरूका, जेईएन दौलत राम, अमीन चंद, खुशीराम और कंवर सिंह मौजूद रहे.

उल्लेखनीय है कि हाईकोर्ट ने 10 दिसंबर को एडीजे कोर्ट द्वारा सील खोलने के आदेश को रद्द करते हुए मामले की नए सिरे से सुनवाई के निर्देश दिए थे. मामले की सुनवाई 12 दिसंबर को एडीजे कोर्ट थर्ड में होनी थी लेकिन जज के अवकाश पर रहने से फाइल एडीजे कोर्ट फर्स्ट में ट्रांसफर हो गई. वहीं, बार काउंसिल चुनाव के कारण वहां भी सुनवाई नहीं हो सकी और अगली तारीख 15 दिसंबर तय की गई.

इस बीच यूआईटी ने शुक्रवार से ही सीलिंग की तैयारी शुरू कर दी थी. टीम ने मौके पर जाकर होटल में कार्यक्रमों का शेड्यूल जांचा ताकि पिछली बार की तरह मानवीय आधार पर राहत का तर्क न दिया जा सकें. इसके बाद होटल संचालक को फोन कर सुबह 10 बजे तक स्टाफ और जरूरी सामान बाहर निकालने के निर्देश दिए गए थे.

गौरतलब है कि यूआईटी ने 4 दिसंबर को सिलीसेढ़ क्षेत्र में संचालित 10 होटलों को सील किया था. बाद में एडीजे कोर्ट ने 6 दिसंबर को शादी-समारोहों के लिए 28 दिसंबर तक होटल देसी ठाठ की सील खोलने का आदेश दिया था. इसी आदेश को यूआईटी ने हाईकोर्ट में चुनौती दी थी, जिस पर हाईकोर्ट ने एडीजे कोर्ट का फैसला रद्द कर दिया.

राजस्थान की ताज़ा ख़बरों के लिए ज़ी न्यूज़ से जुड़े रहें! यहां पढ़ें Rajasthan News और पाएं Alwar News हर पल की जानकारी. राजस्थान की हर खबर सबसे पहले आपके पास, क्योंकि हम रखते हैं आपको हर पल के लिए तैयार. जुड़े रहें हमारे साथ और बने रहें अपडेटेड!

ये भी पढ़ें-

Tags

Trending news