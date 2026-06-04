/अलवर में धर्मांतरण के आरोप पर हंगामा, दिल्ली से आए व्यक्ति समेत दो हिरासत में

Alwar News: राजस्थान के अलवर जिले के अखेपुरा थाना क्षेत्र स्थित तंवर कॉलोनी में एक मकान के अंदर कथित धर्मांतरण गतिविधियों की सूचना पर गुरुवार को हंगामा हो गया. सूचना मिलते ही विश्व हिंदू परिषद (विहिप) के कार्यकर्ता मौके पर पहुंचे और वहां चल रही प्रार्थना सभा का विरोध जताया.

जानकारी के अनुसार, एक स्थानीय मकान में कुछ लोग एकत्रित होकर ईसा मसीह से संबंधित प्रार्थना और धार्मिक पाठ कर रहे थे. विहिप कार्यकर्ताओं के पहुंचने पर वहां मौजूद कुछ महिलाएं और युवक मौके से चले गए.

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सभा में करवाया जा रहा था ईसा मसीह का पाठ

कार्यकर्ताओं ने दिल्ली से आए राजकुमार नामक व्यक्ति को पकड़ लिया और उसके पास से धार्मिक साहित्य और प्रार्थना से जुड़ी किताबें मिलने का दावा किया. साथ ही मोबाइल फोन में धार्मिक गतिविधियों से जुड़े वीडियो होने की बात भी कही गई.

मौके पर मौजूद नितिन नामक युवक ने बताया कि वह दूसरी बार इस कार्यक्रम में शामिल होने आया था. उसके अनुसार, सभा में ईसा मसीह का पाठ कराया जा रहा था और प्रार्थना के जरिए बीमारियां दूर होने जैसी बातें कही जा रही थी. साथ ही हिंदू देवी-देवताओं से दूरी बनाने की बात भी बताई गई.

दिल्ली से जुड़ा है कनेक्शन?

पकड़े गए राजकुमार ने खुद को दिल्ली निवासी बताते हुए कहा कि वह पिछले चार-पांच वर्षों से अलवर आता रहा है और लोगों को ईसा मसीह से संबंधित प्रार्थना व धार्मिक पाठ कराता है. उसने बताया कि दिल्ली में उसकी कपड़ों की दुकान है.

हंगामे की सूचना पर अखेपुरा थाना पुलिस एसएचओ महेश के नेतृत्व में मौके पर पहुंची. पुलिस जब राजकुमार को वाहन में बैठाकर थाने ले जाने लगी तो कुछ समय के लिए विहिप कार्यकर्ताओं ने विरोध किया और वाहन के आगे खड़े हो गए. बाद में समझाइश के बाद स्थिति शांत हुई. पुलिस ने आरोपी और मकान मालिक को हिरासत में लेकर थाने पहुंचाया.

धर्मांतरण का खेल

विहिप के प्रांत संरक्षक प्रेम सिंह राजावत ने आरोप लगाया कि क्षेत्र में धर्मांतरण की गतिविधियां चल रही थीं और लोगों को प्रलोभन देकर धर्म परिवर्तन के लिए प्रेरित किया जा रहा था. उन्होंने कहा कि ऐसे अन्य ठिकानों की भी जानकारी जुटाई जा रही है.

वहीं, थाना प्रभारी महेश ने बताया कि संबंधित व्यक्ति को हिरासत में लेकर पूछताछ की जा रही है. मामले के सभी पहलुओं की जांच की जा रही है और तथ्यों के आधार पर आगे की कार्रवाई की जाएगी. फिलहाल पुलिस पूरे मामले की जांच में जुटी हुई है.