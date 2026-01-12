Zee Rajasthan
अलवर के विवेकानंद नगर सेक्टर-4 में मिला बम! इलाके में बढ़ाई गई सुरक्षा

Alwar News: अलवर के विवेकानंद नगर सेक्टर-4 में एक घर के पास लावारिस बमनुमा वस्तु पड़ी मिली.जांच के दौरान पुलिस ने देखा कि संदिग्ध वस्तु में टाइमर लगा हुआ था. 

Sneha Aggarwal
Edited By Sneha Aggarwal
Reported By Jugal Kishore
Published: Jan 12, 2026, 01:16 PM IST | Updated: Jan 12, 2026, 01:16 PM IST

Alwar News: राजस्थान के अलवर के विवेकानंद नगर सेक्टर-4 में उस समय हड़कंप मच गया, जब एक घर के पास लावारिस बमनुमा वस्तु पड़ी मिली. स्थानीय लोगों ने तुरंत इसकी सूचना पुलिस को दी.

सूचना मिलते ही अरावली विहार थाना पुलिस मौके पर पहुंची. जांच के दौरान पुलिस ने देखा कि संदिग्ध वस्तु में टाइमर लगा हुआ था और देखने में वह बम जैसी प्रतीत हो रही थी. स्थिति की गंभीरता को देखते हुए पुलिस ने तत्परता दिखाते हुए वस्तु को सुरक्षित तरीके से उठाया और अलवर शहर से दूर जयसमंद बांध पर ले जाकर बांध के बीच खाली स्थान पर रखा.

साथ ही मामले की जानकारी जयपुर एटीएस, बम निरोधक दस्ता सहित वरिष्ठ पुलिस अधिकारियों को दी गई. एहतियात के तौर पर इलाके में सुरक्षा बढ़ा दी गई है. फिलहाल पुलिस और सुरक्षा एजेंसियां मामले की गहन जांच में जुटी हुई हैं.

