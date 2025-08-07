Alwar News : हरिजन बस्ती में 15 साल से पानी की किल्लत, XEN के चेंबर में फोड़े गए मटके

Alwar News : अलवर में वार्ड नंबर 11 में 15 साल से पानी की किल्लत से परेशान लोगों ने कलेक्टर और जलदाय विभाग के चक्कर लगाकर थकने के बाद आखिरकार प्रदर्शन का रास्ता अपनाया और धरने की चेतावनी दी.

मनु मार्ग स्थित कार्यालय में उन्होंने अधिशासी अभियंता संजय सिंह के चेंबर के बाहर जोरदार प्रदर्शन किया. गुस्से में महिलाएं मटके लेकर आईं और उन्हें फोड़कर विभाग की कार्यप्रणाली के खिलाफ अपना आक्रोश जताया.

हम थक चुके हैं



प्रदर्शन कर रही महिलाओं का कहना था कि बस्ती में सालों से पानी की समस्या बनी हुई है. कई बार जिला कलेक्टर और जलदाय विभाग के चक्कर काटे. लेकिन न सुनवाई हुई और न ही कोई स्थायी समाधान निकला. हालत यह है कि गरीब परिवारों को अपनी जेब से पानी के टैंकर मंगवाने पड़ते हैं.

इधर विभाग ने समस्या समाधान के लिए दो दिन का समय मांगा प्रदर्शन के दौरान अधिशासी अभियंता संजय सिंह ने लोगों से बात की और आश्वासन दिया कि एक-दो दिन में समस्या का समाधान कर दिया जाएगा. हालांकि, प्रदर्शनकारियों ने चेतावनी दी है कि अगर तय समय में सुधार नहीं हुआ. तो वे बड़े स्तर पर धरना देंगे.

इधर अलवर के रामगढ़ कस्बे के सब्जी मंडी के पास मुख्य बाज़ार में नगरपालिका द्वारा नाले का निर्माण कार्य चल रहा है. इस कारण मुख्य बाजार का रास्ता अवरुद्ध हो गया है. नाले की खुदाई से ग्राहक बाजार तक नहीं पहुंच पा रहे हैं, जिससे दुकानदारों का व्यापार प्रभावित हो रहा है. पढ़े पूरी खबर



