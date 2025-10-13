Zee Rajasthan
Zee Rajasthan Web Team
Edited By Zee Rajasthan Web Team
Reported By Zee Rajasthan Web Team
Published: Oct 13, 2025, 01:13 PM IST | Updated: Oct 13, 2025, 01:13 PM IST

Alwar News: पति ने नहीं छोड़ा गुटखा तो पति ने छोड़ दी दुनिया!

Alwar News: राजस्थान के अलवर जिले में एक महिला ने पारिवारिक आर्थिक तंगी और पति की गुटखा खाने की आदत से परेशान होकर आत्महत्या कर ली. यह घटना एनईबी थाना क्षेत्र की है.

जानकारी के अनुसार, 4/131 मकान, एनईबी थाना क्षेत्र में रहने वाले राजेश कुमार सेन की 38 वर्षीय पत्नी प्रियंका ने रविवार शाम करीब 7 बजे घर का दरवाजा बंद कर फांसी लगा ली.

प्रियंका के पति राजेश ने बताया कि वह एक जनरल स्टोर में मजदूरी करता है और उसकी मासिक आय करीब 13 हजार रुपये है. प्रियंका अक्सर कहती थी कि इतनी कम आय में घर का खर्च नहीं चलता. वह पति को गुटखा छोड़ने की बात कहती थी या फिर खुद से अलग होने की धमकी देती थी. इस बात को लेकर दोनों के बीच अक्सर झगड़े भी होते थे.

राजेश ने बताया कि वह मूल रूप से बिहार का रहने वाला है. उसके पिता हृदय रोग से पीड़ित हैं और एक निजी अस्पताल में भर्ती हैं. मां दूसरे मकान में अकेली रहती हैं. रविवार को बच्चों की छुट्टी होने के कारण वह दोनों बेटों (6 और 9 वर्ष) को मां के पास छोड़कर गया था. उसी दौरान प्रियंका ने आत्महत्या कर ली।

सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची और शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेजा. इसके बाद शव परिजनों को सौंप दिया गया. फिलहाल पुलिस मामले की जांच कर रही है.

डिस्क्लेमर-गुटखा, पान, तबांकू जैसे उत्पाद लोगों के स्वास्थ्य के लिए बेहद हानिकारक हैं, जिससे कैंसर, हृदय रोग और अन्य गंभीर बीमारियों हो सकती हैं इसलिए इसका सेवन ना करें. जीवन अनमोल है. जी भरकर जिएं. इसका पूरी तरह सम्मान करें. हर पल का आनंद लें. किसी बात-विषय-घटना के कारण व्‍यथित हों तो जीवन से हार मानने की कोई जरूरत नहीं. अच्‍छे और बुरे दौर आते-जाते रहते हैं. लेकिन कभी जब किसी कारण गहन हताशा, निराशा, डिप्रेशन महसूस करें तो सरकार द्वारा प्रदत्‍त हेल्पलाइन नंबर 9152987821 पर संपर्क करें.
