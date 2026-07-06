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Alwar: आर्मी अफसर के परिवार पर गंभीर आरोप, टंकी पर चढ़ी महिला ने सुनाई आपबीती

अलवर में एक महिला न्याय की मांग को लेकर पानी की ऊंची टंकी पर चढ़ गई. महिला का आरोप है कि एक आर्मी अधिकारी के पिता ने उसके बेटे के साथ मारपीट कर मोबाइल, लैपटॉप और अन्य सामान छीन लिया. वहीं, दूसरे पक्ष ने सभी आरोपों को खारिज किया और दावा किया कि फोटोग्राफर ने काम पूरा नहीं किया. 
 

Edited bySneha AggarwalReported byJugal Kishore
Published: Jul 06, 2026, 04:58 PM|Updated: Jul 06, 2026, 04:58 PM
Alwar: आर्मी अफसर के परिवार पर गंभीर आरोप, टंकी पर चढ़ी महिला ने सुनाई आपबीती
Image Credit: Alwar NewsSource: ज़ी न्यूज़ डेस्क

Alwar News: राजस्थान के अलवर शहर के प्रताप स्कूल परिसर में उस समय हड़कंप मच गया, जब तिजारा फाटक निवासी मिथलेश नामक महिला पानी की ऊंची टंकी पर चढ़ गई. महिला ने आरोप लगाया कि बोधन कॉलोनी निवासी एक आर्मी अधिकारी के पिता ने उसके और उसके बेटे के साथ मारपीट कर मोबाइल और लैपटॉप छीन लिया.

महिला का कहना है कि इस मामले की शिकायत उन्होंने करीब दो महीने पहले अरावली विहार थाने में दी थी, लेकिन पुलिस द्वारा कोई कार्रवाई नहीं की गई. लगातार अनसुनी से परेशान होकर उसने यह कदम उठाया. सूचना मिलने पर पुलिस और स्थानीय लोग मौके पर पहुंचे और करीब आधे घंटे की समझाइश के बाद महिला को सुरक्षित नीचे उतारा गया. नीचे आने के बाद मिथलेश भावुक होकर अपनी आपबीती सुनाने लगी.

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आईफोन, लैपटॉप और पेन ड्राइव छीन ली
महिला के बेटे दीपक ने बताया कि 30 अप्रैल को एक आर्मी कैप्टन की शादी में अलवर के कार्यक्रम के लिए फोटोग्राफी का काम तय हुआ था, जिसे उसने पूरा किया. लेकिन बाद में उसे गुरुग्राम जाने का दबाव बनाया गया. दीपक के अनुसार, शादी के बाद जब वह डाटा देने के लिए संबंधित पक्ष के घर गया, तो वहां कैप्टन के पिता ने उसे धमकाया और उसका आईफोन, लैपटॉप और पेन ड्राइव छीन ली. आरोप है कि उससे दो लाख रुपये का चेक भी मांगा गया और मना करने पर मारपीट कर जबरन खाली कागज पर लिखवा लिया गया कि वह अपनी मर्जी से सामान छोड़कर जा रहा है.

पीड़ित पक्ष ने कहा- फटकार कर भगा दिया गया
पीड़ित पक्ष का यह भी आरोप है कि थाने में शिकायत देने के बावजूद पुलिस ने मदद करने के बजाय उन्हें फटकार कर भगा दिया, जिसके चलते मजबूरी में महिला को यह कदम उठाना पड़ा.

दूसरे पक्ष ने लगाए ये आरोप
वहीं, दूसरे पक्ष की महिला प्रेमवती (कैप्टन की मां) ने सभी आरोपों को खारिज किया है.उनका कहना है कि फोटोग्राफी के लिए 71 हजार रुपये तय हुए थे, जिसमें से 55 हजार रुपये पहले ही दिए जा चुके थे. इसके बावजूद फोटोग्राफर ने बारात के दौरान अतिरिक्त पैसे की मांग की और बाद में फोन बंद कर दिया, जिससे उन्हें गुरुग्राम में नया फोटोग्राफर बुलाना पड़ा और नुकसान हुआ.

दोनों पक्षों के आरोप-प्रत्यारोप के बीच उलझा मामला
प्रेमवती का दावा है कि दीपक का सामान उनके पास सुरक्षित है और दीपक ने खुद लिखकर दिया था कि वह डेढ़ लाख रुपये देकर अपना सामान वापस लेगा. इस दौरान का वीडियो भी उनके पास मौजूद होने की बात कही गई है. फिलहाल, मामला दोनों पक्षों के आरोप-प्रत्यारोप के बीच उलझा हुआ है और पुलिस की भूमिका पर भी सवाल उठ रहे हैं.

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Sneha Aggarwal

Sneha Aggarwal

मैं स्नेहा अग्रवाल जी राजस्थान न्यूज में सब एडिटर के रूप में कार्यरत हूं और राजस्थान से जुड़ी हर बड़ी से बड़ी और छोटी से छोटी न्यूज़ पर पकड़ रखती हूं. क्राइम और कल्चर की खबरों में दिलचस्पी है. मुझे डिजिटल मीडिया का करीब 4 साल का साल का अनुभव है. इससे पहले मैं ZeeBihar में अपनी सेवाएं दे चुकी हूं. 4 साल के जर्नलिज्म करियर में लोकल, क्राइम, हेल्थ, एंटरटेनमेंट, वायरल और लाइफस्टाइल बीट पर काम किया है. मैंने यहां पर राजस्थान विधानसभा चुनाव, पंचायत चुनाव, ऑपेरशन सिंदूर समेत कई बड़े ईवेंट्स कवर किए हैं.Read More

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