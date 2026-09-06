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अलवर कोर्ट में तलाक की अर्जी देने पहुंचा युवक, महिला मित्र को देख भड़का ससुराल पक्ष! जानें मामला

अलवर कचहरी परिसर में तलाक की कानूनी सलाह लेने पहुंचे युवक सोनू वर्मा और उसकी महिला मित्र माही पर ससुराल पक्ष ने हमला कर दिया. आरोप है कि दोनों को घसीटकर जबरन कार में डालने की कोशिश की गई. बचाव में पहुंचे अधिवक्ताओं से भी मारपीट और पथराव हुआ, जिसमें एक वकील की आंख पर चोट आई.  
 

Sneha Aggarwal
Edited By Sneha Aggarwal
Reported By Jugal Kishore
Published:Sep 06, 2026, 03:06 PM IST | Updated:Sep 06, 2026, 03:06 PM IST
अलवर कोर्ट में तलाक की अर्जी देने पहुंचा युवक, महिला मित्र को देख भड़का ससुराल पक्ष! जानें मामला
Image Credit: Alwar News

Alwar News: राजस्थान के अलवर शहर के कचहरी परिसर में शनिवार दोपहर करीब 2 बजे उस समय अफरा-तफरी मच गई, जब पत्नी से तलाक के मामले में कानूनी सलाह लेने पहुंचे एक युवक और उसकी महिला मित्र पर ससुराल पक्ष के लोगों ने हमला कर दिया.

आरोप है कि हमलावर दोनों को घसीटकर जबरन गाड़ी में डालकर ले जाने की कोशिश करने लगे. शोर सुनकर मौके पर पहुंचे अधिवक्ताओं ने दोनों को छुड़ाया और तीन आरोपियों को पकड़कर पुलिस के हवाले कर दिया.

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अखैपुरा थाना इंचार्ज संजय शर्मा ने बताया कि मौके से सुरेंद्र, अंकित और कृष्णकुमार निवासी रसवाड़ा, नौगांवा को शांतिभंग के आरोप में गिरफ्तार किया गया है. पुलिस पूरे मामले की जांच कर रही है.

तलाक की अर्जी और कानूनी सलाह लेने पहुंचा था कोर्ट

पीड़ित सोनू वर्मा पुत्र जोरमल वर्मा निवासी भजीट ने पुलिस को बताया कि वह अपनी महिला मित्र माही निवासी देहरादून के साथ अधिवक्ता कृष्ण कुमार शर्मा के पास पत्नी से तलाक की अर्जी और कानूनी सलाह लेने पहुंचा था. इसी दौरान उसका ससुर राकेश कुमार, सास कविता, पत्नी मधु, चाचा ससुर मनोज व कृष्ण, मामा ससुर लच्छी राम, ताऊ ससुर और पप्पू सहित अन्य लोग वहां पहुंच गए.

आरोप है कि ससुराल पक्ष के लोगों ने आते ही गाली-गलौज शुरू कर दी और सोनू व माही के साथ मारपीट करने लगे. दोनों को अधिवक्ता की सीट से घसीटकर बाहर खड़ी ब्रेजा गाड़ी में जबरन डालने की कोशिश की. हंगामा देखकर आसपास मौजूद अधिवक्ता मौके पर पहुंचे और दोनों को छुड़ाने की कोशिश की. इसी दौरान वकीलों ने तीन आरोपियों को पकड़ लिया और पुलिस के हवाले कर दिया.

पथराव में वकील की आंख पर चोट
विवाद के दौरान ससुराल पक्ष के लोगों ने अधिवक्ताओं के साथ भी हाथापाई की और पथराव कर दिया. पथराव में एडवोकेट हितेश मोखरी की आंख पर गंभीर चोट आई. वहीं, एडवोकेट पंकज सावरिया का मोबाइल फोन छीनकर दूर फेंक दिया गया. घटना के बाद कचहरी परिसर में काफी देर तक हंगामे की स्थिति बनी रही. सूचना मिलने पर पुलिस मौके पर पहुंची और स्थिति को संभाला.

देहरादून से अलवर आया था सोनू
जानकारी के अनुसार, सोनू शादीशुदा है और एक बच्चे का पिता है. वह पिछले कुछ महीनों से देहरादून में काम कर रहा था. शुक्रवार को वह माही के साथ देहरादून से अलवर आया था और एक होटल में ठहरा था. सोनू के अनुसार, उसने खुद फोन कर अपने परिजनों और ससुराल पक्ष को कचहरी में तलाक की अर्जी दाखिल करने की जानकारी दी थी. इसके बाद ससुराल पक्ष के लोग कचहरी पहुंचे. वहां सोनू को दूसरी महिला के साथ देखकर विवाद बढ़ गया और मारपीट की घटना हो गई.

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Sneha Aggarwal

Sneha Aggarwal

मैं स्नेहा अग्रवाल जी राजस्थान न्यूज में सब एडिटर के रूप में कार्यरत हूं और राजस्थान से जुड़ी हर बड़ी से बड़ी और छोटी से छोटी न्यूज़ पर पकड़ रखती हूं. क्राइम और कल्चर की खबरों में दिलचस्पी है. मुझे डिजिटल मीडिया का करीब 4 साल का साल का अनुभव है. इससे पहले मैं ZeeBihar में अपनी सेवाएं दे चुकी हूं. 4 साल के जर्नलिज्म करियर में लोकल, क्राइम, हेल्थ, एंटरटेनमेंट, वायरल और लाइफस्टाइल बीट पर काम किया है. मैंने यहां पर राजस्थान विधानसभा चुनाव, पंचायत चुनाव, ऑपेरशन सिंदूर समेत कई बड़े ईवेंट्स कवर किए हैं.
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