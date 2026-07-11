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अलवर में सेल्समैन को मारी गोली, 898 रुपये के लिए पेट्रोल चला दिया कट्टा

Alwar News: अलवर के सदर थाना क्षेत्र स्थित बुर्जा बाइपास के नायरा पेट्रोल पंप पर 898 रुपये का पेट्रोल भरवाने के बाद भुगतान मांगने पर एक युवक ने सेल्समैन पर देसी कट्टे से फायर कर दिया. घटना के बाद आरोपी फरार हो गया. 

Edited bySneha AggarwalReported byJugal Kishore
Published: Jul 11, 2026, 04:24 PM|Updated: Jul 11, 2026, 04:24 PM
अलवर में सेल्समैन को मारी गोली, 898 रुपये के लिए पेट्रोल चला दिया कट्टा
Image Credit: Alwar NewsSource: ज़ी न्यूज़ डेस्क

Alwar News: राजस्थान के अलवर जिले में शनिवार यानी 11 जुलाई को पेट्रोल पंप पर मामूली विवाद ने हिंसक रूप ले लिया. बाइक में 898 रुपये का पेट्रोल भरवाने के बाद रुपये मांगने पर एक युवक ने सेल्समैन पर कट्टे से फायर कर दिया. इस घटना का सीसीटीवी फुटेज सामने आया है.

इस घटना में घायल सेल्समैन को प्राथमिक इलाज के बाद जयपुर रेफर कर दिया गया है. वहीं पुलिस ने कार्रवाई करते हुए वारदात के लगभग एक घंटे के अंदर आरोपी को गिरफ्तार भी कर लिया है.

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मुंह पर कपड़ा बांधकर आया था आरोपी
यह वारदात सदर थाना इलाके के बुर्जा बाइपास स्थित नायरा पेट्रोल पंप की है, जहां शनिवार सुबह यह घटना हुई. पेट्रोल पंप संचालक अमन अग्रवाल के मुताबिक, एक बाइक सवार युवक मुंह पर कपड़ा बांधकर पंप पर आया और 898 रुपये का पेट्रोल डलवाया. पेट्रोल भरने के बाद जब सेल्समैन ने रुपये मांगे तो युवक ने रुपये देने से इनकार कर दिया.

जेब से देसी कट्टा निकाला और किया फायर
बताया जा रहा है कि सेल्समैन के दोबारा रुपये मांगने पर आरोपी ने जेब से देसी कट्टा निकाला और तुरंत फायर कर दिया. गनीमत रही कि गोली सेल्समैन के कंधे को छूते हुए निकल गई, जिससे उसकी जान बच गई.

वहीं, फायरिंग के बाद पेट्रोल पंप पर अफरा-तफरी मच गई और आरोपी मौके से फरार हो गया. घायल कर्मचारी को तुरंत जिला अस्पताल ले जाया गया, जहां से उसको प्राथमिक इलाज देकर जयपुर रेफर कर दिया गया.

एक घंटे के अंदर आरोपी गिरफ्तार
इस घटना की सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची और आरोपी की तलाश में जिलेभर में नाकाबंदी करवा दी गई. पुलिस ने सीसीटीवी फुटेज और अन्य सुरागों के आधार पर कार्रवाई करते हुए लगभग एक घंटे के अंदर आरोपी को गिरफ्तार किया.

जांच में जुटी पुलिस
जानकारी के अनुसार, आरोपी कठूमर क्षेत्र का रहने वाला बताया जा रहा है. फिलहाल पुलिस उससे पूछताछ कर रही है और मामले के बारे में पूछताछ और जांच में जुटी हुई है.

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Sneha Aggarwal

Sneha Aggarwal

मैं स्नेहा अग्रवाल जी राजस्थान न्यूज में सब एडिटर के रूप में कार्यरत हूं और राजस्थान से जुड़ी हर बड़ी से बड़ी और छोटी से छोटी न्यूज़ पर पकड़ रखती हूं. क्राइम और कल्चर की खबरों में दिलचस्पी है. मुझे डिजिटल मीडिया का करीब 4 साल का साल का अनुभव है. इससे पहले मैं ZeeBihar में अपनी सेवाएं दे चुकी हूं. 4 साल के जर्नलिज्म करियर में लोकल, क्राइम, हेल्थ, एंटरटेनमेंट, वायरल और लाइफस्टाइल बीट पर काम किया है. मैंने यहां पर राजस्थान विधानसभा चुनाव, पंचायत चुनाव, ऑपेरशन सिंदूर समेत कई बड़े ईवेंट्स कवर किए हैं.
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