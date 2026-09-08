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अलवर निकाय चुनाव: 1950 पुलिसकर्मी संभालेंगे सुरक्षा, संवेदनशील बूथों पर हथियारबंद जाब्ता तैनात

Alwar News: अलवर में नगर निकाय चुनाव के प्रथम चरण के मतदान को लेकर सुरक्षा कड़ी कर दी गई है. करीब 1950 पुलिसकर्मी तैनात रहेंगे. संवेदनशील बूथों पर अतिरिक्त और हथियारबंद बल लगाया गया है.
 

Sandhya Yadav
Edited By Sandhya Yadav
Reported By Jugal Kishore
Published:Sep 08, 2026, 03:43 PM IST | Updated:Sep 08, 2026, 03:43 PM IST
अलवर निकाय चुनाव: 1950 पुलिसकर्मी संभालेंगे सुरक्षा, संवेदनशील बूथों पर हथियारबंद जाब्ता तैनात
Image Credit: अलवर नगर निकाय चुनाव.

Alwar News: नगर निकाय चुनाव के प्रथम चरण में बुधवार को होने वाले मतदान को लेकर पुलिस प्रशासन ने सुरक्षा व्यवस्था को मजबूत कर दिया है. निष्पक्ष, शांतिपूर्ण और पारदर्शी मतदान कराना पुलिस की प्राथमिकता है. मतदान केंद्रों के साथ संवेदनशील और प्रभावित इलाकों पर भी विशेष निगरानी रखी जाएगी. कानून-व्यवस्था बिगाड़ने या चुनाव प्रक्रिया में बाधा डालने वालों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी.

चुनाव ड्यूटी में 1950 पुलिसकर्मी तैनात

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अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक डॉ. दीपक कुमार ने बताया कि प्रथम चरण के मतदान को देखते हुए जिले में व्यापक सुरक्षा इंतजाम किए गए हैं. चुनाव ड्यूटी के लिए करीब 1950 पुलिसकर्मियों की तैनाती की गई है. किसी आपात स्थिति से निपटने के लिए रिजर्व पुलिस बल भी तैयार रखा गया है, ताकि जरूरत पड़ने पर अतिरिक्त जाब्ता तुरंत मौके पर भेजा जा सके.

संवेदनशील बूथों पर अतिरिक्त बल

प्रत्येक मतदान केंद्र पर पुलिसकर्मियों की तैनाती रहेगी. संवेदनशील और अति-संवेदनशील मतदान केंद्रों पर अतिरिक्त तथा हथियारबंद पुलिस बल लगाया गया है. चुनाव के दौरान तीन स्तर की सुरक्षा व्यवस्था लागू रहेगी. प्रशासन ने 27 सेक्टर ऑफिसर नियुक्त किए हैं. इनके साथ पुलिस की मोबाइल पार्टियां लगातार इलाके में गश्त करेंगी. संबंधित थानों के थाना प्रभारियों को भी चुनाव ड्यूटी में लगाया गया है.

मतदान केंद्र के 100 मीटर दायरे में रहेगी निगरानी

मतदान केंद्रों पर कानून-व्यवस्था बनाए रखने के लिए विशेष इंतजाम किए गए हैं. केंद्र से 100 मीटर के दायरे में अनावश्यक लोगों के प्रवेश, आवाजाही और भीड़ जुटाने पर रोक रहेगी. पुलिस मतदान केंद्रों के आसपास लगातार निगरानी करेगी, ताकि मतदाता बिना किसी डर या दबाव के अपने मताधिकार का इस्तेमाल कर सकें.

फ्लैग मार्च और पेट्रोलिंग जारी

संवेदनशील एवं प्रभावित क्षेत्रों में मतदान से पहले लगातार पुलिस पेट्रोलिंग और फ्लैग मार्च किया जा रहा है. इसका उद्देश्य असामाजिक तत्वों में कानून का भय पैदा करने के साथ मतदाताओं में सुरक्षा का भरोसा कायम करना है. मतदान के दौरान भी मोबाइल पुलिस पार्टियां लगातार गश्त करती रहेंगी. जरूरत पड़ने पर संवेदनशील केंद्रों पर अतिरिक्त रिजर्व जाब्ता और हथियारबंद जवान भेजे जाएंगे. त्वरित कार्रवाई टीमों को भी सक्रिय रखा गया है.

अफवाह फैलाने वालों पर होगी कार्रवाई

पुलिस प्रशासन ने स्पष्ट किया है कि मतदाताओं को डराने-धमकाने, अफवाह फैलाने, शांति भंग करने या चुनाव प्रक्रिया को प्रभावित करने की कोशिश करने वालों के खिलाफ कड़ी निरोधात्मक कार्रवाई होगी. आदर्श आचार संहिता के उल्लंघन पर भी विशेष नजर रखी जाएगी.

एएसपी डॉ. दीपक कुमार ने मतदाताओं से अपील की है कि वे बिना किसी भय या दबाव के शांतिपूर्ण माहौल में मतदान करें. उन्होंने संदिग्ध गतिविधि या अफवाह की जानकारी तत्काल नजदीकी पुलिस थाने या पुलिस कंट्रोल रूम को देने की अपील की.

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संध्या यादव एक अनुभवी डिजिटल पत्रकार हैं, जिन्हें न्यूज़ मीडिया में 8 वर्षों का एक्सपीरिएंस है. वर्तमान में वे Zee News (Hindi) की डिजिटल टीम में सीनियर सब-एडिटर के पद पर कार्यरत हैं. संध्या की मुख्य Expertise राजस्थान की क्षेत्रीय राजनीति, क्राइम, प्रशासनिक फैसलों और हाइपरलोकल खबरों की सटीक एवं इन-डेप्थ कवरेज में है. लखनऊ यूनिवर्सिटी से पत्रकारिता में मास्टर्स की डिग्री हासिल करने वाली संध्या ने Zee News से पहले Newstrack और ETV Bharat जैसे प्रतिष्ठित डिजिटल न्यूज़ संस्थानों में अपनी सेवाएं दी हैं. जमीनी खबरों की गहरी समझ रखने वाली संध्या ने राजस्थान विधानसभा चुनाव, पंचायत चुनाव, गहलोत-पायलट राजनीतिक संकट और कोविड-19 महामारी समेत कई बड़े और जटिल घटनाक्रमों की बेहतरीन कवरेज की है. आप संध्या यादव से सीधे SANDHYA.YADAV@zeemedia.com पर ईमेल के जरिए संपर्क कर सकते हैं. इसके अलावा राजस्थान की खबरों के रियल-टाइम अपडेट्स के लिए आप उनसे एक्स (https://x.com/Journosandhya) और लिंक्डइन (https://in.linkedin.com/in/sandhya-yadav-5734ba144) पर भी कनेक्ट कर सकते हैं.
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