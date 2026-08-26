/पुलिस की पैनी नजर से नहीं बच पाया इनामी, लोकेशन ट्रेस होते ही जैसलमेर में अजयपाल सरेंडर को हुआ मजबूर!

Alwar News: पाटा गांव में 22 जुलाई को खेतों की ओर जा रही महिलाओं पर हथियारों से हमला करने के मामले में नौगांवा थाना पुलिस ने बड़ी कार्रवाई की है. पुलिस ने मामले में वांछित चल रहे 10 हजार रुपए के इनामी आरोपी अजयपाल उर्फ अज्जू पुत्र स्व. अवतार सिंह निवासी पाटा को जैसलमेर से गिरफ्तार किया है. पुलिस के अनुसार आरोपी गिरफ्तारी से बचने के लिए जैसलमेर में छिपकर रह रहा था. सूचना मिलने के बाद पुलिस टीम ने दबिश देकर उसे पकड़ लिया.

तकनीकी साक्ष्यों से मिली आरोपी की लोकेशन

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नौगांवा थानाधिकारी हरदयाल सिंह ने बताया कि वांछित अपराधियों की गिरफ्तारी के लिए अभियान चलाया जा रहा है. इसी अभियान के तहत अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक मुख्यालय दीपक कुमार, अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक ग्रामीण डॉ. प्रियंका और रामगढ़ सीओ पिंटू कुमार के निर्देशन में पुलिस टीम का गठन किया गया.

पुलिस टीम ने तकनीकी साक्ष्यों और गुप्त सूचनाओं के आधार पर आरोपी की तलाश शुरू की. जांच के दौरान अजयपाल के जैसलमेर में छिपे होने की जानकारी सामने आई. इसके बाद पुलिस टीम जैसलमेर पहुंची और संभावित ठिकाने पर दबिश देकर आरोपी को गिरफ्तार कर लिया.

खेतों पर जा रही महिलाओं से हुआ था विवाद

पुलिस के अनुसार 22 जुलाई को पाटा गांव में दो पक्षों के बीच विवाद के बाद संघर्ष की स्थिति बन गई थी. इस मामले में एक पक्ष की महिला ने नौगांवा थाने में रिपोर्ट दर्ज कराई थी. शिकायत में बताया गया था कि वह परिवार की अन्य महिलाओं के साथ खेतों पर जा रही थी. इसी दौरान आरोपियों ने कथित तौर पर पूर्व नियोजित तरीके से हथियारों से लैस होकर महिलाओं पर हमला कर दिया.

हमले में महिलाओं को गंभीर चोटें आई थीं. घटना की रिपोर्ट मिलने के बाद नौगांवा थाना पुलिस ने मामला दर्ज कर जांच शुरू की.

भाई पहले ही हो चुका है गिरफ्तार

मामले की जांच के दौरान पुलिस ने आरोपी कुलदीप को पहले ही गिरफ्तार कर लिया था. पुलिस के अनुसार अजयपाल उर्फ अज्जू की गिरफ्तारी नहीं होने पर उसकी तलाश लगातार की जा रही थी. उसकी गिरफ्तारी पर 10 हजार रुपए का इनाम भी घोषित किया गया था.

पुलिस टीमों ने आरोपी की तलाश में संभावित ठिकानों पर दबिश दी. इसी बीच जैसलमेर में उसके छिपे होने की सूचना मिली, जिसके बाद टीम ने वहां पहुंचकर कार्रवाई की.

इन धाराओं में हुई गिरफ्तारी

पुलिस ने अजयपाल को बीएनएस की धाराओं 115(2), 118(1), 126(2), 189(2), 351(2), 109(1) तथा 4/25 आर्म्स एक्ट के तहत गिरफ्तार किया है. पुलिस अब मामले में आगे की जांच कर रही है.

पुलिस के अनुसार प्रकरण में अजयपाल के भाई कुलदीप उर्फ गोलू को पूर्व में गिरफ्तार किया जा चुका है. वहीं, मामले में शामिल अन्य वांछित आरोपियों की तलाश अभी जारी है.