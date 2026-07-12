/अलवर में दिनदहाड़े खूनी खेल, प्रेमिका के कहने पर आशिक ने पेट्रोल पंप सेल्समैन को मारी गोली

Alwar Crime News: अलवर शहर के सदर थाना क्षेत्र में दिनदहाड़े पेट्रोल पंप पर हुई फायरिंग की सनसनीखेज घटना का पुलिस ने तेजी से खुलासा कर दिया है. पुलिस ने वारदात के करीब एक घंटे के भीतर नाकेबंदी कर आरोपी को गिरफ्तार कर लिया. शुरुआती जांच में सामने आया कि फायरिंग की वजह प्रेम प्रसंग था. घटना के बाद पूरे इलाके में दहशत का माहौल बन गया था.

प्रेमिका की जानकारी के बाद रची गई साजिश

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पुलिस अधीक्षक सुधीर चौधरी ने बताया कि घायल सेल्समैन सचिन एक महिला के संपर्क में था. यह महिला आरोपी की प्रेमिका बताई जा रही है. महिला ने इस बारे में आरोपी को जानकारी दी, जिसके बाद उसने गुस्से में आकर सचिन की हत्या की योजना बनाई और वारदात को अंजाम देने निकल पड़ा.

बाइक लूटकर पहुंचा अलवर, पेट्रोल भरवाने के बाद चलाई गोली

पुलिस के अनुसार आरोपी की पहचान कठूमर क्षेत्र के बलदेवपुरा बहड़िया निवासी जगत गुर्जर के रूप में हुई है. उसने सुबह करीब 8 बजे एक राहगीर से बाइक लूट ली और करीब 50 किलोमीटर का सफर तय कर अलवर पहुंचा. यहां बुर्जा बायपास स्थित नायरा पेट्रोल पंप पर 898 रुपये का पेट्रोल भरवाया. इसके बाद उसने सेल्समैन सचिन को पास से गोली मार दी. गोली सचिन के कंधे में लगी, जिससे वह घायल हो गया और पेट्रोल पंप पर अफरा-तफरी मच गई.

सीसीटीवी और नाकेबंदी से एक घंटे में गिरफ्तारी

घटना की सूचना मिलते ही सदर थाना और मालाखेड़ा थाना पुलिस मौके पर पहुंची. एएसपी दीपक शर्मा और सीओ सिटी अंगद शर्मा ने घटनास्थल का जायजा लिया. पुलिस ने सीसीटीवी फुटेज खंगाले और चारों ओर नाकेबंदी कर दी. त्वरित कार्रवाई करते हुए आरोपी को वैशाली नगर थाना क्षेत्र से गिरफ्तार कर लिया गया.

पहले फोटो भेजकर कराई पहचान, फिर चलाई गोली

पूछताछ में आरोपी ने बताया कि उसने पहले सेल्समैन सचिन की फोटो खींचकर अपनी प्रेमिका को भेजी. पहचान की पुष्टि होने के बाद उसने मोबाइल पर कॉल कर अंतिम जानकारी ली और फिर सचिन पर गोली चला दी.

घायल जयपुर रेफर, हथियार और कारतूस बरामद

घायल सचिन मालाखेड़ा थाना क्षेत्र के पुनखर गांव का निवासी है. प्राथमिक उपचार के बाद उसे जयपुर रेफर किया गया. पुलिस ने आरोपी के कब्जे से एक देशी कट्टा, आठ जिंदा कारतूस और एक खाली खोल बरामद किया है. साथ ही उसके आपराधिक रिकॉर्ड की जांच की जा रही है. पुलिस उसकी प्रेमिका से भी पूछताछ करेगी. प्रेसवार्ता में एएसपी मुख्यालय दीपक शर्मा, एएसपी ग्रामीण प्रियंका रघुवंशी और सीओ सिटी अंगद शर्मा भी मौजूद रहे.

लगातार वारदातों से बढ़ी चिंता

दिनदहाड़े हुई इस फायरिंग से शहर में सनसनी फैल गई. पिछले एक सप्ताह में लूट, डकैती और फायरिंग की तीन बड़ी घटनाओं ने लोगों की चिंता बढ़ा दी है. हालांकि, पुलिस ने तीनों मामलों का त्वरित खुलासा कर अपनी कार्रवाई से राहत देने का प्रयास किया है.