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अलवर में दिनदहाड़े खूनी खेल, प्रेमिका के कहने पर आशिक ने पेट्रोल पंप सेल्समैन को मारी गोली

Alwar Crime News: अलवर के नायरा पेट्रोल पंप पर सेल्समैन को गोली मारने के मामले का पुलिस ने एक घंटे में खुलासा कर आरोपी जगत गुर्जर को गिरफ्तार कर लिया. जांच में सामने आया कि वारदात प्रेम प्रसंग के चलते की गई थी. घायल सचिन का जयपुर में इलाज चल रहा है.
 

Edited bySandhya YadavReported byJugal Kishore
Published: Jul 12, 2026, 09:43 AM|Updated: Jul 12, 2026, 09:43 AM
अलवर में दिनदहाड़े खूनी खेल, प्रेमिका के कहने पर आशिक ने पेट्रोल पंप सेल्समैन को मारी गोली
Image Credit: 898 रुपये का पेट्रोल भरवाया और निकाल लिया कट्टा.Source: ज़ी न्यूज़ डेस्क

Alwar Crime News: अलवर शहर के सदर थाना क्षेत्र में दिनदहाड़े पेट्रोल पंप पर हुई फायरिंग की सनसनीखेज घटना का पुलिस ने तेजी से खुलासा कर दिया है. पुलिस ने वारदात के करीब एक घंटे के भीतर नाकेबंदी कर आरोपी को गिरफ्तार कर लिया. शुरुआती जांच में सामने आया कि फायरिंग की वजह प्रेम प्रसंग था. घटना के बाद पूरे इलाके में दहशत का माहौल बन गया था.

प्रेमिका की जानकारी के बाद रची गई साजिश

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पुलिस अधीक्षक सुधीर चौधरी ने बताया कि घायल सेल्समैन सचिन एक महिला के संपर्क में था. यह महिला आरोपी की प्रेमिका बताई जा रही है. महिला ने इस बारे में आरोपी को जानकारी दी, जिसके बाद उसने गुस्से में आकर सचिन की हत्या की योजना बनाई और वारदात को अंजाम देने निकल पड़ा.

बाइक लूटकर पहुंचा अलवर, पेट्रोल भरवाने के बाद चलाई गोली

पुलिस के अनुसार आरोपी की पहचान कठूमर क्षेत्र के बलदेवपुरा बहड़िया निवासी जगत गुर्जर के रूप में हुई है. उसने सुबह करीब 8 बजे एक राहगीर से बाइक लूट ली और करीब 50 किलोमीटर का सफर तय कर अलवर पहुंचा. यहां बुर्जा बायपास स्थित नायरा पेट्रोल पंप पर 898 रुपये का पेट्रोल भरवाया. इसके बाद उसने सेल्समैन सचिन को पास से गोली मार दी. गोली सचिन के कंधे में लगी, जिससे वह घायल हो गया और पेट्रोल पंप पर अफरा-तफरी मच गई.

सीसीटीवी और नाकेबंदी से एक घंटे में गिरफ्तारी

घटना की सूचना मिलते ही सदर थाना और मालाखेड़ा थाना पुलिस मौके पर पहुंची. एएसपी दीपक शर्मा और सीओ सिटी अंगद शर्मा ने घटनास्थल का जायजा लिया. पुलिस ने सीसीटीवी फुटेज खंगाले और चारों ओर नाकेबंदी कर दी. त्वरित कार्रवाई करते हुए आरोपी को वैशाली नगर थाना क्षेत्र से गिरफ्तार कर लिया गया.

पहले फोटो भेजकर कराई पहचान, फिर चलाई गोली

पूछताछ में आरोपी ने बताया कि उसने पहले सेल्समैन सचिन की फोटो खींचकर अपनी प्रेमिका को भेजी. पहचान की पुष्टि होने के बाद उसने मोबाइल पर कॉल कर अंतिम जानकारी ली और फिर सचिन पर गोली चला दी.

घायल जयपुर रेफर, हथियार और कारतूस बरामद

घायल सचिन मालाखेड़ा थाना क्षेत्र के पुनखर गांव का निवासी है. प्राथमिक उपचार के बाद उसे जयपुर रेफर किया गया. पुलिस ने आरोपी के कब्जे से एक देशी कट्टा, आठ जिंदा कारतूस और एक खाली खोल बरामद किया है. साथ ही उसके आपराधिक रिकॉर्ड की जांच की जा रही है. पुलिस उसकी प्रेमिका से भी पूछताछ करेगी. प्रेसवार्ता में एएसपी मुख्यालय दीपक शर्मा, एएसपी ग्रामीण प्रियंका रघुवंशी और सीओ सिटी अंगद शर्मा भी मौजूद रहे.

लगातार वारदातों से बढ़ी चिंता

दिनदहाड़े हुई इस फायरिंग से शहर में सनसनी फैल गई. पिछले एक सप्ताह में लूट, डकैती और फायरिंग की तीन बड़ी घटनाओं ने लोगों की चिंता बढ़ा दी है. हालांकि, पुलिस ने तीनों मामलों का त्वरित खुलासा कर अपनी कार्रवाई से राहत देने का प्रयास किया है.

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Sandhya Yadav

Sandhya Yadav

संध्या यादव एक अनुभवी डिजिटल पत्रकार हैं, जिन्हें न्यूज़ मीडिया में 8 वर्षों का एक्सपीरिएंस है. वर्तमान में वे Zee News (Hindi) की डिजिटल टीम में सीनियर सब-एडिटर के पद पर कार्यरत हैं. संध्या की मुख्य Expertise राजस्थान की क्षेत्रीय राजनीति, क्राइम, प्रशासनिक फैसलों और हाइपरलोकल खबरों की सटीक एवं इन-डेप्थ कवरेज में है. लखनऊ यूनिवर्सिटी से पत्रकारिता में मास्टर्स की डिग्री हासिल करने वाली संध्या ने Zee News से पहले Newstrack और ETV Bharat जैसे प्रतिष्ठित डिजिटल न्यूज़ संस्थानों में अपनी सेवाएं दी हैं. जमीनी खबरों की गहरी समझ रखने वाली संध्या ने राजस्थान विधानसभा चुनाव, पंचायत चुनाव, गहलोत-पायलट राजनीतिक संकट और कोविड-19 महामारी समेत कई बड़े और जटिल घटनाक्रमों की बेहतरीन कवरेज की है. आप संध्या यादव से सीधे SANDHYA.YADAV@zeemedia.com पर ईमेल के जरिए संपर्क कर सकते हैं. इसके अलावा राजस्थान की खबरों के रियल-टाइम अपडेट्स के लिए आप उनसे एक्स (https://x.com/Journosandhya) और लिंक्डइन (https://in.linkedin.com/in/sandhya-yadav-5734ba144) पर भी कनेक्ट कर सकते हैं.
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