Alwar News: महिला ने फोन कर डॉक्टर को बुलाया घर, फिर कपड़े फाड़...

Alwar News: राजस्थान के अलवर से एक हैरान करने वाला मामला सामने आया है, जहां एक फिजियोथेरेपिस्ट डॉक्टर का आरटीओ ऑफिस के पास अपहरण कर लिया गया. डॉक्टर के साथ मारपीट की गई, कपड़े फाड़े गए और 30 लाख रुपये की फिरौती की मांग की गई.

आरोपियों ने डॉक्टर के आपत्तिजनक फोटो और वीडियो बनाकर ब्लैकमेल करने की कोशिश भी की. हालांकि, पुलिस ने तेजी से कार्रवाई करते हुए सिर्फ 12 घंटे के भीतर एक महिला सहित तीन आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है. घटना ने पूरे शहर में सनसनी फैला दी है.

अलवर में एक यह एक सनसनीखेज मामला सामने आया है, जिसमें एक रैकेट में काम कर रहे एक महिला सहित कुछ अन्य युवकों ने एक डॉक्टर को जाल में फंसाया. महिला ने फिजियोथैरेपिस्ट डॉक्टर को इलाज के बहाने आरटीओ ऑफिस के पास अपने घर बुलाया.

वहा पहले से मौजूद अन्य कुछ युवकों ने डॉक्टर को अपनी गिरफ्त में लेकर उससे मारपीट की गई. डॉक्टर के कपड़े फाड़ दिए और उसकी वीडियो फोटो खींचे गए और डॉक्टर को ब्लैकमेल कर 30 लाख रुपये की फिरौती की मांग की गई.

पीड़ित डॉक्टर करनी सहाय ने बताया कि उन्हें 22 अक्टूबर को एक महिला का फोन आया, जिसने खुद को मरीज बताया और आरटीओ ऑफिस के पास मिलने के लिए बुलाया. जैसे ही डॉक्टर वहां पहुंचे, महिला के साथ वहा मकान में मौजूद तीन चार युवकों ने उन्हें जबरन पकड़ लिया और अपने घर ले गए. कपड़े फाड़ दिए, सिर्फ अंडरवियर में खड़ा कर मारपीट की और 30 लाख रुपये की फिरौती मांगी. इसी दौरान आरोपियों ने डॉक्टर के आपत्तिजनक फोटो और वीडियो बनाकर ब्लैकमेल करने की कोशिश की.

करीब तीन से चार घंटे तक डॉक्टर को बंधक बनाकर रखा गया. इस दौरान उन्हें दूसरी जगह ले जाया गया और रास्ते में धक्का-मुक्की में डॉक्टर चलती गाड़ी से कूद गया. डॉक्टर ने 100 पर फोन कर शिवाजी पार्क एसएचओ विनोद सामरिया को फोन किया, जिसके बाद शिवाजी पार्क थाना पुलिस तुरंत मौके पर पहुंची और डॉक्टर को सुरक्षित लेकर आए.

इस पूरे मामले में एसपी सुधीर चौधरी ने एएसपी कांबले शरण, एएसपी ग्रामीण प्रियंका रघुवंशी और सीओ सिटी अंगद शर्मा के नेतृत्व में शिवाजी पार्क थाना अधिकारी विनोद सामरिया को अनुसंधान कर त्वरित कार्रवाई करने के लिए टीम गठित कर आरोपियों की तलाश शुरू की.

पुलिस ने 12 घंटे के भीतर बड़ी कार्रवाई करते हुए तीनों आरोपी वसीम खान उर्फ मूसा, प्रियांशु चौधरी उर्फ गोंधू और शरुना महिला को गिरफ्तार कर लिया. जानकारी के मुताबिक, यह गिरोह पहले से सक्रिय था और कई वारदातों को अंजाम दे चुका है. यहां तक कि एक आरोपी ने गिरफ्तारी से पहले अपनी पहचान छिपाने के लिए सिर भी गंजा करवा लिया था.

अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक शरण गोपीनाथ कांबले ने बताया कि डॉक्टर के साथ हुई घटना की जानकारी मिलते ही पुलिस ने त्वरित कार्रवाई की. सभी तीन आरोपी गिरफ्तार कर लिए गए हैं. इनके खिलाफ पहले से भी आपराधिक रिकॉर्ड मिला है, आगे की जांच जारी है.

फिलहाल पुलिस आरोपियों से पूछताछ कर रही है और यह जांचने में जुटी है कि इस गिरोह ने कितने और लोगों को अपना शिकार बनाया है. अलवर में डॉक्टर के अपहरण की वारदात के बाद पुलिस की त्वरित कार्रवाई की भी तारीफ की जा रही है.

