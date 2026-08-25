/माचिस मांगने के बहाने पड़ोसी महिला ने बच्ची को घर बुलाया, फिर कमरे में बंद कर कराया दुष्कर्म! अब मिली खतरनाक सजा

Alwar News: अलवर की पॉक्सो कोर्ट संख्या-1 ने नाबालिग बालिका से दुष्कर्म के मामले में आरोपी मुबीन पुत्र नन्नू खां को दोषी करार देते हुए 10 साल के कठोर कारावास की सजा सुनाई है. अदालत ने आरोपी पर 20 हजार रुपए का जुर्माना भी लगाया है.

मामले की सुनवाई के दौरान अभियोजन पक्ष की ओर से पेश किए गए साक्ष्यों और गवाहों के बयानों के आधार पर अदालत ने आरोपी को दोषी माना. पॉक्सो कोर्ट संख्या-1 के न्यायाधीश सुनील कुमार यादव ने यह फैसला सुनाया.

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पिता ने 2 अप्रैल 2024 को दर्ज कराई थी रिपोर्ट

विशिष्ट लोक अभियोजक विनोद कुमार शर्मा के अनुसार, पीड़िता के पिता ने 2 अप्रैल 2024 को अकबरपुर थाने में मामले की रिपोर्ट दर्ज कराई थी. रिपोर्ट में 25 मार्च 2024 को हुई घटना का उल्लेख किया गया था.

अभियोजन के अनुसार, घटना वाले दिन सुबह करीब 4 बजे पड़ोस में रहने वाली एक महिला पीड़िता को माचिस लेने के बहाने अपने घर लेकर गई. पीड़िता माचिस लेकर कमरे में पहुंची तो वहां आरोपी मुबीन पहले से मौजूद था.

कमरे का दरवाजा बंद करने के बाद वारदात का आरोप

अभियोजन पक्ष के अनुसार, पीड़िता के कमरे में पहुंचने के बाद महिला ने दरवाजा बाहर से बंद कर दिया और वहां से चली गई. इसके बाद आरोपी ने नाबालिग बालिका के साथ दुष्कर्म किया.

मामले में यह भी आरोप लगाया गया कि आरोपी ने मोबाइल फोन से पीड़िता के आपत्तिजनक फोटो और वीडियो बना लिए. इसके बाद घटना के बारे में किसी को जानकारी देने पर फोटो और वीडियो वायरल कर बदनाम करने की धमकी दी गई.

पिता के वॉट्सऐप पर फोटो भेजने के बाद खुला मामला

अभियोजन के अनुसार, बाद में आरोपी ने पीड़िता के पिता के वॉट्सऐप पर फोटो भेज दिए. इसके बाद परिजनों को पूरे मामले की जानकारी हुई और पीड़िता के पिता ने अकबरपुर थाने में रिपोर्ट दर्ज कराई.

पुलिस ने शिकायत के आधार पर मामला दर्ज करते हुए जांच शुरू की. जांच पूरी होने के बाद आरोपी के खिलाफ अदालत में चालान पेश किया गया.

22 गवाह और 36 दस्तावेज अदालत में पेश किए गए

विशिष्ट लोक अभियोजक विनोद कुमार शर्मा ने बताया कि अभियोजन पक्ष ने मामले को साबित करने के लिए अदालत में 22 गवाहों के बयान दर्ज कराए. इसके अलावा 36 दस्तावेज भी साक्ष्य के रूप में पेश किए गए.

सुनवाई के दौरान उपलब्ध साक्ष्यों और गवाहों के बयानों पर विचार करने के बाद अदालत ने आरोपी मुबीन को दोषी माना. इसके बाद उसे 10 वर्ष के कठोर कारावास की सजा सुनाई गई और 20 हजार रुपए का जुर्माना भी लगाया गया.