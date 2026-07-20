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अलवर में 'फिल्मी' गिरफ्तारी, चलती कार के बोनट पर लटककर पकड़ा हथियार तस्कर

Alwar News : अलवर में बुर्जा बाईपास पेट्रोल पंप पर फायरिंग मामले में अवैध हथियार सप्लाई करने वाले आरोपी को बिल्कुल फिल्मी स्टाइल में गिरफ्तार किया गया. खासबात ये रही है गांव के एक युवक की अद्भुत हिम्मत के चलते ये गिरफ्तारी हो सकी.

Edited byPragati PantReported byJugal Kishore
Published: Jul 20, 2026, 10:57 AM|Updated: Jul 20, 2026, 10:57 AM
अलवर में 'फिल्मी' गिरफ्तारी, चलती कार के बोनट पर लटककर पकड़ा हथियार तस्कर
Image Credit: अलवर पेट्रोल पंप में फायरिंग मामलाSource: ज़ी न्यूज़ डेस्क

Alwar News : अलवर सदर थाना पुलिस ने सेल्समैन पर फायरिंग के मामले में अवैध हथियार सप्लाई करने वाले आरोपी जितेंद्र उर्फ जीतू उर्फ मनोज को चिकानी के पास से गिरफ्तार कर लिया. गिरफ्तारी के दौरान आरोपी ने कार भगाने की कोशिश की, लेकिन एक ग्रामीण ने जान जोखिम में डालकर फिल्मी अंदाज में उसकी कार रुकवा दी, जिसके बाद पुलिस ने उसे गिरफ्तार कर लिया.

बुर्जा बाईपास पेट्रोल पंप पर की थी फायरिंग

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9 दिन पहले बुर्जा बाइपास स्थित नायरा पेट्रोल पंप के सेल्समैन पर फायरिंग करने वाले आरोपी जगत से पूछताछ में हथियार जितेंद्र उर्फ जीतू से लेना बताया, जिस पर पुलिस लगातार हथियार सप्लाई करने वाले आरोपी की तलाश में जुटी थी. ग्रामीणों के अनुसार, बहादुरपुर के पास सादे कपड़ों में मौजूद पुलिसकर्मियों ने आरोपी की कार को रोकने का प्रयास किया. आरोपी ने कार के दरवाजे अंदर से लॉक कर दिए और तेज रफ्तार से भागने लगा.

फिल्मी अंदाज में हुई गिरफ्तारी

इसी दौरान सामने आए एक ग्रामीण ने आरोपी को रोकने के लिए बाइक को कार के आगे लगा दिया, इस दौरान कार सवार बदमाश ने टक्कर मार दी. ग्रामीण कार के कंडक्टर साइड का दरवाजा पकड़कर लटक गया और करीब 100 मीटर तक घिसटता रहा. कार का शीशा खुला होने से उसने अंदर हाथ डालकर स्टेयरिंग मोड़ दी, जिससे कार रुक गई. इसके बाद मौके पर पुलिस और ग्रामीणों की भीड़ पहुंच गई. घटना का वीडियो भी सामने आया है. ग्रामीणों का दावा है कि आरोपी के पास से मौके पर हथियार भी मिले.

हिस्ट्रीशीटर जितेंद्र पर 24 आपराधिक मामले दर्ज
थानाधिकारी विजेंद्र सिंह ने बताया कि 11 जुलाई को कठूमर के बलदेपुरा-बहड़िया निवासी जगत सिंह गुर्जर ने बुर्जा बाइपास स्थित नायरा पेट्रोल पंप के सेल्समैन सचिन पर फायरिंग की थी. पुलिस ने उसे पहले ही गिरफ्तार कर एक देशी पिस्टल और आठ कारतूस बरामद किए थे. पूछताछ में उसने खुलासा किया कि हथियार डीग जिले के पेंडका निवासी जितेंद्र उर्फ जीतू ने उपलब्ध कराए थे जांच में सामने आया कि जगत सिंह और जितेंद्र के बीच पुरानी दोस्ती और पैसों का लेनदेन था. जगत ने अपनी प्रेमिका को फोन और मैसेज कर परेशान करने वाले युवक को सबक सिखाने की जितेंद्र से बात कही थी. इसी के चलते जितेंद्र ने उसे अवैध हथियार और कारतूस मुहैया कराए थे. पुलिस के अनुसार, बृजनगर थाने का हिस्ट्रीशीटर जितेंद्र लूट, डकैती, आर्म्स एक्ट, चोरी और मारपीट समेत करीब 24 आपराधिक मामलों में आरोपी है.

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प्रगति पंत अवस्थी वर्तमान में ज़ी राजस्थान न्यूज डिजिटल की जिम्मेदारी संभाल रही है. टीवी और डिजिटल मीडिया में 15 साल से ज्यादा का अनुभव हैं. इससे पहले फर्स्ट इंडिया न्यूज और ईटीवी जैसे प्रतिष्ठित संस्थानों में सीनियर पदों पर भी काम कर चुकी हैं. Pragati.Pant@india.com ईमेल के जरिए आप संपर्क कर सकते हैं. इसके अलावा राजस्थान की खबरों के रियल-टाइम अपडेट्स के लिए आप एक्स (https://x.com/zeerajasthan_) और फेसबुक पर (https://www.facebook.com/ZeeRajasthanNews) पर क्लिक कर सकते हैं.
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