/पहले पी शराब फिर अलवर की सड़कों पर काटा उधम, नशे में गाड़ी दौड़ाने पर इस पूर्व मंत्री का बेटा गिरफ्तार

Alwar News: अलवर जिले में शनिवार रात एक सनसनीखेज मामला सामने आया है. शिवाजी पार्क थाना पुलिस ने शराब के नशे में तेज रफ्तार से लग्जरी कार स्कॉर्पियो चलाते हुए पूर्व मंत्री स्वर्गीय हेम सिंह भड़ाना के बेटे सुरेंद्र भड़ाना को गिरफ्तार कर लिया. पुलिस की त्वरित कार्रवाई से एक बड़ी दुर्घटना को टाला गया, जो किसी की जान ले सकती थी.

पुलिस की सतर्कता और कार्रवाईथाना प्रभारी चंद्रशेखर ने बताया कि पुलिस टीम उस रात नियमित गश्त पर थी. टेल्को सर्किल के पास जब एक स्कॉर्पियो कार तेज रफ्तार से गुजरती दिखाई दी तो पुलिस को संदेह हुआ.

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पुलिस टीम ने तुरंत सर्किल पर नाकाबंदी कर दी और वाहन को रोक लिया. चेकिंग के दौरान चालक सुरेंद्र भड़ाना शराब के नशे में पाया गया. उसकी हालत देखते हुए पुलिस ने तुरंत उसे मौके पर गिरफ्तार कर लिया. साथ ही स्कॉर्पियो कार को भी जब्त कर लिया गया. प्रारंभिक जांच में पाया गया कि आरोपी काफी नशे में था और तेज गति से गाड़ी चला रहा था, जो यातायात नियमों का उल्लंघन था.

आरोपी का परिचयसुरेंद्र भड़ाना, पूर्व मंत्री स्वर्गीय हेम सिंह भड़ाना के पुत्र हैं. हेम सिंह भड़ाना राजस्थान राजनीति में एक जाना-पहचाना नाम थे. उनके बेटे के इस तरह पकड़े जाने से स्थानीय स्तर पर चर्चा का विषय बन गया है. पुलिस ने आरोपी के खिलाफ मोटर वाहन अधिनियम और शराब पीकर वाहन चलाने की धाराओं में मामला दर्ज किया है. हालांकि कानूनी प्रक्रिया के बाद सुरेंद्र भड़ाना को जमानत पर रिहा कर दिया गया है, लेकिन उनकी गाड़ी अभी भी पुलिस के कब्जे में है.

शराब पीकर ड्राइविंग की बढ़ती समस्यायह घटना राजस्थान में शराब पीकर वाहन चलाने की बढ़ती समस्या को फिर से उजागर करती है. खासकर लग्जरी गाड़ियों में घूमने वाले प्रभावशाली लोगों में यह प्रवृत्ति चिंताजनक है. अलवर पुलिस लगातार ऐसे मामलों पर सख्त नजर रख रही है और रात के समय गश्त बढ़ा दी गई है.

पुलिस अधिकारी बताते हैं कि शराब पीकर ड्राइविंग न सिर्फ चालक की अपनी जान को खतरे में डालती है, बल्कि सड़क पर चल रहे अन्य लोगों के लिए भी बड़ा खतरा बन जाती है. पिछले कुछ महीनों में अलवर सहित पूरे राजस्थान में ऐसे कई मामले सामने आए हैं, जिनमें युवा और प्रभावशाली परिवारों के सदस्य शामिल रहे हैं.



पुलिस का संदेशअलवर पुलिस का कहना है कि कानून सबके लिए समान है. चाहे कोई कितना भी प्रभावशाली क्यों न हो, शराब पीकर वाहन चलाने पर किसी भी प्रकार की नरमी नहीं बरती जाएगी. नागरिकों से भी अपील की गई है कि वे शराब पीकर वाहन न चलाएं और यदि कोई ऐसा करता दिखे तो तुरंत पुलिस को सूचित करें.यह कार्रवाई अलवर पुलिस की सक्रियता का उदाहरण है, जो बिना किसी दबाव के ड्यूटी निभा रही है.

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